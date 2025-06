El insólito desafío anti simetría de un influencer: entrenó un músculo de un solo lado “para romper los estándares de belleza”

Un joven de 19 años entrenó solo el trapecio izquierdo durante más de 200 días para lograr un físico asimétrico (Instagram @The Crooked man)

Durante más de 200 días, un joven de apenas 19 años, conocido como “The Crooked Man” en redes sociales, transformó su físico a través de un experimento inusual que ha captado la atención de miles de usuarios de internet.

Este creador de contenido, cuya identidad está asociada al nombre de usuario @TheCrookedMan10, decidió centrar su rutina de entrenamiento exclusivamente en el desarrollo de uno de sus trapecios, desafiando abiertamente las normas tradicionales de la cultura fitness y, sobre todo, los estándares actuales de belleza predominantes en plataformas como TikTok e Instagram.

La motivación declarada de este influencer surge como una respuesta directa a la tendencia del “looksmaxxing”, un concepto muy extendido en la cultura digital contemporánea, que se refiere a un proceso de maximizar el atractivo físico.

“Estaba viendo TikToks y me salían TikToks de looksmaxxing. Me decían: Haz esto, haz aquello“, dijo en sus redes sociales.

“Te verás más atractivo”. Sin embargo, para él la realidad es diferente: “¿La gente tiene ese problema? Yo tengo el problema contrario. Recibo tantos mensajes directos que ni siquiera tengo tiempo de leerlos todos”, dijo en un video de TikTok

Esta abundancia de atención fue lo que lo impulsó a buscar, según sus propias palabras, “la solución contraria”.

“Si tengo el problema contrario, necesito la solución contraria. ¿Qué es lo opuesto a looksmaxxing? Minimizar la apariencia. ¿Cuál era la mejor manera de minimizar la apariencia? Ser más asimétrico. Trabajar solo un trapecio, solucionó mi problema. Y, vaya, ha funcionado de maravilla”, dijo en un video de TikTok.

El fenómeno viral “The Crooked Man” desafió las rutinas clásicas de fitness con una propuesta única y polémica (Instagram @The Crokedman)

El experimento, iniciado hace más de 200 días, consistió en ejercitar solo su trapecio izquierdo, con el objetivo declarado de construir una asimetría deliberada y notoria en su cuerpo.

A lo largo de estos meses, documentó constantemente los cambios en su físico a través de publicaciones regulares y explicó de forma reiterada su razonamiento y rutina a sus seguidores.

The Crooked Man, bautizado también como “el Rey de la Trampa”, lleva el término “minimización de la apariencia” como un estandarte irónico frente a la cultura de la perfección física que domina buena parte del contenido generado en las redes sociales.

Esta práctica consiste en una inversión deliberada del culto a la simetría y la mejora estética, promovida intensamente a través de rutinas de gimnasio, consejos de moda y la creciente popularidad de procedimientos estéticos, todos ellos predominantes en lo que se ha denominado looksmaxxing.

Este efecto visual no pasa desapercibido ni en su día a día ni en los comentarios de sus seguidores. En sus cuentas, el influencer reconoce lo peculiar de su imagen: “Ya nadie me cuestiona cuando estaciono en el espacio para personas con discapacidad, ni los niños pequeños me señalan en el supermercado”, bromeó en uno de sus videos.

“Las camisas me quedan un poco raras. Mi mochila también se siente un poco incómoda. Un poco rígida. Pero ¿dolor? Cero”, dijo en un video de TikTok.

A pesar de que algunos de sus seguidores han manifestado preocupación por las posibles implicaciones a largo plazo de desarrollar el cuerpo de forma asimétrica, The Crooked Man se ha mantenido firme en su propósito, e incluso ha extendido el concepto a otras áreas de su cuerpo.

En una actualización reciente, reveló haber comenzado a entrenar solo una de sus piernas, sumando ya 30 días de rutinas unilaterales, principalmente a través de sentadillas búlgaras con mancuernas.

Documentó esta nueva fase del experimento con un video en el que se observa realizando el ejercicio con una sola pierna, mientras advertía claramente que su intención era lograr un crecimiento muscular exclusivamente de un lado.

La adopción del concepto de “minimización de la apariencia” ha sido igualmente interpretada como una sátira de la obsesión por la perfección estética que constituye uno de los rasgos definitorios de la cultura online contemporánea, especialmente entre jóvenes.

Este hombre observó varios cambios en su físico a raíz de estos ejercicios

Pesan sobre el influencer las advertencias de especialistas como el entrenador personal Franco Betancourt, quien al analizar casos similares advierte: “Uno de los aspectos más importantes que debe comprender quién empieza a entrenar es la postura correcta”, dijo a Bored Panda.

Esto se debe a que la mayoría de las personas presentan cierto desequilibrio debido al uso diario. Parte de esto se debe al desarrollo muscular, pero tiene mucho que ver con los nervios y el cerebro.

La mayoría de las personas diestras tienen problemas para cepillarse los dientes con la mano izquierda, y eso tiene muy poco que ver con la fuerza muscular.

Betancourt subraya que el entrenamiento no solo construye músculo, sino que enseña al cuerpo a utilizar todos los grupos musculares en conjunto, por lo que priorizar un solo lado implica un mayor riesgo de lesiones y desequilibrios que, con el tiempo, pueden incluso afectar la estructura ósea.

En palabras del especialista: “Alguien que entrena deliberadamente solo un lado del cuerpo está poniendo en riesgo su salud a largo plazo, ya que, esencialmente, le está enseñando a su cuerpo a dañarse a sí mismo”.