Virales

Se tiró a la pileta desde una terraza para imitar a Charly García y terminó inconsciente

Miles de personas comentaron el fenómeno digital en TikTok que evidenció la propagación de retos peligrosos

Un impacto inesperado durante la grabación de un video para TikTok puso el foco en los peligros de emular acciones populares (TikTok: @morena.gasolera.estudio)

El salto de un hombre desde una terraza a una pileta para imitar el recordado salto de Charly García desató una oleada de reacciones en TikTok y otras redes sociales.

El hecho fue registrado en un video difundido por la usuaria identificada como @morena.gasolera.estudio. En las imágenes, se observa cómo su padre se arroja de cabeza desde una altura considerable y, tras el impacto en el agua, queda absolutamente inmóvil, sin responder a quienes intentan ayudarlo.

Según la creadora del video, la intención era recrear el célebre salto del músico argentino, pero el desenlace fue preocupante. Morena relató en los comentarios que su padre “quedó inconsciente” y, al recuperar la conciencia, no recordaba nada de lo sucedido durante los 15 minutos posteriores al accidente.

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @morena.gasolera.estudio)

Personal médico intervino y trasladó al hombre en ambulancia para su evaluación. En el trayecto recuperó la conciencia y fue dado de alta esa misma madrugada, sin que fuera necesario aplicar tratamientos adicionales.

El video, presentado con la frase “Tu papá se cree Charly García (sale mal)”, se viralizó rápidamente, superando el millón y medio de visualizaciones y sumando cerca de 79.000 “me gusta”. Las reacciones de los usuarios reflejaron preocupación por los riesgos de imitar desafíos difundidos por personalidades de la cultura popular.

“¿Cómo llegó a esta edad?“, ”Señor grande... Esas piletas no son tan profundas... Encima cayó de cabeza", “Decime que es IA y que no lo dejaron hacer eso”, “Ahí lo tenés”, “A quién se le ocurre saltar desde 3 metros de altura a una pileta de medio metro de profundidad”, son algunos de los mensahes en la sección de comentarios.

El salto de Charly García desde un noveno piso

Cabe recordar que el 3 de marzo de 2000, Charly García protagonizó un histórico salto desde el noveno piso (aproximadamente 18 metros) del Hotel Aconcagua en Mendoza, cayendo ileso a la piscina. El músico realizó este acto tras una noche de excesos y ante la presencia de la polícia.

“Me tiré por un policía”, explicó en una entrevista con Julieta Venegas para BIOS. Y amplió un poco más.“Me tiraba de los molinos de viento hacia la pileta, hace unos años. Al principio dudé y me pregunté si la embocaré. Y…¡paf! la emboqué”, dijo entre risas.

Y agregó: “Yo practicaba esos saltos, ¿vos te creés que estaba loco? No estoy loco, pero tenía un solo salto para hacer. Era tac, tac (caer adentro de la piscina) o tac y paf (caer afuera)”.

