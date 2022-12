Su jefa le hizo un regalo que la emocionó, pero un detalle lo cambió todo

La empleada de limpieza pensó que se trataba de un artículo costoso (TikTok moniruiz78)

Mónica Ruiz es una influencer mexicana que comparte en las redes su trabajo como empleada doméstica en Estados Unidos. Lleva más de una década trabajando en ese sector y suele compartir las anécdotas más desopilantes con sus seguidores de TikTok. Esta vez, sorprendió con un video en donde cuenta que se llevó una sorpresa cuando la señora de la casa donde fue a limpiar le regaló una cartera de una marca exclusiva. ¿Por qué se decepcionó?

La tiktoker trabaja con clientes de alto poder adquisitivo, por eso en reiteradas ocasiones recibe regalos exclusivos. Fue tanta la gracia que le causó el regalo que decidió compartirlo con sus seguidores y el video se viralizó despertando la risa de sus seguidores.

“Llegué y empecé a limpiar toda la casa y al último dejamos la recámara de ella”, contó Mónica. Cuando ya estaba por terminar, la clienta le indicó que tenía algo para darle: “Me dijo ‘mira, te tengo una bolsa, es Louis Vuitton’. ¡Se me quisieron salir los ojos!”, contó.

“Esa es Luis Gritón”, fue uno de los desopilantes comentarios que recibió la publicación

La empleada estaba feliz porque le había gustado más que una que le habían regalado hace un tiempo, pero la alegría le duró poco. La dueña de la casa le dijo lo que no quería oír: “Me dijo. ‘es de esas copias, no es original, pero no me gustó porque la compré y se rompió’”, le explicó.

“Yo me quedé como ‘ay nomás me ilusionó’”, contó divertida en el video. La publicación se viralizó y tiene más de 800 mil reproducciones.

“Esa es Luis Gritón”, “Cuando te den otra me la vendes”, “Qué bárbara!!! Hasta yo ya me había emocionado!!!”, “Jajaja la intención fue buena”, “También me había ilusionado, ya le iba pedir la dirección para ir a limpiar yo”, “Yo esas bolsas vintage son las que quiero”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Seguir leyendo: