Un joven sin una pierna, que trabaja duramente en la construcción, conmovió en las redes

Un joven peruano con discapacidad conmovió profundamente en las redes sociales (@waringaconstrucciones)

La historia de superación y determinación de Guillermo, un joven peruano con discapacidad, conmovió profundamente en las redes sociales. A pesar de enfrentar desafíos únicos, el hombre demuestra una increíble voluntad y dedicación al desempeñarse en la industria de la construcción. A través de un video viral compartido en TikTok por Waringa Construcciones, su historia alcanzó a millones de personas alrededor del mundo.

En el video, se puede observar a un equipo de obreros en plena labor constructiva, pero es Guillermo quien roba la atención y los corazones de los espectadores. El joven, que carece de una pierna, utiliza una muleta como apoyo para realizar sus tareas. El mensaje “Todos somos iguales y merecemos las mismas oportunidades” que acompaña al video destaca la importancia de la igualdad de oportunidades y la inclusión en el entorno laboral.

“Hay que salir adelante y no quedarse atrás”, explicó Guillermo en otro video. Y agregó: “No porque tengo un pie que no me apoya ya caí. Poco a poco hay que salir adelante. Estas palabras reflejan la actitud resiliente y positiva que caracteriza al joven y la empatía de sus compañeros.

La respuesta de la comunidad en línea no se hizo esperar. Los usuarios de TikTok se unieron en una muestra de solidaridad, expresando su admiración por Guillermo y su deseo de contribuir a su bienestar. Comentarios como “Todos unidos podemos juntar para una prótesis”, “Gente, vamos por la prótesis, sí se puede” y “Mis felicitaciones para el señor” inundaron la sección de comentarios.

Utiliza su muleta y no falta a su empleo. La historia viral de Guillermo que recibió el aplauso de los usuarios de TikTok (@waringaconstrucciones)

La campaña para recaudar fondos y brindarle la oportunidad de adquirir una prótesis que mejore su calidad de vida rápidamente ganó tracción y recibió el agradecimiento del protagonista de la historia viral.

Además, otros usuarios se sintieron interpelados por la actitud positiva del hombre: “Una cachetada para mi por que a veces soy floja”, “Esto es el significado de ‘no le des pescado, enséñale a pescar”, “Pensar que a veces estoy cansado para ir a trabajar y veo esto y me doy vergüenza”, fueron algunas reacciones.

En un mundo donde las redes sociales a menudo pueden ser un espacio de discordia, la conmovedora historia de Guillermo demuestra su poder para unir a las personas en torno a valores compartidos de empatía y apoyo. Esta vez, TikTok logró unirse por el bien de un trabajador incansable.

