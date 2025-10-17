Se acercó para abrazar a una pareja durante su “revelación de género” y una invitada lo sacó de los pelos

(@gracepalacios15)

Un instante de celebración familiar se transformó en uno de los videos más comentados de la semana durante una fiesta de revelación de género en un club campestre de México. Mientras los futuros padres compartían un abrazo tras conocer que esperaban un varón, un hombre se acercó para felicitarlos y fue sacado de un golpe de la escena por una invitada, quien lo tomó del pelo y lo del encuadre.

La secuencia, registrada en video, desató una ola de reacciones en redes sociales y se convirtió en tendencia viral.

La grabación, realizada por la usuaria identificada en redes como Grace Palacios @Gracepalacios15, muestra cómo la protagonista intervino de forma decidida para preservar la intimidad del momento.

Durante la fiesta, los organizadores prepararon el tradicional momento en que se revela el sexo del bebé. Frente a familiares y amigos, la pareja aguardó la cuenta regresiva hasta que una explosión de confeti azul confirmó la llegada de un varón. La celebración incluyó abrazos, gritos y muestras de emoción, marcando el clímax del evento y el inicio de la secuencia viral que capturó la atención en redes sociales.

En las imágenes, la pareja disfruta de su abrazo cuando el invitado irrumpe, y de inmediato Grace lo aparta con un gesto que sorprendió tanto a los presentes como a quienes luego vieron el video en TikTok.

Tras la difusión del clip, Grace explicó su accionar en redes sociales. “En mi defensa solo diré: yo les dije que no se metieran. Ni modo, tocó dejarlo calvo”, escribió junto a la publicación, señalando que su reacción fue instintiva y motivada por el deseo de que los protagonistas pudieran disfrutar su instante sin interrupciones.

La respuesta de los usuarios no tardó en llegar y, lejos de reprochar la actitud de la invitada, la mayoría celebró su rapidez y determinación. Comentarios como “Muy bien amiga”, “Hasta que por fin hizo algo el que graba” y “Dónde te contratamos, te necesito para mi evento” se multiplicaron en las plataformas digitales, reflejando el tono humorístico y de aprobación con el que se recibió la escena.

El alcance del video fue notable: acumuló 2,4 millones de visualizaciones y se posicionó como uno de los contenidos más virales de la semana. La escena, que mezcla humor y espontaneidad, generó miles de reacciones.

Así, una simple reacción en una fiesta familiar se transformó en un fenómeno digital, mostrando que cualquier momento puede captar la atención de millones y convertirse en parte de la cultura viral contemporánea.