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Donald Trump prometió liberar a todos los presos políticos en Venezuela: “Vamos a sacarlos”

Las declaraciones del mandatario llegaron semanas después de que el Gobierno de Delcy Rodríguez diera por concluido el proceso de aplicación de la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional venezolana

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Donald Trump prometió liberar a todos los presos políticos en Venezuela: “Vamos a sacarlos” (EP)
Donald Trump prometió liberar a todos los presos políticos en Venezuela: “Vamos a sacarlos” (EP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que su Gobierno trabajará para lograr la liberación de “todos” los presos políticos en Venezuela y volvió a elogiar a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en medio de cuestionamientos por el ritmo de excarcelaciones tras la aprobación de la ley de amnistía impulsada por el chavismo.

Vamos a sacarlos a todos”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca antes de iniciar una visita oficial a China. El mandatario sostuvo además que “Delcy está haciendo un gran trabajo” y afirmó que la población venezolana “está eufórica con lo que ha pasado”.

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Las declaraciones llegaron semanas después de que el Gobierno de Rodríguez diera por concluido, el pasado 24 de abril, el proceso de aplicación de la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional venezolana. El chavismo sostiene que más de 8.000 personas recibieron beneficios judiciales o penitenciarios, aunque familiares de detenidos y organismos internacionales cuestionan esas cifras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió la semana pasada que solo 186 personas recuperaron la libertad plena, mientras que otras 554 abandonaron las cárceles bajo medidas cautelares.

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Trump también defendió la política de acercamiento impulsada por Washington hacia Caracas tras la captura y salida del poder del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, ocurrida en enero con apoyo estadounidense.

Nosotros, como saben, permitimos que liberaran a muchos y ellos han dejado en libertad a muchos de los presos políticos”, señaló el mandatario republicano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió la semana pasada que solo 186 personas recuperaron la libertad plena, mientras que otras 554 abandonaron las cárceles bajo medidas cautelares (EFE)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió la semana pasada que solo 186 personas recuperaron la libertad plena, mientras que otras 554 abandonaron las cárceles bajo medidas cautelares (EFE)

Desde la caída de Maduro, la Casa Blanca implementó un plan dividido en tres etapas —estabilización, reconstrucción y transición— con el objetivo de normalizar la situación política y económica de Venezuela. Funcionarios del Departamento de Estado indicaron en los últimos días que la primera fase ya terminó.

El nuevo escenario político abrió además la puerta al regreso de grandes compañías energéticas estadounidenses al país sudamericano, tras el alivio parcial de sanciones económicas sobre el sector petrolero venezolano.

Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías entrando al país caribeño”, afirmó Trump. “Y Venezuela ahora está generando más dinero del que han generado en los últimos 25 años”, agregó.

Entre las empresas mencionadas por el mandatario aparecen ExxonMobil y Chevron, que retomaron operaciones y negociaciones en Venezuela tras años de restricciones financieras y comerciales.

La administración republicana considera que la apertura económica debe derivar posteriormente en una transición política que desemboque en elecciones “libres y transparentes”. Sin embargo, persisten dudas sobre los próximos pasos del chavismo y sobre la velocidad del proceso de normalización institucional..

El nuevo escenario político abrió además la puerta al regreso de grandes compañías energéticas estadounidenses al país sudamericano, tras el alivio parcial de sanciones económicas sobre el sector petrolero venezolano (REUTERS)
El nuevo escenario político abrió además la puerta al regreso de grandes compañías energéticas estadounidenses al país sudamericano, tras el alivio parcial de sanciones económicas sobre el sector petrolero venezolano (REUTERS)

Sectores opositores venezolanos y organizaciones de derechos humanos cuestionan que Washington no incremente la presión sobre Caracas para acelerar la liberación total de presos políticos y fijar una fecha para nuevos comicios presidenciales.

Mientras tanto, las fuerzas contrarias al chavismo reclaman garantías electorales y un cronograma claro para la transición democrática. La principal dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, insistió en las últimas semanas en la necesidad de convocar elecciones bajo supervisión internacional.

En paralelo, Trump volvió a generar polémica al reiterar recientemente una propuesta sobre el futuro político de Venezuela. El mandatario afirmó que evalúa “seriamente” la posibilidad de convertir al país sudamericano en el estado número 51 de Estados Unidos.

La iniciativa provocó rechazo tanto dentro del chavismo como en la oposición venezolana. Rodríguez descartó esa posibilidad y remarcó que Venezuela “es un país soberano”. Machado también rechazó la idea y sostuvo que cualquier transición debe preservar la independencia nacional.

(Con información de EFE y AFP)

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