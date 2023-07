“El español suena molesto”: la incómoda experiencia de un argentino en un colectivo en Corea del Sur

Dante Fiorani, un influencer argentino residente en Europa, rompió el silencio y reveló un incómodo momento vivido en un colectivo en Corea del Sur, desafiando la idea de que todo en el extranjero es bien recibido.

El usuario conocido en las redes sociales como @dantefiorani ganó popularidad por compartir sus viajes y vivencias en TikTok. Actualmente, se encuentra de visita en Corea del Sur y decidió publicar una experiencia que lo dejó perplejo y que generó un debate sobre el racismo y la xenofobia en el país asiático.

En su video de TikTok, Fiorani tituló el video como “Mi experiencia de xenofobia en Corea”, en el que relató el desagradable momento que vivió en un colectivo. El joven argentino pensaba que solo eran “mitos” ante los rumores sobre el racismo en Corea del Sur. Sin embargo, la realidad lo golpeó cuando se encontraba charlando con una chica peruana y otra mexicana.

El impactante relato de un argentino en Corea del Sur que desafía la idea de la hospitalidad extranjera. (TikTok: @dantefiorani)

En ese momento, una coreana se les acercó y les pidió que dejaran de hablar, explicando que el español sonaba molesto. Esta respuesta sorprendió a Fiorani y sus compañeras de viaje, ya que otros pasajeros se encontraban conversando en inglés y coreano sin ser molestados.

Movido por el sentido de injusticia, Dante confrontó a la mujer, expresando su desacuerdo y señalando que estaba siendo una mala representante de su país frente a los turistas. A pesar del incidente, el influencer destacó que la mayoría de las personas con las que interactuó en Corea del Sur fueron amables y acogedoras.

La historia de Dante Fiorani en TikTok, donde el video tiene más de 600.000 reproducciones, generó un debate sobre la discriminación racial y la xenofobia en Corea del Sur entre los usuarios. “¿Le contestaste eso? Gracias! Hasta ahora no he visto a nadie que les diga nada”, “Bien a la altura. Te felicito por no rebajarte”, “Más clarísimo imposible”, “Le suena molesto porque no entiende el chisme” y “Lastimosamente, en Corea hay mucha gente de ese tipo” son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.

