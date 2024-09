Un creador de contenido desafió las fallas de seguridad de un parque de diversiones en Egipto: “¡Páralo!”

El video generó repercusión en las redes sociales (TikTok: @tomasada)

Un creador de contenido español, conocido en TikTok como @Tomasada, compartió una experiencia inesperada durante su visita a un parque de diversiones en El Cairo, Egipto. En lugar de optar por las tradicionales visitas a las pirámides o al Nilo, decidió explorar las atracciones locales.

Tomás, famoso por sus videos sobre parques de atracciones alrededor del mundo, se encontraba acompañado por una colega española mientras documentaba su recorrido por el parque. En uno de sus clips, que acumula miles de “me gusta”, mencionó su preferencia por subirse a los juegos sin conocer previamente de qué se tratan.

En este caso, durante su visita, mostró varias atracciones similares a las que se encuentran en España, pero una en particular llamó su atención por la falta de medidas de seguridad. Al cerrar una barra, nadie del personal se acercó para verificar si estaba en condiciones de comenzar; sin embargo, más allá de ello, Tomás aceptó correr el riesgo, sin saber lo que se le avecinaba: “A mi no me da susto”.

Un creador de contenido español compartió una experiencia inesperada en un parque de atracciones en El Cairo, Egipto (TikTok)

En el video, el joven se sube a una pequeña montaña rusa cuyos coches no contaban con cinturones de seguridad ni otros dispositivos de protección. “Da vueltas como un loco”, comentó, visiblemente sorprendido. A pesar de su vasta experiencia en los mejores parques del mundo, esta atracción logró asustarlo de verdad; incluso, no dudó en gritar: “¡Páralo, páralo! ¡Lo retiro, lo retiro!”.

La publicación generó diversas reacciones en las redes sociales, donde los usuarios expresaron tanto su apoyo como su preocupación por la seguridad en los parques de atracciones. Es que la experiencia del creador de contenido pone de manifiesto la importancia de las medidas de prevención en este tipo de instalaciones, especialmente en lugares turísticos que reciben visitantes de todo el mundo.

“Desvivición entrando al grupo”, “Que susto”, “Me ahogo, eres tremendo Tomás” y “Yo en mis viajes” son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.