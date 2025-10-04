Venezuela

El FBI desmanteló una red internacional de lavado de dinero vinculada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro

“Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”, aseveró Kash Patel, director del FBI

Guardar
Estados Unidos aumenta la presión
Estados Unidos aumenta la presión contra la dictadura de Maduro (AP)

El FBI anunció la acusación de dos hombres relacionados con una presunta red de lavado de dinero asociada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro. La investigación, que comenzó en 2019 desde la oficina de campo en Miami, se centró en Arick Komarczyk, quien según el organismo abrió cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos de Maduro y sus allegados estadounidenses. Reportes de Actividad Sospechosa apuntaron a transferencias bancarias de individuos y empresas de Venezuela hacia Komarczyk.

En 2022, una operación encubierta permitió comprobar que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, aceptaron movilizar USD 100.000 de fondos que el FBI consideró bajo sanción y pertenecientes a funcionarios del régimen venezolano. Al menos USD 25.000 del monto ingresaron al sistema financiero estadounidense, de acuerdo a lo reportado por Fox News.

Lejos de mostrarse preocupado, Komarczyk calificó la situación como “sexy business” al ser confrontado, en palabras recopiladas por el FBI.

Este sábado, Kash Patel, director del FBI, compartió en sus redes sociales el reportaje de Fox News y calificó las tramas de lavado asociadas a Maduro como “líneas de vida criminales” para su régimen: “Nicolás Maduro no es solo otro caudillo corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado, con una recompensa de USD 50 millones ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

“Estos esquemas de lavado solo buscan sostener una dictadura fallida. Bajo mi dirección, el FBI seguirá cerrando cuentas, bloqueando dólares y persiguiendo a quienes faciliten estas operaciones. Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”, añadió.

Kash Patel, director del FBI,
Kash Patel, director del FBI, dijo que Estados Unidos "no será refugio del dinero ensangrentado" del dictador venezolano Maduro (REUTERS/Jonathan Ernst)

El pasado 25 de septiembre, Komarczyk fue acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transmisiones monetarias sin licencia, mientras Carbajal recibió cargos por conspiración para dicha transmisión. Carbajal, quien viajó desde Uruguay a República Dominicana, fue deportado el 2 de octubre. Durante una escala en territorio estadounidense, agentes del FBI efectuaron su arresto. Las autoridades creen que Komarczyk permanece en Venezuela.

El agente especial a cargo en Miami, Brett Skiles, aseguró: “Los intentos del régimen de Maduro por evadir controles y lavar dinero en Estados Unidos mediante terceros no quedarán impunes”.

Y agregó: “Las acusaciones contra Komarczyk y Carbajal demuestran nuestro compromiso para investigar el lavado internacional relacionado con gobiernos e individuos sancionados por la [Oficina de Control de Activos Extranjeros]”. “Ni Estados Unidos ni sus instituciones financieras servirán de refugio para la corrupción y el lavado internacional, especialmente de países que representen un riesgo significativo para nuestros intereses nacionales”.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo y mantiene vigente una recompensa por información que conduzca a su detención o condena. Patel reafirmó así una postura alineada con la condena manifestada por la administración Trump en años recientes.

El aumento de la recompensa
El aumento de la recompensa por Nicolás Maduro es a 50 millones de dólares

En julio, al cumplirse un año de la declaración unilateral de victoria electoral por parte de Maduro, el secretario de Estado Marco Rubio expresó respaldo al pueblo venezolano y enfatizó el compromiso estadounidense de continuar trabajando con aliados para exigir cuentas al régimen corrupto, criminal e ilegítimo de Maduro.

Varios miembros del arco político local destacaron el accionar del FBI. Mario Diaz-Balart, congresista republicano en la Cámara de representantes, se pronunció al respecto en sus redes sociales: “Excelentes noticias. Gracias director Kash Patel por tomar medidas contra dictadores narcoterroristas como Nicolás Maduro, líder de la organización terrorista extranjera Cartel de los Soles. Su régimen opera a través de redes criminales que amenazan tanto la seguridad de Estados Unidos como la de la región”.

