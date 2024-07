Dejó una estrella en la reseña de Google de una peluquería y la dueña decidió realizar su descargo en las redes

“Cuando ella se fue yo me quedé angustiada porque me hubiera gustado que me entendiera”, explicó la dueña de la peluquería (@agustinastyle)

Las reseñas en las plataformas digitales son una herramienta esencial para la reputación de los comercios, pero también pueden ser motivo de controversia cuando los dueños consideran que son injustas. Este es el caso de la usuaria de TikTok, Agustina Martorell, que utilizó la plataforma para expresar su molestia ante una reseña de una estrella recibida en su peluquería ubicada en el barrio de Almagro.

La situación comenzó cuando una clienta acudió a la peluquería de Agustina para realizarse una nutrición y un corte de cabello. Según explicó Martorell, la barrera del idioma complicó la comunicación desde el inicio, ya que la clienta no hablaba ni en inglés ni en español. “No sé en qué idioma hablaba y era muy difícil entendernos”, señaló. A pesar de esto, el corte se realizó sin contratiempos y la clienta quedó “súper contenta”, extendiendo una propina de 6.000 pesos. “Nadie deja eso de propina, pero quería demostrar que se había ido muy contenta”, añadió Martorell, según la publicación original.

Sin embargo, al día siguiente la percepción de la clienta cambió drásticamente. Esta envió un mensaje afirmando que el estilista le había arruinado el pelo y pidió un reembolso, ya que necesitaba acudir a otro lugar para arreglarlo. “El corte es totalmente desigual y no es en absoluto lo que pedí. Me gustaría un reembolso ya que necesito ir a otro lugar para arreglarlo”, escribió la clienta en su mensaje.

Agustina intentó aclarar que el corte realizado era desmechado, es decir, por capas, donde el pelo de la capa superior es más corto que el de abajo. La clienta envió una foto mostrando el resultado y, según Martorell, las capas se veían correctas conforme con lo solicitado. De todos modos, la clienta persistió en su solicitud de reembolso, fue hasta el lugar, y la conversación se tornó complicada debido a las dificultades comunicativas, incluso recurriendo al traductor de Google. “Cuando ella se fue yo me quedé angustiada porque me hubiera gustado que me entendiera”, narró Agustina.

Finalmente, para evitar prolongar el conflicto, Agustina decidió devolverle el dinero. Frente al empecinamiento de la clienta, “decidí darle el dinero para terminar el conflicto allí ya que tenía trabajo en la peluquería”, explicó en su video publicado en TikTok.

El problema tomó una nueva dimensión cuando, al día siguiente, la clienta dejó una reseña negativa calificando el servicio con una estrella. En su descargo, la clienta afirmó haber recibido el “peor corte” de su vida, añadiendo que nunca antes había sentido tanta vergüenza al salir de una peluquería.

Una joven emprendedora se defendió en TikTok del comentario negativo que recibió su comercio ubicado en Almagro

Martorell expresó su frustración ya que considera que esta reseña puede dañar significativamente la reputación que tanto esfuerzo le tomó construir en su peluquería. “Que me baje la reputación por algo que no fue como ella está diciendo me parece súper injusto. Teníamos 5 estrellas y yo hace 4 años que tengo el negocio y jamás me pasó algo igual”, resaltó. “Me perjudica porque estamos muy posicionadas en el barrio por la cantidad de estrellas que tenemos”.

La respuesta de Agustina Martorell en TikTok se volvió viral, recibiendo numerosos comentarios de usuarios que se solidarizaron con su situación. Muchos destacaron lo difícil que puede ser lidiar con calificaciones injustas que afectan a los emprendedores y trabajadores de pequeñas empresas.

La joven emprendedora pidió en su video que, antes de dejar una reseña negativa, los clientes consideren el impacto que esto tiene en los pequeños negocios. “Piensen que están perjudicando a emprendedores”.