“Me dieron una p... taza”: un hombre rechazó su regalo de Navidad y su enojo se viralizó

El video navideño se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @choco_juancho_hijo)

Durante la Navidad, una de las costumbres es el intercambio de regalos para festejar y que cada uno se lleve un presente. Pero hay personas que suelen terminar decepcionadas por los obsequios y lo expresan sin reparos como fue el caso de un hombre que se volvió viral por manifestar su descontento por lo que le regalaron.

El episodio se popularizó en TikTok, donde el usuario @choco_juancho_hijo publicó un video donde un hombre, identificado como “Don Nico”, aparece enojado con la taza que recibió de regalo. Es que consideró que no fue “justo”, porque el compró un costoso reloj como obsequio.

“¿Es broma esta madre o qué?, ¿cómo una taza?, no, no. Yo me esmeré en darle a Juanito un reloj que me costó 550 pesos. Lo hago con gusto y cariño, pero me están dando una taza esas ya son chin...”, dijo “Don Nico”.

Sus amigos intentaron calmarlo y le dijeron que la taza era linda; luego, le sugirieron mirar dentro del regalo, pero no prestó atención por el enojo que tenía por lo que recibió para Navidad.

“Cálmate, vamos a hacer una cosa. Tienes razón, dijimos que de 500 pesos. Te voy a dar los 500 pesos, dame la taza, no importa, solo te voy a dar un consejo: nunca juzgues un libro por su portada”, explicó la persona que le dio el regalo.

En otro clip, el mismo hombre que estaba grabando el video, mostró que adentro de la taza había 2.000 pesos envueltos. Finalmente, “Don Nico” solo se quedó con 500 pesos, ya que devolvió su obsequio.

Hasta el momento, el video tiene más de seis millones de reproducciones y supera los 200.000 “me gusta”. Mientras que en la sección de comentarios, hubo muchos usuarios que apoyaron la postura de “Don Nico” por su regalo.

