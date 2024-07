Un vecino adoptó un perro y dejó una nota en el edificio para disculparse por el comportamiento del animal

La presentación de Bruno, el nuevo cachorro del 2ºA, generó millones de visualizaciones en las redes sociales (Getty Images)

Bruno, un nuevo perro en el departamento “2ºA” de un edificio en España, tuvo una tierna presentación como vecino que conquistó los corazones de miles de personas en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

La cuenta de X Líos de Vecinos (@LiosdeVecinos) compartió una foto de un simpático cartel colocado en el portal de una comunidad de vecinos. En el mismo, se presenta a Bruno, un cachorro de dos meses y medio, con una emotiva historia que logró más de un millón de visualizaciones y 68.000 “me gusta” en poco tiempo.

El cartel, que incluye una foto del adorable Bruno, comienza con un mensaje conmovedor: “Hola, me llamo Bruno y soy el nuevo vecino del 2ºA. Todavía soy un bebé, tengo 2 meses y medio. Me encontraron vagando por una carretera y Tomás me adoptó. Soy un poco llorón sobre todo si me quedo solito”.

El cartel de presentación de un nuevo cachorro en un departamento (X: @LiosdeVecinos)

La nota continúa con un toque de humor y paciencia: “Estoy aprendiendo a portarme bien para ser un buen vecino, así que disculpen si me escuchan llorar o ladrar”. Esta sencilla declaración no solo muestra la dedicación de Tomás, el nuevo dueño de Bruno, sino también la consideración hacia los vecinos, fomentando un ambiente de comprensión y apoyo.

El cartel finaliza con una huella de Bruno y su nombre, una firma única que añade un toque personal y adorable. Además, en el lado izquierdo de la hoja, los vecinos escribieron: “¡Bienvenido Bruno!”, reflejando el espíritu acogedor de la comunidad.

La publicación en X, titulada también “¡Bienvenido Bruno!!!”, no solo captó la atención por su contenido adorable, sino que también destaca la importancia de la empatía y el apoyo comunitario.

“Quiero vecinos asi con perritos y también vecinos que adoren mi guacamayo”, “Puse el mismo cartel con mi perrito Bambú” y “Yo me ofrecí en mi edificio a cuidar los perritos que lloran, me parte el alma más que molestarme”, son algunos de los mensajes de los usuarios en la publicación.