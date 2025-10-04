Virales

Increíble pero real: Rudolf Martino y la historia detrás de la barba con rastas que se convirtió en récord mundial

La hazaña del hombre originario de Alabama no solo desafía la estética convencional, sino que inspira debates sobre identidad, diversidad y aceptación

Por Constanza Almirón

El artista estadounidense logra el récord con una barba de 1,06 metros de extensión

Rudolf Martino fue reconocido oficialmente por Guinness World Records por poseer la barba de rastas naturales más larga del mundo. Con una extensión de 1,06 metros, este distintivo estilo transformó a Martino, residente de Birmingham, Alabama, en una figura de proyección internacional, según confirmó Guinness World Records.

Lograr el récord no fue un proceso rápido. Martino decidió dejar crecer su barba hace más de diez años, motivado por el deseo de conseguir una imagen que combinara modernidad y autenticidad, adecuada para cualquier escenario internacional.

“Mi objetivo era crear un look moderno con el cabello y la barba en rastas que pudiera estar en el escenario mundial, limpio y presentable, lo cual ahora he logrado”, expresó Martino en declaraciones recogidas por Guinness World Records.

La validación del récord llegó tras una larga etapa de investigación y dedicación, y Martino celebró el logro junto a su especialista capilar, con quien compartió lo que definió como un momento muy especial.

El mantenimiento de la barba
El mantenimiento de la barba de rastas requiere disciplina, cuidados especiales y apoyo profesional

La inspiración del hombre proviene de diversas culturas. Explicó que su imagen se basa tanto en la tradición de los hombres santos de la India como en los rastafaris jamaicanos, quienes a su vez adoptaron este aspecto de la cultura india. Para Martino, las rastas son sinónimo de autenticidad, cultura y fidelidad a uno mismo.

A lo largo del tiempo, investigó tradiciones de Egipto, India y varias religiones, tomando elementos ancestrales y sumando su toque personal para consolidar lo que considera una imagen de fuerza y autenticidad.

El mantenimiento de una barba de más de un metro exige disciplina. Martino relató a Guinness World Records que lava su pelo cada dos semanas, proceso que puede requerir hasta tres días de secado completo. Además, visita mensualmente a un especialista para el mantenimiento y aplica a diario un hidratante especial para preservar la salud y el aspecto de las rastas.

Durante sesiones deportivas o mientras practica billar —disciplina a la que se dedica con pasión— recoge su pelo para evitar molestias, aunque siempre que tiene ocasión disfruta mostrar su estilo.

La historia de Martino inspira
La historia de Martino inspira a valorar las raíces, la creatividad y la fortaleza personal

Las reacciones ante su apariencia fueron diversas. “Las miradas que recibo son mixtas, algunas de incredulidad y otras de alivio”, comentó a Guinness World Records. También señaló la persistencia de prejuicios y casos de discriminación hacia el cabello natural, especialmente en Estados Unidos.

Recordó la aprobación en California de la ley The Crown Act 2019, hecha para evitar la discriminación racial basada en el cabello, aunque lamentó que aún no tenga alcance federal.

Como afroamericano y residente en Alabama, considera que su estilo desafía las normas sociales, y llegó a describir su imagen con turbante y túnica como algo que “roza la herejía” en su entorno. Pese a todo, afirma: “En general, mi cabello y barba provocan diferentes reacciones, pero todo está bien, ¡me encanta mi estilo!”

La vida de Martino incluye distintas etapas. Antes de trasladarse a Alabama en 2015, vivió en California, donde ejerció como cantante, bailarín y levantador de pesas. Actualmente, junto a su récord mundial, juega billar de forma competitiva y busca mejorar la imagen pública de los jugadores de este deporte, promoviendo una visión más positiva y saludable.

Para Martino, su cabello y barba representan algo más profundo que una marca personal. Son el reflejo de sus raíces, su fortaleza y su creatividad. Convertido en símbolo de autenticidad, su estilo invita a valorar la diversidad, como resalta Guinness World Records.

