Una madre acompañó a su hijo a cortarse el pelo y se largó a llorar cuando vio cómo caía su melena

Luego de 14 años de dejar crecer el cabello, el adolescente consideró que era el momento de un cambio de look (@sandrasanchzzz)

La emoción y los cambios de apariencia pueden desencadenar reacciones sorprendentes en las personas, como lo demostró una madre española en un salón de peluquería de Murcia. La mujer acompañó a su hijo a cortarse el pelo pero su reacción despertó sorpresa en las redes. Luego de 14 años de dejar crecer el cabello, el adolescente consideró que era el momento de un cambio de look, pero su madre no pudo soportar la situación y se largó a llorar mientras observaba cómo los mechones caían al piso del salón de belleza.

El video, compartido por una usuaria de TikTok llamada Sandra Sánchez, capturó el momento en el que su hermano se preparaba para dejar atrás su larga melena rizada. Mientras el joven se sometía al cambio de look, la madre protagonizó un espectáculo con llanto incluido que llamó la atención en la red social. El clip se volvió viral en poco tiempo, acumulando más de 3 millones de visitas y generando todo tipo de reacciones.

En el video, se puede ver al hermano de Sandra con su antiguo peinado antes de entrar al salón de peluquería. Ya, mientras le lavan el cabello, su madre comenzó a llorar desconsoladamente, despidiéndose simbólicamente de la melena de su hijo. La escena se volvió aún más insólita cuando la madre cuestionó las habilidades del peluquero al ver que las tijeras apenas podían cortar debido a la abundancia de cabello. El nerviosismo y la desesperación de la mujer eran evidentes, y sus lágrimas y lamentos se hicieron presentes en cada rincón del local.

Finalmente, tras varios momentos de angustia, el resultado final del cambio de look del joven calmó los nervios de su madre. La mujer reconoció la apariencia mejorada de su hijo y elogió el nuevo corte de pelo, recibiendo el respaldo del estilista.

“Es como si me lo hubieses cortado a mí”, explicó la mujer en el video que se volvió viral (Captura video)

El video generó diversas reacciones en la plataforma, con usuarios que mostraron empatía hacia la madre y otros que alabaron el nuevo estilo del joven. Algunos comentarios reflejaron la comprensión hacia la emotividad de la madre por considerar que representaba el fin de una etapa, mientras que otros destacaron lo bien que le quedó el nuevo corte.

“Tiene que ir como él se sienta cómodo, no como quiera el resto, ni aún siendo su madre”, “Pues está muchísimo mejor ahora”, “La comprendo perfectamente, me pasó lo mismo pero con mi hijo pequeño de 4 años hace una semana”, “Mucho mejor, las madres a veces por pena no vemos”, “¡Es solo cabello! No entiendo a esa gente”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

