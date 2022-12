Enviaron a un periodista a la calle para cubrir las temperaturas extremas y explotó al aire con el presentador

El video del enojo de Mark Woodley de KWWL cuenta con más de 5 millones de reproducciones (Ig cnnee)

Cubrir notas en la vía pública cuando las condiciones climáticas son adversas suele ser una de las quejas más frecuentes de los periodistas. En este caso, el video de un presentador de deportes de la televisión local en Iowa ya suma más de 5 millones de reproducciones, por su queja al aire luego de que lo obligaron a levantarse temprano para cubrir el “ciclón bomba”.

El comentario malhumorado de Mark Woodley comenzó cuando el presentador, en el cálido estudio en Waterloo, preguntó: “Mark, ¿cómo te sientes ahí fuera?”.

“De nuevo, lo mismo que sentí hace unos ocho minutos cuando me hiciste la misma pregunta”, respondió Woodley, con la voz cargada de disgusto. y agregó: ”Sabes, yo estoy acostumbrado a estos programas nocturnos que duran sólo 30 minutos. Y, generalmente, en esos programas estoy adentro. Así que este es un programa muy largo. Sintonicen las próximas horas para verme progresivamente más y más irritable”.

Las condiciones climáticas hicieron que cancelaran el habitual segmento de deportes de Mark Woodley en el canal KWWL y lo enviaron a la calle a hablar de las temperaturas extremas. “¿Qué mejor momento para pedirle al deportista que venga unas cinco horas antes de lo que normalmente se despertaría, se destaque en el viento, la nieve y el frío y le diga a otras personas que no hagan lo mismo?”, dijo molesto.

“Tengo buenas noticias, y tengo malas noticias. La buena noticia es que todavía puedo sentir mi cara en este momento. La mala noticia es que desearía no poder hacerlo”, expresó en otro segmento del video.

Las condiciones climáticas hicieron que cancelaran su segmento de deportes y lo enviaran a la nieve

Woodley rogó para volver a su trabajo habitual. “¿Puedo volver a mi trabajo normal? Estoy bastante seguro de que agregaron una hora extra a este programa sólo porque a alguien le gusta torturarme. Porque comparado con hace dos horas y media, cada vez hace más frío”.

Finalmente se despidió del móvil sin disimular la molestia: “En directo en Waterloo y, afortunadamente por última vez esta mañana, soy Mark Woodley de News 7 en KWWL”.

“Es inhumano que lo hagan salir a decir que? A qué sé congele? No hay nada diferente para informar”, “No sé porque enviar a los periodistas a las calles a soportar ese frío. Se sabe que hace frío, cual es la necesidad???”, “Necesitamos mas de este reportero por favor!!!”, “Imagínense un periodista quejándose de reportar sobre una guerra, tsunami, inundaciones o tormentas. Como periodista me parece poco profesional, para algo eres periodista, no solo para hablar de deportes desde la comodidad de tu espacio mientras otros sufren. Nuestra labor es informar y no andar lloriqueando”, fueron algunos de los comentarios.

Seguir leyendo: