Una promesa insólita, un video que se volvió viral y un arrepentimiento inesperado: la historia del hincha del Manchester United que apostó su pelo

Frank Ilett, hincha del Manchester United, se arrepiente de su apuesta viral por la mala racha del club. Video: Instagram/@theunitedstrand

Frank Ilett es un hincha del Manchester United que supo acaparar la atención de todos gracias a una promesa insólita que nació del desencanto por la crisis deportiva que atraviesa el conjunto inglés. Decidió no cortarse el pelo hasta que los “Red Devils” lograran cinco victorias consecutivas, una hazaña que, tras casi 500 días, sigue sin materializarse y ha transformado por completo su imagen.

La iniciativa de Ilett comenzó el año pasado y fue motivada por el deseo de superar el ambiente de pesimismo que invadía a la hinchada. “En octubre, comencé el reto de no cortarme el pelo hasta que el Manchester United ganara cinco partidos seguidos. Pensé que sería solo un poco de diversión durante unos meses y, obviamente, ¡ha durado mucho más de lo esperado!”, explicó en una entrevista a CNN Sports.

La promesa de no cortarse el pelo hasta que su equipo consiga cinco victorias seguidas comenzó hace casi un año, desde entonces, sigue esperando que suceda (@theunitedstrand)

De la broma viral al arrepentimiento

La propuesta, en un principio, perseguía únicamente levantar el ánimo de los fanáticos en uno de los momentos más bajos del club inglés, que lleva más de una década sin competir por la Premier League y que ha quedado fuera de las principales competencias europeas.

Ilett reconoció que el objetivo original era modesto, aunque acabó subiendo la apuesta para darle más emoción al reto: “Mirándolo ahora en retrospectiva, tal vez fue un poco demasiado optimista”.

Lo que nació como una broma entre amigos rápidamente escaló en relevancia gracias a la interacción en redes sociales, hasta el punto de que su historia ha sido recogida en medios internacionales y atrajo a miles de seguidores. “Quería que los hinchas del Manchester United se rieran en un momento difícil”, relató Ilett.

Frank comenzó a grabarse todos los días y, a partir de entonces, lleva casi 340 días sin cortarse el pelo (foto: Instagram/@theunitedstrand)

El fenómeno de TikTok y la transformación

La popularidad del desafío estalló en plataformas digitales como TikTok, donde el canal “theunitedstrand” ofrece un seguimiento casi diario de la metamorfosis capilar de este hincha.

Desde un estilo clásico, Ilett ha pasado a mostrar un peinado cada vez más voluminoso y desordenado, hasta el punto de esconder objetos, como una manzana o incluso una vela encendida en medio de su frondosa cabellera. “No intentes esto en casa”, advirtió entre risas durante el día 225 del desafío.

Ilett ha admitido que la parte más dura de su compromiso es lidiar con el calor generado por su abundante melena. “Hace un calor sofocante”, lamentó en declaraciones recogidas por CNN Sports, haciendo visible el arrepentimiento que ahora domina su experiencia.

La viralidad del caso le ha convertido en una figura reconocible incluso fuera del ámbito futbolístico, al tiempo que crecen las bromas y memes sobre su promesa.

Manchester United viene de sufrir una penosa eliminación en la Copa de la Liga ante el Grimsby Town, un equipo que milita en cuarta división (Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS)

Una crisis deportiva que no da tregua

Cuando Ilett hizo la apuesta, el club atravesaba los últimos días de Erik ten Hag como entrenador del United. Desde entonces, los obstáculos deportivos se han multiplicado. Ejemplo de ello es la reciente eliminación de la Copa de la Liga frente al Grimsby Town, un equipo de cuarta división, catalogada como una de las peores humillaciones en la historia del club.

Ante este oscuro panorama, Ilett no oculta su desánimo, aunque aún busca motivos para confiar. Ha analizado el calendario del club en busca de partidos asequibles: “He analizado un poco más a fondo el futuro, y creo que hay un grupo de partidos entre finales de noviembre y mediados de diciembre que parecen bastante ganables”, comentó a CNN Sports.

Los rivales a quienes hace mención son: Everton, Crystal Palace, West Ham, Wolves, Bournemouth y Aston Villa. Estos, en principio, permitirían aspirar a los cinco triunfos, aunque los resultados del último tiempo (sumada a la eliminación contra Grimsby Town) siembran dudas sobre la fiabilidad del equipo.

El conjunto inglés atraviesa uno de los peores momentos de su historia y el comienzo de la actual temporada sigue siendo reflejo de ello (Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS)

Expectativa por el desenlace y la reacción del club

Pese al cansancio físico y las bromas en redes, Ilett no renuncia a su deseo de ver al Manchester United mejorar y romper la mala racha. Sostiene la esperanza de acudir al estadio si los “Red Devils” alcanzan ese ansiado quinto partido, aunque confiesa que una derrota en ese escenario “sería absolutamente desgarradora”.

El ambiente dentro del club es igualmente incierto. El actual entrenador, Rubén Amorim, ha transmitido su desconcierto tras la derrota con Grimsby Town, mostrando públicamente sus dudas: “A veces quiero dejarlo, a veces quiero estar aquí 20 años, a veces odio a mis jugadores, a veces los amo”, aseguró el técnico portugués, según CNN Sports.

Por ahora, el destino de Frank y su inusual cabellera sigue ligado a la irregularidad del equipo. Actualmente, el Manchester United tuvo un “flojo” arranque en la temporada 2025/26 de la liga inglesa -derrota ante Arsenal, empate con Fulham y una sufrida victoria ante Burnley- sumado al hecho de que no jugará competencias internacionales debido al pésimo desempeño de la campaña anterior, adonde finalizó cerca de los puestos de descenso.