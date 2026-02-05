Una tendencia en TikTok deja a un niño con quemaduras graves y activa una advertencia médica

Un niño de Illinois sufrió graves quemaduras por calentar un juguete NeeDoh en el microondas, siguiendo un reto viral en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un menor de nueve años resultó con graves quemaduras en el rostro y las manos tras calentar un juguete NeeDoh en el microondas, siguiendo una tendencia viral en redes sociales, en un caso reportado en Illinois a finales de enero. El incidente ha encendido alertas entre autoridades médicas estadounidenses, debido a que otros menores han sufrido lesiones similares en el mismo contexto. La situación ha puesto en foco la influencia de desafíos digitales y la necesidad de reforzar las advertencias sobre los riesgos de manipular objetos cotidianos fuera de sus instrucciones de uso, según reportaron Fox News y ABC News.

De acuerdo con ambos medios, el menor fue trasladado al Loyola University Medical Center, donde permaneció internado en el área de quemados. Las fuentes médicas confirmaron que al menos cuatro niños recibieron atención en ese hospital por lesiones relacionadas con el reto de calentar NeeDoh en microondas. Tanto los profesionales de la salud como la madre del menor señalaron que el caso se vincula directamente con la difusión de desafíos en TikTok y otras plataformas sociales.

El fabricante del producto, Schylling, advierte en su sitio web que los NeeDoh no deben exponerse a calor, frío extremo ni microondas, ya que podría ocasionar daños físicos. Los expertos consultados por Fox News y ABC News insistieron en la importancia de que las familias revisen las instrucciones de los juguetes y dialoguen con los menores sobre los riesgos de imitar retos digitales.

¿Qué ocurrió con el niño que sufrió quemaduras por calentar un NeeDoh?

El hecho tuvo lugar el 20 de enero, cuando Caleb Chabolla, alumno de cuarto grado, colocó un NeeDoh Nice Cube en el microondas durante 40 segundos, siguiendo la sugerencia de un compañero de escuela, según relató su madre, Whitney Grubb, en declaraciones recogidas por ABC News. Al extraer el juguete, el gel interno explotó y le provocó quemaduras de segundo grado en la cara y las manos.

La madre relató que vio a su hijo cubierto de un gel espeso y cristalino sobre la piel enrojecida del lado derecho del rostro. Intentó limpiar el producto, pero el dolor obligó al traslado urgente al hospital local. Posteriormente, el menor fue derivado al Loyola Burn Center para continuar con el tratamiento, según información confirmada por Fox News.

El equipo médico realizó procedimientos para limpiar las quemaduras y prevenir infecciones, además de examinar la zona ocular por la cercanía de las lesiones. La recuperación incluyó curaciones diarias, aplicación de loción de vitamina E y protección solar, de acuerdo con los reportes de Fox News.

Las autoridades médicas advierten sobre el peligro de imitar desafíos de TikTok y piden reforzar la supervisión digital en niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el juguete NeeDoh y cuáles son sus advertencias de seguridad?

El NeeDoh Nice Cube es un juguete sensorial comercializado por la empresa Schylling, diseñado para ser manipulado, estirado y comprimido como un objeto anti-estrés. Según el fabricante, el producto contiene piezas pequeñas y un gel en su interior, lo que implica riesgos de asfixia y lesiones en caso de uso inadecuado.

En el sitio web oficial, Schylling advierte: “No calentar, congelar ni introducir en el microondas, puede causar lesiones personales”. La empresa informa que el NeeDoh está destinado a niños mayores de tres años, bajo supervisión adulta y sin exposición a fuentes de calor.

De acuerdo con ABC News, la tendencia de calentar estos juguetes en microondas busca hacerlos más blandos, pero los expertos señalan que la acción puede generar explosiones y liberación de sustancias calientes, lo que representa un peligro para los menores.

¿Cuántos casos similares se han reportado en hospitales de Estados Unidos?

El Loyola University Medical Center de Illinois confirmó a ABC News que en lo que va del año atendió al menos cuatro casos de niños con quemaduras causadas por la manipulación de NeeDoh en microondas. La enfermera Paula Petersen, del área de quemados, expresó: “Caleb es el cuarto caso que hemos visto este año con cubos NeeDoh”.

