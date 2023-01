Un albañil se grabó trabajando con tacos y el video se hizo viral

El albañil, de nacionalidad peruana, suele compartir contenido de la construcción en las redes sociales (TikTok daniel_perez.123)

El trabajo de la construcción muchas veces requiere de imaginación para solucionar los inconvenientes que se presentan. Una escalera es una herramienta que debe estar en toda obra para poder alcanzar los diferentes espacios. Un albañil de Perú explicó en sus redes cómo se puede solucionar la falta de una escalera.

Josué Pérez mostró cómo los tacos pueden ser una gran solución cuando no se tiene una escalera. La iniciativa de este trabajador de la construcción generó risa en las redes sociales. La mayoría se divirtió con la idea y no dudó en hacerle llegar un mensaje.

El hombre suele compartir contenido en su cuenta de TikTok en donde se lo ve con la familia y trabajando en distintas obras en construcción junto a sus compañeros.

”Cuando eres albañil y no tienes escalera”, escribió en la descripción del video que sumó más de 1 millón de reproducciones. en pocos horas.

Si bien la publicación es de finales del 2022 recién ahora se viralizó y, en los últimos días sumó más de 34 mil me gusta y miles de comentarios de los más disparatados.

“Podrás criticar mis medios pero no mis resultados”, “Los albañiles siempre actualizando su forma de trabajar.... me sorprenden”, “Antes muerto que sencillo jajaja”, “Albañil con estilo”, “La esposa buscando sus tacones”, “Decía mi papá que un hombre sin herramientas no sirve”, son algunos de los comentarios de la publicación.

