La Comisión Especial de la Asamblea chavista recibió a varias ONG venezolanas para abordar la ley de amnistía

La Comisión Especial instalada por la Asamblea chavista recibió a varias ONGs venezolanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la población venezolana exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, este sábado se reunieron en Caracas representantes de diversas organizaciones de derechos humanos y la Comisión Especial instalada por la Asamblea Nacional chavista para tratar la ley de amnistía general anunciada días atrás por Delcy Rodríguez.

En el encuentro participaron Foro Penal, Provea, Justicia Venezolana y Acceso a la Justicia, que acudieron a la invitación de diputados oficialistas para debatir los alcances de la ley de amnistía para la convivencia democrática. El principal objetivo fue recoger propuestas de juristas, académicos y de la sociedad civil antes de la siguiente votación parlamentaria.

El presidente de la comisión, el chavista Jorge Arreaza, recalcó que el proceso seguirá abierto a más aportes antes del debate decisivo.

Arreaza aclaró que el contenido de la ley es “muy claro” y “amplio”, y se ajusta a la disposición constitucional sobre amnistía general. Especificó que no incluye a personas procesadas por delitos de lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción ni tráfico de drogas. Además, indicó que otras normas como la Ley contra el Odio no serán derogadas por ahora, pese a los reclamos de la coalición opositora que solicita ampliar el alcance de las garantías legales.

El presidente de la comisión, el chavista Jorge Arreaza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los altos funcionarios del régimen chavista que estuvo presente en la reunión fue el fiscal general Tarek William Saab, quien consideró que el proyecto de amnistía debe incluir tanto a opositores como a chavistas: “Tiene que beneficiar a todos los factores de la vida social venezolana: opositores, pro gobierno, factores que han estado en pugna durante todos estos años”, afirmó Saab ante periodistas en el Palacio Legislativo.

Saab detalló que su despacho presentó “un modelo de anteproyecto”: “Más allá de buscar una venganza por lo que ocurrió el 3 de enero, le estamos tendiendo la mano al mundo entero, a todos los factores políticos e ideológicos al interior de nuestro país que incluso apoyaron previamente una acción brutal de invasión”, agregó el fiscal del régimen, en referencia a la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Al menos dos borradores de la ley circularon entre la prensa, aunque fuentes parlamentarias precisaron a la agencia francesa AFP que anticipan modificaciones antes de que el texto llegue a la plenaria.

Estudiantes universitarios se manifiestan para exigir la liberación de presos políticos en Caracas, Venezuela, el martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

“Creo que estamos avanzando por el camino correcto, por el camino de la justicia, por el camino del perdón, por el camino del reencuentro y por el camino de la paz que es lo más importante”, expresó Arreaza al finalizar el encuentro con representantes del sistema judicial.

Tras la difusión del borrador, la Plataforma Unitaria Democrática advirtió sobre “omisiones graves”, pues considera que quedan fuera grupos de presos políticos civiles y militares, además de periodos históricos clave para sus miembros.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, expresó que la ley de amnistía no es indispensable para la liberación de los presos políticos y señaló que las excarcelaciones deben continuar sin condiciones. A su vez, Andreína Baduel, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, criticó la consulta por desarrollarse “a espaldas de las víctimas”, posicionando así el descontento de activistas y familiares con el proceso.

Las vigilias y manifestaciones a las afueras de centros penitenciarios, como Zona 7 y El Helicoide en Caracas, se han intensificado este sábado. Los familiares exigen que se cumpla la promesa de excarcelar a todos los presos políticos en cuanto la ley reciba aprobación definitiva. Marina Saldivia, madre de un detenido, expresó la expectativa de que las autoridades honren sus compromisos. En contraste, otros allegados, como Evelis Cano, tildaron como un “show mediático” la visita parlamentaria a las cárceles.

María Corina Machado pide la liberación de todos los presos políticos

Las cifras sobre presos políticos y excarcelaciones varían según la fuente. Foro Penal informa que al menos 383 personas han sido liberadas desde el 8 de enero y estima en 687 el número de presos políticos que aún permanecen detenidos. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática registra 391 excarcelaciones.

La comisión parlamentaria anunció que la aprobación definitiva de la ley se prevé para el próximo martes, lo que podría agilizar nuevas excarcelaciones antes del viernes. Mientras tanto, los familiares mantienen la presión con vigilias y actividades públicas en demanda de justicia. Durante las actividades religiosas que acompañan las protestas en los penales, líderes de la iglesia han insistido en que solo la restauración de la justicia para quienes esperan respuestas podría allanar el camino hacia la estabilidad social.

“Salimos venciendo el miedo. Salimos todos. Hasta que salgan todos”, afirmó la líder opositora María Corina Machado en un video publicado este sábado para apoyar a los familiares de los presos políticos que se siguen movilizando para exigir la liberación de sus seres queridos.