La profesional agregó que el menor “tuvo suerte de no haber sufrido lesiones de mayor gravedad”, al tiempo que subrayó que estos retos pueden ser peligrosos para los niños, quienes no siempre comprenden las consecuencias. Esta información fue confirmada en ambos reportes de Fox News y ABC News.

El hospital Loyola University Medical Center reportó al menos cuatro casos de quemaduras relacionadas con NeeDoh en microondas en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo actuaron los servicios médicos y qué tratamiento recibió el menor?

El niño ingresó de urgencia al hospital local y fue derivado en ambulancia al centro de quemados del Loyola University Medical Center en Maywood, Illinois, donde recibió atención especializada. El tratamiento consistió en el retiro de tejido dañado, curaciones diarias, aplicación de productos para favorecer la recuperación cutánea y monitoreo ocular.

La madre del menor declaró que “su rostro muestra una mejoría notable, aunque quedan algunas áreas en proceso de curación”, según recogió Fox News. El paciente fue dado de alta tras dos semanas de curaciones y volvió a la escuela, bajo indicaciones médicas de proteger su piel del sol y evitar lesiones adicionales.

¿Cuál es la relación del incidente con los retos virales en redes sociales?

La madre de Caleb Chabolla indicó a ABC News que su hijo obtuvo la idea de calentar el juguete en el microondas a través de un compañero de escuela, mientras que los médicos del hospital confirmaron que todos los casos atendidos están relacionados con una tendencia viral en TikTok. La plataforma alberga múltiples desafíos que circulan entre menores y adolescentes, algunos de los cuales pueden derivar en lesiones físicas.

Los especialistas y autoridades médicas consultados por Fox News y ABC News recomendaron reforzar la supervisión de las actividades digitales de los menores y fomentar el diálogo sobre los riesgos de replicar acciones sin conocimiento de sus posibles consecuencias.

El tratamiento para el niño incluyó curaciones diarias, aplicación de vitamina E y monitoreo ocular, con especial seguimiento a la recuperación de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo responde el fabricante Schylling ante estos incidentes?

Schylling, empresa responsable del juguete NeeDoh, publica en su sitio web una advertencia visible respecto al peligro de calentar, congelar o exponer el producto a microondas. La compañía fue contactada por Fox News y ABC News tras los incidentes, pero hasta el momento no emitió comentarios adicionales sobre los casos reportados ni sobre las medidas adicionales que podrían adoptarse.

En la página oficial, la advertencia indica: “PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas. No apto para menores de 3 años. No calentar, congelar ni colocar en el microondas, puede causar lesiones personales”.

¿Qué recomendaciones han emitido los médicos para evitar nuevos casos?

El personal del Loyola University Medical Center recomendó a las familias leer detenidamente las instrucciones de los juguetes y hablar con los menores sobre los riesgos de experimentar con productos domésticos. Además, sugirieron que los padres supervisen el contenido digital que consumen los niños e informen sobre los peligros de los retos virales.

La madre del niño afectado manifestó a ABC News que su principal objetivo es “alertar a otras familias sobre los riesgos del producto y del reto que circula en redes sociales, mostrando lo que puede ocurrir si los niños intentan imitar este tipo de conductas”.

Especialistas en salud destacan la necesidad de que padres y madres revisen instrucciones y dialoguen con hijos sobre riesgos de retos virales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene este tipo de incidentes y qué se puede esperar a partir de ahora?

El caso de Caleb Chabolla ilustra la vulnerabilidad de los menores ante desafíos virales y la importancia de la supervisión y la prevención. Las autoridades médicas y educativas de Illinois reiteraron que la información y la educación son claves para evitar nuevos incidentes. El menor continúa en proceso de recuperación y bajo indicaciones médicas para proteger la piel y evitar secuelas.

La difusión de estos casos por Fox News y ABC News ha impulsado nuevas alertas en hospitales y escuelas de la región, con el objetivo de prevenir que otros niños resulten afectados por prácticas promovidas en redes sociales.