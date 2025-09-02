Manchester United pudo evitar la eliminación ante un equipo de Cuarta División, pero descartó un tecnicismo por una insólita razón

El miércoles 27 de agosto el Manchester United vivió una de las humillaciones más grandes de su historia después de quedar eliminado por penales en los 32avos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra ante el humilde Grimsby Town, de la Cuarta División. La mala actuación de André Onana, sumado a la floja labor de Altay Bayındır por Premier League, llenaron de interrogantes a Diablos Rojos e incluso se rumoreó con la posible llegada del Dibu Martínez. Más allá de que finalmente eso no ocurrió, el conjunto de Ruben Amorim tuvo la gran oportunidad de dejar atrás esa derrota en el escritorio, pero eligió no hacer uso de un artilugio legal que le podría haber dado el pasaje a la siguiente instancia.

Según precisó el diario inglés The Sun, el mediocampista Clark Oduor fue registrado un minuto después de la fecha límite para el duelo que terminó igualado 2-2 en el Blundell Park. El volante nacido en Kenia, de 26 años, llegó al club a préstamo desde el Bradford e hizo su debut ese día ingresando 17 minutos desde el banco de suplentes. George McEachran le dejó su lugar. La institución fue multada con 20.000 libras (USD 26.700), pero el United podía apelar y exigir la victoria por alineación indebida.

Sin embargo, el periódico británico aseguró que el máximo ganador de Ligas de Primera División en suelo inglés junto al Liverpool decidió rechazar esta variable, incluso llevándoles la contra a sus propios hinchas, quienes los “instaron a hacerlo”.

La fuente citada indicó la existencia de un cierto temor de quedar en una situación con mucho más para perder que para ganar “si intentaba usar un tecnicismo para orquestar una repetición o para tomar el lugar de Grimsby en la tercera ronda contra el Sheffield Wednesday”.

“Habría dejado al United expuesto al ridículo de los fanáticos rivales”, afirmaron. Debido a esto, se tomó la decisión de dejar atrás ese encuentro y evitar hacer comentarios sobre lo sucedido, aun si eso obligaba a renunciar a la posibilidad de competir por un título y a tener una ventana menos de clasificación a alguna copa internacional. Vale destacar que el cuadro de Manchester no participará en ninguna competición entre clubes europeos más allá de su actividad a nivel local y el campeón de la Carabao Cup se lleva un boleto a la Conference League.

Grimsby Town se llevó la victoria 12-11 en los penales (Crédito: Reuters/Lee Smith)

Clark Oduor fue el único jugador del Grimsby Town en fallar su penal en la tanda, pero se vio favorecido por los yerros de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo para que su equipo avance de ronda.

La English Football League (EFL), organizadora del certamen con duelos de eliminación directa, precisó que una multa era la sanción más apropiada después de una “revisión exhaustiva de todas las pruebas y considerando decisiones anteriores” y añadieron: “Las circunstancias que llevaron a esta transgresión son que Grimsby Town presentó la inscripción de Clarke Oduor a las 12:01 p. m. del día anterior al partido, es decir, poco después de la fecha límite de las 12:00 p. m. requerida de acuerdo con las reglas de competencia 2025/26”. Informaron que la propia institución denunció su propia infracción al descubrirla al día siguiente del encuentro. No tendrán que pagar la multa si no ocurre otra alineación indebida esta temporada.

Se apoyaron en sanciones similares sin eliminación por ese motivo al Liverpool, Accrington y Sunderland, pero también hay antecedentes que terminaron en la eliminación del Barnsley en la FA Cup 2023/24 o en la repetición del duelo entre West Ham y Aston Villa en la edición de la Copa de la Liga 1999/2000, que inicialmente habían ganado por penales los Hammers, pero la mala inclusión del delantero Manny Omoyimni ordenó que se vuelva a jugar el cruce con victoria de los Villanos por 3-1 en la prórroga.

Grimsby Town emitió un comunicado para aclarar lo sucedido: “El club no identificó el problema de inmediato debido a un problema informático que se estaba experimentando en Grimsby. Aceptamos la multa impuesta y reconocemos plenamente la importancia de adherirnos a las normas y regulaciones de competencia”.

“Este error no fue deliberado y el club actuó con transparencia informando por sí mismo de la infracción tan pronto como salió a la luz. Desde este incidente, hemos revisado exhaustivamente nuestros procesos e implementado medidas reforzadas para garantizar que no vuelva a ocurrir“, remarcaron.

Todos los cruces de los 16avos de final de la Carabao Cup

Port Vale vs. Arsenal

Lincoln vs. Chelsea

Tottenham vs. Doncaster

Huddersfield vs. Manchester City

Liverpool vs. Southampton

Fulham vs. Cambridge

Brentford vs. Aston Villa

Barnsley vs. Brighton

Swansea vs. Nottingham Forest

Newcastle United vs. Bradford

Sheffield Wednesday vs. Grimsby Town

Wolves vs. Everton

Crystal Palace vs. Millwall

Burnley vs. Cardiff

Wrexham vs. Reading

Wigan Athletic vs. Wycombe Wanderers