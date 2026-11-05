Leyó que un hombre de 67 años tenía el récord y bromeó: “Le voy a dar una lección a este jovencito”. A los 74, ahora la marca es suya

El aviador de Albuquerque obtiene la homologación de Guinness World Records tras lanzarse en Nuevo México, luego de superar el cáncer, perder 36 kilogramos y retomar esta disciplina en 2023 (video gentileza Guinness World Records)

Guardar

A los 74 años y con cinco décadas en el aire, Richard “Rich” Greenwood se convirtió en el hombre de mayor edad en volar con un wingsuit (paracaidismo), según certificó Guinness World Records el pasado 5 de junio. El aviador, residente en Albuquerque, Nuevo México, superó el cáncer, perdió 36 kilogramos y regresó al cielo para sellar la marca.

Según informó Guinness World Records, el título fue homologado cuando Greenwood tenía exactamente 74 años y 136 días. Con esa cifra, desplazó al anterior poseedor, Robert Felt, oriundo de Wisconsin, quien ostentaba la distinción desde mayo de 2026 tras lanzarse con un wingsuit a los 72 años y 64 días.

PUBLICIDAD

Greenwood voló en wingsuit por primera vez en 1997 y nunca dejó de hacerlo

La relación de Rich con el vuelo comenzó mucho antes de que las alas de nailon formaran parte de su vida. Ya a los cinco años construía pequeños paracaídas con papel de seda, cinta adhesiva e hilos, y los lanzaba desde el techo del garaje de su casa. En cuanto cumplió 18 años —la edad mínima para tomar clases de paracaidismo—, se inscribió en el aeródromo más cercano.

Con 74 años y 136 días, Rich Greenwood se convierte en el paracaidista más longevo en realizar esta modalidad (Guinness World Records)

La pasión no quedó en un hobby. A lo largo de los años, Greenwood obtuvo certificados de piloto comercial, mecánico aeronáutico y rigger de paracaídas, una licenciatura en Ingeniería Aeroespacial y una maestría en Seguridad de Aviación. Hasta su retiro en 2018 trabajó como investigador de accidentes aéreos para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Cuando los wingsuits comenzaron a comercializarse a mediados de los años noventa, el aviador no tardó en sumarse. “¿Duplicar o triplicar el tiempo de caída libre? ¿Volar largas distancias sobre el suelo como Superman? ¿Qué tiene de malo?”, declaró a Guinness World Records. Adquirió su primer equipo en 1997 y desde entonces no dejó de surcar los cielos.

Luego de un cáncer, el aviador retomó los saltos en 2023

En 2016, una doble cirugía de rodilla obligó a Greenwood a dejar el paracaidismo. La recuperación trajo un aumento de peso que derivó en un diagnóstico de cáncer, una combinación que lo mantuvo alejado del cielo durante varios años.

Con apoyo de Mayo Clinic, el paracaidista regresa a la actividad en 2023 luego de una doble cirugía de rodilla (Guinness World Records)

La respuesta fue metódica. Fijó como meta adelgazar lo suficiente para retomar los saltos de forma segura y, con la ayuda de Mayo Clinic, logró vencer la enfermedad. Perdió 36 kilogramos (80 libras) y volvió a lanzarse en 2023. “Siempre extrañé los saltos, así que me propuse bajar de peso para volver a hacerlo sin riesgos”, afirmó en declaraciones al portal de Guinness World Records.

PUBLICIDAD

A comienzos de 2026, mientras leía la revista Parachutist, encontró una nota sobre Thomas Conner, un estadounidense de 67 años que acababa de romper el título de mayor edad en un wingsuit. La reacción de Greenwood fue inmediata: “¿67 años? Yo tengo 74 y actualmente salto con uno. ¡Le voy a dar una lección a este jovencito!”, bromeó.

El récord requirió meses de planificación, pero fue “básicamente otro salto”

Tras leer la noticia, el aviador comenzó a reunir la documentación exigida por Guinness World Records para homologar un intento oficial. El proceso incluyó registros, pruebas y coordinación logística, aunque el propio paracaidista lo describió como algo alcanzable. “Para mí, básicamente fue otro salto con mucho papeleo”, recordó.

PUBLICIDAD

El intento tuvo lugar el 5 de junio en el aeródromo cercano al Aeropuerto Regional de Belén, en el estado de Nuevo México, donde Greenwood acude casi todos los fines de semana. Con la rutina de siempre —subir al avión, ajustarse el equipo, caer al vacío con brazos y piernas extendidos y abrir el paracaídas—, selló la hazaña.

El residente de Albuquerque desplaza a Robert Felt, quien poseía la distinción desde mayo de 2026 (Guinness World Records)

Para quienes quieran seguir su camino, el hombre recomienda comenzar con un salto en tándem y, si la experiencia despierta el interés, avanzar hacia la formación independiente. Señala que luego de unos 200 lanzamientos es posible iniciar el entrenamiento con wingsuit. Con humor, calcula que el costo inicial ronda los tres o cuatro mil dólares, “y luego la mitad de tus ingresos por el resto de tu vida”. Su consejo final, sin importar la edad: “¡Solo hazlo!”

PUBLICIDAD