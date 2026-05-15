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Incendio en la planta de gas de PDVSA en Venezuela: seis heridos y la petrolera investiga las causas

El siniestro en la compresora operada junto a una firma china obliga a la activación de planes de contingencia

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Sindicatos petroleros exigen a PDVSA más transparencia y mejores condiciones de seguridad tras el accidente

La compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) inició una investigación para determinar las causas de la explosión y el posterior incendio en la planta compresora de gas Lamargas, ubicada en el Lago de Maracaibo. El incidente dejó al menos seis trabajadores heridos y provocó daños en la infraestructura.

“Siempre hemos exigido que se digan las causas, que se haga un estudio y se le informe a los trabajadores para evitar esto. Que se invierta en seguridad y se respeten los procedimientos”, explicó el sindicalista petrolero José Bodas.

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La planta Lamargas, operada conjuntamente por PDVSA y la empresa china Concord Resources Corp (CCRC) bajo un contrato de participación mixta, involucra una inversión estimada de USD 1.000 millones.

Tras la explosión, se activaron los protocolos de emergencia y evacuación, y equipos especializados asistieron a los heridos, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos.

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Videos compartidos por trabajadores y medios del sector muestran la intensidad de las llamas y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos empleados; un operario, identificado con el uniforme de CCRC, resultó con quemaduras significativas en el torso.

La petrolera venezolana informó que la explosión no afecta la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas en el occidente del país. Un comité técnico analizará los factores que originaron el incidente, mientras sindicatos del sector reclaman mayor transparencia y mejores condiciones de seguridad.

Un incendio afecta a una planta de gas operada por PDVSA en el Lago Maracaibo
El reciente incendio no afecta la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas en el occidente venezolano (Captura de video)

Las fallas e incendios en infraestructuras energéticas venezolanas son cada vez más frecuentes. La combinación de años de desinversión y corrupción agravó el deterioro del sector. Recientemente, se produjo otra explosión en el gasoducto principal de PDVSA en el estado Falcón, aunque en ese caso no se reportaron heridos ni muertos.

La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsa una reforma destinada a atraer capital privado y fortalecer la industria petrolera, considerada uno de los pilares económicos de Venezuela. En este contexto, se firmaron acuerdos con multinacionales como Chevron, Eni y Repsol. Expertos del sector advierten que la recuperación integral de la infraestructura energética requerirá inversiones adicionales y sostenidas.

Delcy Rodríguez impulsa una reforma para atraer capital privado al sector petrolero venezolano (Reuters)
Delcy Rodríguez impulsa una reforma para atraer capital privado al sector petrolero venezolano (Reuters)

Bajo este contexto, hace unos días, el Gobierno de transición de Venezuela anunció una reestructuración integral de la deuda externa tanto de la República como de la estatal petrolera PDVSA, con el objetivo de aliviar lo que considera obligaciones insostenibles.

La administración informó que la firma estadounidense Centerview Partners actuará como asesor financiero en el proceso y que prevé presentar su marco macroeconómico y el análisis de sostenibilidad de la deuda pública a la comunidad financiera internacional en junio de 2026. El comunicado no ofreció detalles sobre el cronograma, la participación de los acreedores ni los términos que se plantearán en la negociación.

Venezuela y PDVSA acumulan alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos en mora desde 2017, y los pasivos totales, incluyendo laudos arbitrales e intereses, podrían superar los 150.000 millones de dólares, según estimaciones de analistas.

(Con información de AFP y EFE)

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