Venezuela y Estados Unidos evaluaron planes para reconstruir una red eléctrica “confiable” en el país sudamericano

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela de American Airlines, John M. Barrett, habla en una rueda de prensa este 30 de abril de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro venezolano de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para abordar la reconstrucción de la red eléctrica del país.

Según informó la Embajada estadounidense en Caracas, Barrett indicó que el plan de tres fases de la administración del presidente Donald Trump para Venezuela prioriza la restauración de “un suministro de energía confiable" mediante "la experiencia, la inversión y la colaboración" de Washington.

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La sede diplomática compartió una fotografía del encuentro, sin detallar el contenido de la conversación ni los pasos concretos para la reconstrucción del sistema. La reunión se produce en un contexto de denuncias reiteradas en redes sociales sobre prolongados cortes de luz en distintas regiones del país.

El reporte de la Embajada estadounidense en Caracas (@usembassyve)

Este jueves, el diputado opositor Henrique Capriles informó en la red social X sobre “fuertes fluctuaciones eléctricas” en Caracas, Miranda, Carabobo, Anzoátegui y Táchira. Capriles señaló que “diariamente ciudades enteras pasan entre seis y ocho horas sin luz, comercios paralizados, fábricas detenidas, equipos dañados y miles de venezolanos viendo cómo trabajar”.

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Añadió que sin electricidad no hay producción, empleo, inversión ni calidad de vida, y preguntó por el plan para revertir la situación del sector eléctrico.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evaluó el viernes pasado junto a los gobernadores la operatividad del sistema eléctrico nacional, un día después de que las autoridades informaran sobre un “hito en la demanda” del servicio.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John M. Barrett, en el Palacio de Miraflores, el 24 de abril de 2026 (Palacio de Miraflores/REUTERS)

De acuerdo con el equipo de prensa presidencial, se revisaron los avances en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las principales plantas generadoras, así como el despliegue nacional de equipos de Corpoelec. El Gobierno venezolano anunció recientemente “maniobras” de estabilización y protección del sistema para garantizar el equilibrio del servicio, tras alcanzar una cifra récord de 15.579 megavatios, la más alta en nueve años.

El Ejecutivo atribuyó el aumento de la demanda a las “altas temperaturas” y al “crecimiento económico”, mientras que líderes opositores han señalado durante años la corrupción y la falta de mantenimiento como causas de la crisis.

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El encuentro se enmarcó en el proceso de “estabilización y optimización de los servicios públicos”, informó la prensa estatal. Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de la videoconferencia y, aunque no se revelaron detalles de lo discutido, afirmó que el objetivo es recuperar el sistema eléctrico, para lo cual “se están realizando importantes inversiones estratégicas en infraestructura”, según declaraciones del Gobierno.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), encabezó una reunión con gobernadores del país para evaluar la operatividad del sistema eléctrico nacional, en Caracas (EFE/Palacio de Miraflores)

VTV señaló que los sectores industriales, académicos y científicos están convocados a participar en el plan de recuperación y transformación del sector eléctrico.

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El partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) responsabilizó al “desgobierno” por la crisis del sistema eléctrico, señalando que “miles de ciudadanos” en al menos doce estados sufren racionamientos y apagones diarios que los obligan a permanecer horas sin electricidad. “El sistema eléctrico venezolano atraviesa una crisis producto de años de ineficiencia, corrupción y abandono. Un desgobierno que ha llevado al país al caos y a una de las peores emergencias humanitarias de nuestra historia”, manifestó UNT en X.

Por su parte, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia propuso utilizar el dinero bloqueado de Venezuela en el extranjero, bajo supervisión de Estados Unidos, para financiar la recuperación del sector eléctrico.

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En abril, Rodríguez informó sobre negociaciones con Siemens y General Electric para atender la crisis eléctrica en el estado Zulia, en la frontera con Colombia.

(Con información de EFE)

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