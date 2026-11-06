Sujeto abatido junto con “El General” podría ser Edwin González, alias “El Ronco”, exdirector operativo de la Fiscalía del Edomex

Edwin González, alias "El Ronco" (izquierda), y Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias "El General" (derecha). Crédito: Especial

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Edwin Antonio González Córdoba, alias “El Ronco”, sería la persona abatida junto con Edgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General”, durante el operativo federal realizado en Lomas Verdes, municipio de Naucalpan, Estado de México, este 5 de noviembre de 2026.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó únicamente la muerte de Vázquez Alvarado en su cuenta de X, mientras que la identidad del segundo abatido fue revelada por el periodista Antonio Nieto, especializado en temas de seguridad.

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Un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad y el mensaje de Harfuch identificaron a “El General” como “líder y fundador” del Cártel Nuevo Imperio, sin mencionar nombre, alias ni cargo del segundo abatido, mientras que reportes de 2021 y 2022, basados en denuncias públicas, señalaron que “El Ronco” era un mando con presuntos vínculos de corrupción dentro de la Fiscalía del Edomex.

Harfuch confirmó que se cumplimentaba una orden de aprehensión que terminó en enfrentamiento

García Harfuch escribió en X que “compañeros de SSPC fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada” contra “El General”. El secretario detalló que, “al repeler la agresión, este sujeto perdió la vida”, sin mencionar en ningún momento a una segunda víctima.

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Abaten a Edgar Aarón, alias “el Lic”, señalado como el fundador del Cártel Nuevo Imperio y cercano a Ryan Wedding. @OHarfuch

El funcionario señaló que el operativo se realizó en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

A diferencia del mensaje de Harfuch, un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad sí reveló que hubo un segundo abatido durante el enfrentamiento, aunque sin precisar su identidad.

Harfuch añadió un mensaje personal sobre el comisario Milton Morales Figueroa, a quien las investigaciones señalan como víctima de un homicidio ordenado por “El General”: “No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país. Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen”.

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El periodista Antonio Nieto reveló la identidad del segundo abatido

Fue revelada por el periodista Antonio Nieto, especializado en temas de seguridad, la identidad de Edwin Antonio González Córdoba, alias “El Ronco”, como presunto exdirector operativo de la Fiscalía del Edomex. Ese señalamiento coincide con lo reportado también por el medio N+.

Antonio Nieto planteó además, en su hilo de X, una pregunta sin respuesta oficial: por qué habría sido abatido Vázquez Alvarado si solo lo acompañaba un sujeto más, cuando, según su versión, “no se caracterizaba por andar con sicarios y armado hasta los dientes”.

El Ronco acumuló señalamientos de corrupción desde 2021

Una denuncia pública fechada el 11 de junio de 2021 y compartida por la página de Facebook Escena Delictiva-MP documentó que agentes de la Policía de Investigación del Estado de México presuntamente acusaron a González Córdoba de conducirse de forma “soberbia, prepotente y abusiva” tras ser nombrado Director de Despliegue Regional. Los denunciantes afirmaron entonces: “nos exige dinero” por realizar funciones que correspondían a su obligación laboral.

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El Ronco, denunciado públicamente desde 2021. Crédito: Redes Sociales

El escrito, dirigido al entonces gobernador Alfredo del Mazo Maza, señaló además que personas con presuntos “antecedentes penales graves” dirigían las acciones de la corporación, y que el fiscal general de ese momento, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, no atendió las peticiones previas presentadas ante el vicefiscal y el entonces coordinador general de la policía, Iván Jacobo Martínez Gutiérrez.

Un segundo reporte, publicado el 6 de abril de 2022 por el medio Reporteros en Movimiento, amplió los señalamientos contra González Córdoba. Extrabajadores de la Fiscalía mexiquense lo señalaron como presunto intermediario de pagos mensuales de un millón de pesos provenientes del huachicolero David Vargas, alias “El Ocra”. El mismo reporte afirmó que González Córdoba tendría “nexos con el cartel CJNG y Familia Michoacana”.

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“El Ocra” fue detenido el 12 de julio de 2026 en Frisco, Texas, y entregado a México dos días después. Fue señalado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) como presunto integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima y operador de alto nivel en el robo de hidrocarburos en el Estado de México.

El Ocra, detenido en Nuevo Laredo y trasladado a Ecatepec. Crédito: Redes Sociales

Las autoridades mexiquenses lo relacionaron además con alrededor de 50 homicidios, entre ellos el del fiscal de Zumpango, asesinado junto con sus dos escoltas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró su vinculación a proceso en dos ocasiones por homicidio. Ya había sido detenido en enero de 2021 en Hidalgo, sin que las autoridades precisaran los motivos por los que recuperó su libertad.

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El General estaba sancionado por el Tesoro de Estados Unidos desde 2025

Vázquez Alvarado nació el 14 de febrero de 1984 en la Ciudad de México, de acuerdo con su Clave Única de Registro de Población incluida en el expediente de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que también documentó su pasaporte mexicano G22772181. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó el 19 de noviembre de 2025 en su Lista de Nacionales Especialmente Designados, bajo el programa ILLICIT-DRUGS-EO14059.

La OFAC vinculó a Vázquez Alvarado directamente con el narcotraficante canadiense Ryan James Wedding, excompetidor olímpico en Salt Lake City 2002, detenido el 23 de enero de 2026 tras entregarse en la embajada de Estados Unidos en México.

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El expediente estadounidense señaló que Vázquez Alvarado brindó protección a Wedding en territorio mexicano y utilizó contactos policiales para localizar objetivos de la organización criminal del canadiense, según confirmó también Harfuch en su mensaje.

Red criminal señalada por la OFAC como colaboradores de Ryan Wedding, exatleta canadiense Crédito: OFAC

Como lo detalló Harfuch, las investigaciones mexicanas también señalan a Vázquez Alvarado como presunto autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, comisario en jefe de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ocurrido el 21 de julio de 2024 en Coacalco de Berriozábal, Estado de México.

La OFAC bloqueó además tres empresas propiedad de Vázquez Alvarado, constituidas entre junio y julio de 2019: VRG Energéticos y Grupo RVG Combustibles, dedicadas a la venta al mayoreo de combustibles con sede en Atizapán de Zaragoza, y Grupo Ares Imperial, enfocada en seguridad privada con sede en la Ciudad de México.

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