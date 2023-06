Las inquilinas dejaron el departamento en estado deplorable y la dueña, enfurecida, las escrachó en las redes

La mujer hizo su descargo en la red social y su video se volvió viral (@fit4all_ana)

En el mundo actual, los departamentos de alquiler en vacaciones se convirtieron en una opción cada vez más popular para aquellos que buscan disfrutar de una experiencia única durante sus viajes. Estas propiedades ofrecen a los viajeros la comodidad de un hogar lejos de casa, brindando espacios amplios y bien equipados que permiten una estancia confortable y personalizada. Ya sea en destinos turísticos de playa, ciudades vibrantes o enclaves rurales, los departamentos de alquiler ofrecen una alternativa atractiva a los hoteles tradicionales.

Una española, llamada Ana, decidió compartir su indignación en TikTok y su descargo se volvió viral. Ella alquila su inmueble en Puerto Banus, Málaga, de forma temporal para vacaciones. Sin embargo, después de haber alquilado su lugar a un grupo de jóvenes durante aproximadamente cuatro días, nunca esperó encontrarse con un desorden tan caótico y cargado de suciedad.

El video comienza con Ana, indignada, mientras muestra las consecuencias de lo sucedido: “Increíble el desastre. El aire puesto a 20 grados. Este es el aspecto del apartamento”, comenta, a la vez que exhibe paquetes de papas fritas abiertos, platos y vasos dispersos por la cocina. Luego, muestra el desorden que quedó en los sofás y algunas toallas esparcidas por todo el living.

Al adentrarse en la habitación, Ana encuentra papeles tirados debajo de la cama y sandalias pertenecientes a los inquilinos: “La gente más guarra. Es que se van superando día a día”. Para agregar más indignación, descubre el baño con la luz encendida, objetos tirados en el suelo, pelos en la bañera y el inodoro completamente tapado.

El video tuvo más de 500 mil reproducciones en TikTok (@fit4all_ana)

La publicación superó las 500 mil reproducciones y abrió un debate en las redes sociales: “Cuando se alquila el Airbnb, hay gastos de limpieza y suelen ser muchos. Eso suele cabrear al cliente. No estoy justificándolo, pero puede que sea eso”, “Luego por personas así la demás gente joven somos los perjudicados, me han negado muchas veces la reserva por la edad...”, “Yo estoy flipando con los comentarios de la gente. Una cosa es no tener que limpiar y otra es dejar el apartamento así”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

