El FBI desmanteló una red internacional de lavado de dinero vinculada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro

Estados Unidos aumenta la presión contra la dictadura de Maduro (AP)

El FBI anunció la acusación de dos hombres relacionados con una presunta red de lavado de dinero asociada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro. La investigación, que comenzó en 2019 desde la oficina de campo en Miami, se centró en Arick Komarczyk, quien según el organismo abrió cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro y sus allegados estadounidenses. Reportes de Actividad Sospechosa apuntaron a transferencias bancarias de individuos y empresas de Venezuela hacia Komarczyk.

En 2022, una operación encubierta permitió comprobar que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, aceptaron movilizar USD 100.000 de fondos que el FBI consideró bajo sanción y pertenecientes a funcionarios del régimen venezolano. Al menos USD 25.000 del monto ingresaron al sistema financiero estadounidense, de acuerdo a lo reportado por Fox News.

Lejos de mostrarse preocupado, Komarczyk calificó la situación como “sexy business” al ser confrontado, en palabras recopiladas por el FBI.

Este sábado, Kash Patel, director del FBI, compartió en sus redes sociales el reportaje de Fox News y calificó las tramas de lavado asociadas a Maduro como “líneas de vida criminales” para su régimen: “Nicolás Maduro no es solo otro caudillo corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado, con una recompensa de USD 50 millones ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

“Estos esquemas de lavado solo buscan sostener una dictadura fallida. Bajo mi dirección, el FBI seguirá cerrando cuentas, bloqueando dólares y persiguiendo a quienes faciliten estas operaciones. Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”, añadió.

Kash Patel, director del FBI, dijo que Estados Unidos "no será refugio del dinero ensangrentado" del dictador venezolano Maduro (REUTERS/Jonathan Ernst)

El pasado 25 de septiembre, Komarczyk fue acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transmisiones monetarias sin licencia, mientras Carbajal recibió cargos por conspiración para dicha transmisión. Carbajal, quien viajó desde Uruguay a República Dominicana, fue deportado el 2 de octubre. Durante una escala en territorio estadounidense, agentes del FBI efectuaron su arresto. Las autoridades creen que Komarczyk permanece en Venezuela.

El agente especial a cargo en Miami, Brett Skiles, aseguró: “Los intentos del régimen de Maduro por evadir controles y lavar dinero en Estados Unidos mediante terceros no quedarán impunes”.

Y agregó: “Las acusaciones contra Komarczyk y Carbajal demuestran nuestro compromiso para investigar el lavado internacional relacionado con gobiernos e individuos sancionados por la [Oficina de Control de Activos Extranjeros]”. “Ni Estados Unidos ni sus instituciones financieras servirán de refugio para la corrupción y el lavado internacional, especialmente de países que representen un riesgo significativo para nuestros intereses nacionales”.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo y mantiene vigente una recompensa por información que conduzca a su detención o condena. Patel reafirmó así una postura alineada con la condena manifestada por la administración Trump en años recientes.

El aumento de la recompensa por Nicolás Maduro es a 50 millones de dólares

En julio, al cumplirse un año de la declaración unilateral de victoria electoral por parte de Maduro, el secretario de Estado Marco Rubio expresó respaldo al pueblo venezolano y enfatizó el compromiso estadounidense de continuar trabajando con aliados para exigir cuentas al régimen corrupto, criminal e ilegítimo de Maduro.

Varios miembros del arco político local destacaron el accionar del FBI. Mario Diaz-Balart, congresista republicano en la Cámara de representantes, se pronunció al respecto en sus redes sociales: “Excelentes noticias. Gracias director Kash Patel por tomar medidas contra dictadores narcoterroristas como Nicolás Maduro, líder de la organización terrorista extranjera Cartel de los Soles. Su régimen opera a través de redes criminales que amenazan tanto la seguridad de Estados Unidos como la de la región”.

El pasado mes de agosto Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del dictador venezolano, Nicolás Maduro, según anunció la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. La medida duplica el monto anterior de 25 millones, anunciado en enero de este año, y lo sitúa en el máximo histórico del programa “Rewards for Justice”, utilizado en casos considerados de alta prioridad y con impacto en la seguridad internacional.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Bondi afirmó que “Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”. La fiscal señaló que el Departamento de Justicia ha vinculado al mandatario venezolano con operaciones de narcotráfico a gran escala.

Posteriormente, el gobierno de Donald Trump inició un amplio despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico. Desde entonces, el Ejército norteamericano destruyó hasta el momento cinco lanchas que transportaban drogas ilegales. El último de esos ataques fue reporte el viernes por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.