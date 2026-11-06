México Deportes

Óscar de la Hoya carga contra Canelo Álvarez al asegurar que es el peor boxeador mexicano en su historia

El "Golden Boy" no se guardó nada sobre la reciente actuación de Saúl Álvarez en su regreso al cuadrilátero, por ello compartió su opinión de su actuación en Riad

Canelo Álvarez derrota a Mbilli (REUTERS/Stringer)
Canelo Álvarez derrota a Mbilli (REUTERS/Stringer)
Guardar

Óscar de la Hoya lanzó duras críticas contra Saúl Canelo Álvarez después de su pelea ante Christian Mbilli en Riad, donde el mexicano ganó por decisión de las tarjetas y recuperó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El excampeón mundial calificó a Canelo como el peor peleador de la historia del boxeo mexicano y cuestionó tanto el desarrollo de la contienda como la organización de la cartelera.

El Golden Boy se ha convertido en uno de los principales críticos de la carrera de Canelo Álvarez, en especial desde que ambos se separaron y terminaron la relación laboral tras una serie de acusaciones.

PUBLICIDAD

De la Hoya también criticó que el combate se disputara en Riad, un lugar que, según sus declaraciones, permanece bajo una advertencia de nivel 3 por el riesgo para la seguridad. Afirmó que el aeropuerto de la ciudad había sido destruido tres semanas antes por ataques con drones y misiles de los hutíes, por lo que varios integrantes de la cartelera tuvieron que viajar a otros aeropuertos y trasladarse durante cinco horas por carretera para llegar a la capital saudita. “Imagínate eso”, expresó en un video que subió a su Instagram.

Óscar de la Hoya se lanzó contra Canelo Álvarez

Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Canelo Alvarez poses during the weigh in REUTERS/Stringer
Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Canelo Alvarez poses during the weigh in REUTERS/Stringer

El exboxeador sostuvo que Canelo pudo evitar esas dificultades porque llegó en un vuelo privado. “Le importaron una mi**da las preocupaciones por la seguridad de todos los demás”, dijo. Después cuestionó el desempeño del mexicano y describió su presentación como “otro festival de aburrimiento contra otro oponente que nadie pidió”.

PUBLICIDAD

De la Hoya también se refirió al horario de transmisión en Estados Unidos, que comenzó alrededor de las 14:00, mientras se disputaban partidos de fútbol americano universitario. “Como soy una de las 10 personas que vieron la transmisión, quiero preguntar: ¿por qué tuvimos que esperar una hora entre peleas?”, afirmó. El expugilista calificó los segmentos de estudio y las pausas entre combates como una pérdida de tiempo y preguntó: “¿Qué mi**da fue eso?”.

En su crítica a la producción, comparó la duración de las carteleras de boxeo con otros deportes estadounidenses. “Un partido de la NFL dura 2,5 horas como máximo, la NBA dura 90 minutos. Lo mismo el hockey. ¿Por qué el boxeo dura seis horas?”, cuestionó. De la Hoya agregó que en ese lapso habría podido jugar al golf, cenar, mantener relaciones sexuales con Holly, ver un documental y “haber cagado bien”. Luego exigió que la organización acelere el desarrollo de las funciones porque “el tiempo los sábados es muy valioso”.

El excampeón afirmó que, salvo por un breve momento durante el sexto asalto de la pelea de Jaime Munguía, cuando los boxeadores estuvieron cerca de intercambiar golpes con mayor intensidad, las demás contiendas fueron “un fiasco”. También dijo que se alegraba de que Munguía no hubiera sido noqueado, porque así tendría que enfrentar posteriormente a “Beck el matón”, en referencia al siguiente rival mencionado en sus declaraciones.

Canelo Álvarez derrotó a Mbilli y volvió a ser campeón mundial (AP Photo/)
Canelo Álvarez derrotó a Mbilli y volvió a ser campeón mundial (AP Photo/)

De la Hoya vinculó sus críticas con la situación general del boxeo y responsabilizó a Canelo y a Turki Al-Sheikh de “una de las peores eras del boxeo”. Según su análisis, el pago excesivo a peleadores que rinden por debajo de lo esperado, la demora para enfrentar a los mejores oponentes y la evasión de los retadores obligatorios son consecuencias del dinero invertido en este tipo de eventos. “Porque Turki está pagando por esta m***rda”, afirmó.

