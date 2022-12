Venganza en el aire: le arruinó el pelo a la pasajera del asiento de adelante en pleno vuelo

Se vengó porque le tiró el pelo sobre la pantalla de su asiento (Fb janelle y kate)

La incomodidad en un vuelo largo suele sacar lo peor de las personas. En las últimas horas se viralizó un video en Facebook que muestra el paso a paso de una joven que decide vengarse de una pasajera que le impedía ver una película y todo termina de la peor manera.

Una mujer se puso cómoda en su asiento del avión y, para no marcarse el pelo, lo tiró encima del respaldo, dejándolo caer “sin querer” sobre la pantalla de la pasajera de atrás.

Luego de que le tapara la visión, la mujer de atrás decidió vengarse. Se sacó un chicle de la boca y se lo pegó en el pelo sin que se diera cuenta. Incluso se puede ver a una azafata que pasa tratando de analizar la situación. La joven se hace la distraída y la venganza continúa.

Lejos de detenerse, como la pasajera seguía con el cabello sobre su pantalla, decidió mojarlo con un liquido que estaba consumiendo. Después de empujarle el pelo con furia para adelante, la mujer se da cuenta de que algo no estaba bien. Se mira el pelo y se levanta indignada a quejarse.

Muchos de los usuarios de la red social dijeron que se trataba de un video armado. De todas maneras se viralizó y la mayoría se mostró a favor de “la vengadora”.

“¿Realmente creen en esto?”, “Esto es una puesta en escena”, “¡Estoy con ella! Ella se lo merecía”, “¿Dónde están las tijeras? Las cortaría y me ahorraría tiempo jajaja”, “En primer lugar, eso es una peluca y, en segundo lugar, es una puesta en escena”, “Ambos están haciendo mal. Le diría a la señora frente a mí que mantenga su cabello en su asiento y que me deje mi monitor. Si esto no ayuda, llamaría a la azafata para pedir ayuda”, fueron algunos de los comentarios.