El pasado mes de agosto Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del dictador venezolano, Nicolás Maduro, según anunció la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. La medida duplica el monto anterior de 25 millones, anunciado en enero de este año, y lo sitúa en el máximo histórico del programa “Rewards for Justice”, utilizado en casos considerados de alta prioridad y con impacto en la seguridad internacional.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Bondi afirmó que “Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”. La fiscal señaló que el Departamento de Justicia ha vinculado al mandatario venezolano con operaciones de narcotráfico a gran escala.

Posteriormente, el gobierno de Donald Trump inició un amplio despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico. Desde entonces, el Ejército norteamericano destruyó hasta el momento cinco lanchas que transportaban drogas ilegales. El último de esos ataques fue reporte el viernes por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Temas Relacionados

FBINicolás Madurolavado de dineroKash PatelCrisis en VenezuelaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAEstados Unidos

Últimas Noticias

Estados Unidos destruyó otra lancha con presuntos narcotraficantes cerca de Venezuela y elevó su ofensiva en el Caribe

Un ataque ordenado por Donald Trump dejó cuatro muertos frente a las costas venezolanas, en el marco del “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga en América Latina

Estados Unidos destruyó otra lancha

La oposición venezolana repudió que Maduro lanzara su “Navidad” con fuegos artificiales desde el centro de torturas El Helicoide

“Con indignación rechazamos categóricamente este acto perverso e inhumano”, expresó la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela

La oposición venezolana repudió que

La inquietante investigación que revela la vigencia del grupo criminal Tren de Aragua

Investigaciones periodísticas señalan la estructura transnacional del grupo, su relación con la migración y la explotación de personas, así como las disputas narrativas sobre su presencia y alcance en la región

La inquietante investigación que revela

El régimen de Venezuela denunció una incursión de aviones de combate de Estados Unidos cerca de sus costas

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López aseguró que el sistema aéreo detectó más de cinco aeronaves estadounidenses y acusó a Washington de provocación. El régimen de Maduro habla de “asedio” y decretó el estado de conmoción exterior

El régimen de Venezuela denunció

La Fiscalía de Chile apuntó a Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

El fiscal Héctor Barros afirmó que existen indicios que vinculan al ministro del Interior venezolano con el secuestro y homicidio del ex militar venezolano

La Fiscalía de Chile apuntó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habló el policía que detuvo

Habló el policía que detuvo a Pequeño J en Perú y dio detalles del operativo

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

¿Cómo puedes ver el nuevo documental de Claudia Sheinbaum? En estos canales lo transmitirán el 5 de octubre

Caño Cristales, una de las opciones para viajar en la Semana de Receso y una joya del turismo natural colombiano

Germán Larrea y Fernando Chico Pardo: cuál de los dos empresarios que se relacionan con Banamex tienen mayor patrimonio

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu espera que todos los

Netanyahu espera que todos los rehenes sean entregados en cuestión de días

(Crónica) Athletic y Girona pasan la crisis a Mallorca y Valencia

España logra la medalla de plata el Campeonato del Mundo por Equipos Femenino de golf

Javier Tebas: "Algunos confunden un saludo en un palco; del proyecto Unify, nada de nada"

La española Mavi García firma un séptimo puesto en el Europeo de Drôme Ardèche

ENTRETENIMIENTO

Así crían Mila Kunis y

Así crían Mila Kunis y Ashton Kutcher a sus hijos entre culturas y aventuras

De Tom Cruise a Keith Urban: las relaciones más mediáticas de Nicole Kidman

Ed Gein en el cine: un repaso a los personajes inspirados en la historia del ‘carnicero de Pleinfield’

Cassandra Peterson revela su nuevo libro de cocina y explica por qué dejó de disfrazarse del icónico personaje Elvira

Barbara Eden recordó cómo fue trabajar con Elvis Presley en la película “Flaming Star”