También acusó a los peleadores de priorizar el dinero por encima de la competencia deportiva y sostuvo que algunos ni siquiera prestan atención a los combates desde el borde del ring. “Todo se trata del día de pago”, dijo. En ese sentido, afirmó estar cansado de peleas con poca acción: “Estoy tan jodidamente cansado de 100 golpes lanzados en una pelea entera sin ninguna acción. Y sé que los aficionados ya están hartos”.

En la parte más dura de sus declaraciones, De la Hoya evocó la época de Marco Antonio Barrera, Erik Morales y Julio César Chávez, a quienes presentó como referentes del boxeo mexicano. “Todos extrañamos esos días de Barrera, Morales, Julio César Chávez. Por eso es conocido el boxeo mexicano”, señaló.

El excampeón afirmó que, salvo por un breve momento durante el sexto asalto de la pelea de Jaime Munguía ( REUTERS/Stringer)
El excampeón afirmó que, salvo por un breve momento durante el sexto asalto de la pelea de Jaime Munguía ( REUTERS/Stringer)

Luego se dirigió directamente a Canelo y cuestionó su aspiración a ser considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. “Hermano, no podrías ni sostenerle el suspensorio a Chávez”, afirmó. De la Hoya añadió que podía nombrar a otros 10 peleadores mexicanos superiores a Canelo y sostuvo que ellos no se vendieron para pelear frente a 15 personas en Arabia Saudita.

Finalmente, describió a Canelo como el boxeador más popular de su generación, pero afirmó que su trayectoria quedará asociada con “la peor era del boxeo mexicano”. “Así que por eso, Canelo”, concluyó, antes de rematar: “Nunca eres un hater si solo dices los hechos”.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezÓscar de la Hoyaboxeomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las últimas previsiones para Ecatepec: temperatura, lluvias y viento este 6 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Las últimas previsiones para Ecatepec: temperatura, lluvias y viento este 6 de noviembre

¿Cómo estará el clima en Acapulco de Juárez este 6 de noviembre?

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en Acapulco de Juárez este 6 de noviembre?

Mérida: la predicción del tiempo para este 6 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Mérida: la predicción del tiempo para este 6 de noviembre

Clima en Puebla de Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este viernes 6 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Puebla de Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este viernes 6 de noviembre

Monterrey: la predicción del tiempo para este 6 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Monterrey: la predicción del tiempo para este 6 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El General”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de noviembre: abaten a Edgar Aarón, alias “El General”, fundador del Cártel Nuevo Imperio y protector de Ryan Wedding

Sujeto abatido junto con “El General” podría ser Edwin González, alias “El Ronco”, exdirector operativo de la Fiscalía del Edomex

Acepta SSP de Tamaulipas que su helicóptero “repelió agresiones” durante el operativo que dejo una menor de edad sin vida

Capturan en Puebla a "El Morgan" y a "El Chino", ligados a la extorsión y el narcomenudeo en la localidad de Copales

Con un arma y drogas, capturan a dos integrantes de la célula “Bebé Casasola” de La Anti Unión de Tepito

ENTRETENIMIENTO

La Orquesta Filarmónica de CDMX dará conciertos para niños desde 233 pesos: fechas y sede

La Orquesta Filarmónica de CDMX dará conciertos para niños desde 233 pesos: fechas y sede

A qué penal llegaría Inés Gómez Mont en México si Estados Unidos concreta su deportación

Bellakath es la última participante revelada para La Mansión VIP 2: la lista de confirmados antes del estreno

Eugenio Derbez despide a María Alicia Delgado con homenaje en video

Las Perdidas se reúnen en León: así fue el reencuentro completo del clan original

DEPORTES

Previo a enfrentar al América, Coco Carrasquilla confiesa fracturas en Pumas tras la salida de Efraín Juárez

Previo a enfrentar al América, Coco Carrasquilla confiesa fracturas en Pumas tras la salida de Efraín Juárez

Aficionado que se disfrazó de “Costalito” cumple el sueño de conocer a los jugadores de Cruz Azul

Quién es Armando León, el delantero de NK Osijek que Rafa Márquez convocó ante Jamaica

Hijo del Tecatito Corona conmueve con su reacción al saber que su padre regresa a la Selección Mexicana

Rafa Márquez confirma convocatoria al Tri para duelos de noviembre: sin Henry Martín ni Malagón