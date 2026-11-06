Óscar de la Hoya carga contra Canelo Álvarez al asegurar que es el peor boxeador mexicano en su historia

Canelo Álvarez derrota a Mbilli (REUTERS/Stringer)

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Óscar de la Hoya lanzó duras críticas contra Saúl Canelo Álvarez después de su pelea ante Christian Mbilli en Riad, donde el mexicano ganó por decisión de las tarjetas y recuperó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El excampeón mundial calificó a Canelo como el peor peleador de la historia del boxeo mexicano y cuestionó tanto el desarrollo de la contienda como la organización de la cartelera.

El Golden Boy se ha convertido en uno de los principales críticos de la carrera de Canelo Álvarez, en especial desde que ambos se separaron y terminaron la relación laboral tras una serie de acusaciones.

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De la Hoya también criticó que el combate se disputara en Riad, un lugar que, según sus declaraciones, permanece bajo una advertencia de nivel 3 por el riesgo para la seguridad. Afirmó que el aeropuerto de la ciudad había sido destruido tres semanas antes por ataques con drones y misiles de los hutíes, por lo que varios integrantes de la cartelera tuvieron que viajar a otros aeropuertos y trasladarse durante cinco horas por carretera para llegar a la capital saudita. “Imagínate eso”, expresó en un video que subió a su Instagram.

Óscar de la Hoya se lanzó contra Canelo Álvarez

Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Canelo Alvarez poses during the weigh in REUTERS/Stringer

El exboxeador sostuvo que Canelo pudo evitar esas dificultades porque llegó en un vuelo privado. “Le importaron una mi**da las preocupaciones por la seguridad de todos los demás”, dijo. Después cuestionó el desempeño del mexicano y describió su presentación como “otro festival de aburrimiento contra otro oponente que nadie pidió”.

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De la Hoya también se refirió al horario de transmisión en Estados Unidos, que comenzó alrededor de las 14:00, mientras se disputaban partidos de fútbol americano universitario. “Como soy una de las 10 personas que vieron la transmisión, quiero preguntar: ¿por qué tuvimos que esperar una hora entre peleas?”, afirmó. El expugilista calificó los segmentos de estudio y las pausas entre combates como una pérdida de tiempo y preguntó: “¿Qué mi**da fue eso?”.

En su crítica a la producción, comparó la duración de las carteleras de boxeo con otros deportes estadounidenses. “Un partido de la NFL dura 2,5 horas como máximo, la NBA dura 90 minutos. Lo mismo el hockey. ¿Por qué el boxeo dura seis horas?”, cuestionó. De la Hoya agregó que en ese lapso habría podido jugar al golf, cenar, mantener relaciones sexuales con Holly, ver un documental y “haber cagado bien”. Luego exigió que la organización acelere el desarrollo de las funciones porque “el tiempo los sábados es muy valioso”.

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El excampeón afirmó que, salvo por un breve momento durante el sexto asalto de la pelea de Jaime Munguía, cuando los boxeadores estuvieron cerca de intercambiar golpes con mayor intensidad, las demás contiendas fueron “un fiasco”. También dijo que se alegraba de que Munguía no hubiera sido noqueado, porque así tendría que enfrentar posteriormente a “Beck el matón”, en referencia al siguiente rival mencionado en sus declaraciones.

Canelo Álvarez derrotó a Mbilli y volvió a ser campeón mundial (AP Photo/)

De la Hoya vinculó sus críticas con la situación general del boxeo y responsabilizó a Canelo y a Turki Al-Sheikh de “una de las peores eras del boxeo”. Según su análisis, el pago excesivo a peleadores que rinden por debajo de lo esperado, la demora para enfrentar a los mejores oponentes y la evasión de los retadores obligatorios son consecuencias del dinero invertido en este tipo de eventos. “Porque Turki está pagando por esta m***rda”, afirmó.

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También acusó a los peleadores de priorizar el dinero por encima de la competencia deportiva y sostuvo que algunos ni siquiera prestan atención a los combates desde el borde del ring. “Todo se trata del día de pago”, dijo. En ese sentido, afirmó estar cansado de peleas con poca acción: “Estoy tan jodidamente cansado de 100 golpes lanzados en una pelea entera sin ninguna acción. Y sé que los aficionados ya están hartos”.

En la parte más dura de sus declaraciones, De la Hoya evocó la época de Marco Antonio Barrera, Erik Morales y Julio César Chávez, a quienes presentó como referentes del boxeo mexicano. “Todos extrañamos esos días de Barrera, Morales, Julio César Chávez. Por eso es conocido el boxeo mexicano”, señaló.

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El excampeón afirmó que, salvo por un breve momento durante el sexto asalto de la pelea de Jaime Munguía ( REUTERS/Stringer)

Luego se dirigió directamente a Canelo y cuestionó su aspiración a ser considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. “Hermano, no podrías ni sostenerle el suspensorio a Chávez”, afirmó. De la Hoya añadió que podía nombrar a otros 10 peleadores mexicanos superiores a Canelo y sostuvo que ellos no se vendieron para pelear frente a 15 personas en Arabia Saudita.

Finalmente, describió a Canelo como el boxeador más popular de su generación, pero afirmó que su trayectoria quedará asociada con “la peor era del boxeo mexicano”. “Así que por eso, Canelo”, concluyó, antes de rematar: “Nunca eres un hater si solo dices los hechos”.

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