Ian Stewart, el mago extremo que sorprende por sus malabares con motosierra y trucos al revés

Ian Stewart mago

Ian Stewart, un mago canadiense de renombre, dejó una huella indeleble en el mundo del entretenimiento al romper un total de 16 récords mundiales, según informó Guinness World Records. Su habilidad para realizar trucos de magia en diversas situaciones, incluso estando boca abajo, lo convirtió en una figura destacada en el ámbito del ilusionismo y del espectáculo.

Este mago no solo captó la atención de miles de espectadores en programas de televisión como “The Tonight Show with Jay Leno” y “America’s Got Talent”, sino que también demostró su destreza en el arte del escapismo y el malabarismo.

El inicio de una pasión mágica

La fascinación de Stewart por la magia comenzó a una muy edad temprana. Según publicó Guinness World Records, a los tres años, Ian quedó maravillado al ver un espectáculo de magia en su preescolar, que esto lo impulsó a convertirse en mago.

Con el apoyo de su familia, especialmente de su padre, quien había aprendido algunos trucos para entretener a Ian y a su hermano, el joven recibió su primer kit de magia, lo que marcó el inicio de su carrera.

Este temprano interés por el ilusionismo no quedó en un mero pasatiempo, sino que también se convirtió en una herramienta para construir comunidad, ya que Ian comenzó a realizar espectáculos en fiestas infantiles durante su adolescencia.

El camino hacia los récords mundiales

El medio Guinness World Records detalló que la carrera de Ian Stewart comenzó casi por casualidad. Una conversación nocturna con un amigo mago lo llevó a investigar sobre los récords de magia existentes, lo que despertó su interés por intentar romper uno.

Su primer intento fue el récord de más trucos de magia realizados en un minuto, un desafío que logró superar en mayo de 2024 al completar 52 trucos, superando su intento anterior de 42 trucos que lo había dejado empatado con el anterior poseedor del récord, Martin Rees.

Establece récords de malabarismo con motosierras, alcanzando 105 secuencias (Créditos: Guinness World Records)

Desafíos y triunfos en el mundo del malabarismo

Además de sus hazañas mágicas, Ian demostró ser un experto en malabarismo, especialmente con motosierras. Según consignó el medio Guinness World Records, Stewart estableció récords impresionantes, como el de más atrapadas consecutivas de motosierras bajo la pierna y en general, con 20 y 105 capturas respectivamente.

Este último récord lo logró al superar al anterior poseedor, Janne Mustonen, por siete secuencias, después de que ella rompiera su récord de 2011.

La habilidad de Ian para innovar en sus trucos de magia también se refleja en su récord de más globos reventados con un solo disparo de ballesta hacia atrás, logrando explotar 13 globos. Este tipo de trucos, que requieren una gran precisión, fueron parte integral de su repertorio y contribuyeron a su reputación como un mago versátil y audaz.

Ian Stewart rompe 16 récords mundiales en magia, según Guinness World Records (Créditos: Guinness World Records)

Un Legado en el Mundo de los Récords

A pesar de sus numerosos logros, el mago ha experimentado la competencia en el mundo de los récords. Según reportó Guinness World Records, aunque una vez tuvo el récord de más trucos de magia realizados con los ojos vendados en un minuto, este título fue superado por Alwin Roshan, quien logró realizar 43 trucos. Sin embargo, Ian sigue siendo una figura influyente en la comunidad de los récords mundiales, inspirando a otros con su dedicación y pasión por la magia.

A su vez, Ian contó que su interés por los récords mundiales comenzó en su infancia, cuando pasaba horas leyendo el libro de los récords en la biblioteca de su escuela. “Nunca se me ocurrió en ese momento que alguna vez podría romper un récord, y mucho menos múltiples”, expresó Ian, según informó Guinness World Records.