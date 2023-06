Cumplían meses, quiso sorprender a su novia con una cena romántica y ella se desilusionó: “Choris abajo del puente”

El video tuvo más de 150 mil reproducciones en TikTok (@guadalupecoriaaa)

Guadalupe Coria, una joven mendocina, se llevó una gran desilusión cuando su novio intentó sorprenderla por su aniversario. Para festejar un nuevo mes de relación, decidió invitarla a un lugar muy especial para él. Ambos son de Godoy Cruz, Mendoza y fueron a un sitio muy popular en su ciudad. Si bien el chico estaba completamente ilusionado con la elección, Guadalupe le hizo notar su malestar.

Su elección no fue lo que ella esperaba. En el video, se puede ver cómo el joven le pide a su novio que compartan un choripán en un lugar muy concurrido debajo del puente. La joven documentó todo con su teléfono: “Quizás es algo que nunca hemos contado, pero en Mendoza hay un destino gastronómico bastante buscado que son los choris debajo del puente”, aseguró la joven.

Contra todos los pronósticos, ella terminó aceptando la propuesta y generó una leve sonrisa en el rostro de su novio. Ambos se dirigieron hacia la parrilla repleta de choripanes. La música de Ulises Bueno acompañaba la escena, mientras el novio de Guadalupe se perdía entre el humo de las parrillas. Luego de pagar se sentaron en una mesa donde empezaron a saborearlo. “No puede ser amor que me hayas traído acá. Es el peor cumplemés de la vida”, expresó la joven, mientras el chico seguía orgulloso de su elección.

“No hay normas de higiene, no hay bromatología, sólo hay huevo y corazón”, concluyó ella.

El video se volvió vira y abrió un debate en las redes sociales

El video tuvo más de 150 mil reproducciones en TikTok. “Hasta Wanda Nara fue a comer un chori, o sea amor de dónde saliste vos?”, “¿Cómo va a decir que es el peor cumplemés si ese es el lugar más romántico que hay en Mendoza?”, “Me ofrezco como acompañante mi rey”, “No es la indicada”, “Hermano corré que ahí no es”, “Feliz de la vida si mi marido me lleva a comer ahí”, “A todas de novias nos llevaron a comer bajo un puente choris, me casé y no fui más” “No es dónde, es con quién”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

