Delcy Rodríguez se reunió con una delegación del Banco Mundial en busca de inversiones internacionales para Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo este viernes un encuentro con una delegación del Banco Mundial (BM) encabezada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo, Susana Cordeiro Guerra.

Según un comunicado de la prensa presidencial, la reunión constituyó un paso estratégico para la estabilización y desarrollo del país y se enmarca en una nueva etapa de diálogo orientada a atraer inversiones internacionales.

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En la reunión participaron también el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; y el vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Christiam Hernández. Por parte del Banco Mundial asistieron la gerente de Política Económica para la región, Shireen Mahdi, y el director de Estrategia y Operaciones para América Latina y el Caribe, Óscar Calvo González.

La Presidencia afirmó que, con el restablecimiento de estos canales de cooperación multilateral, Venezuela reafirma su compromiso de avanzar hacia una economía diversificada y abierta al mercado global. El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro, aunque no se ofrecieron declaraciones públicas ni trascendió el contenido detallado de lo dialogado.

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Por su parte, el Banco Mundial detalló en su declaración: “Las conversaciones, que se desarrollaron en un ambiente cordial y constructivo, permitieron a ambas partes intercambiar puntos de vista sobre los recientes acontecimientos económicos en Venezuela y explorar posibles áreas de colaboración para una asistencia técnica”.

Delcy Rodríguez se reunió en Venezuela con una delegación del Banco Mundial (Presidencia de Venezuela)

A su vez, el organismo detalló que ambas partes prevén “profundizar este diálogo y acordaron seguir trabajando juntas” a fin de determinar las posibles necesidades de Venezuela.

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El encuentro se realizó tras el anuncio en abril pasado de la reanudación de relaciones entre el Grupo del Banco Mundial y el Gobierno de Venezuela, tras una votación favorable en el Fondo Monetario Internacional (FMI), decisión que puso fin a una suspensión vigente desde 2019.

Ese mismo mes, el FMI anunció en Washington el restablecimiento de vínculos con Venezuela, en línea con la posición mayoritaria de sus miembros.

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Rodríguez agradeció a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tras la reanudación de las relaciones y dijo que el país suramericano está normalizando “todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo y responsabilidades”.

“Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región. Ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela y quiero también agradecer a todos los países, a todos los Gobiernos que se sumaron a este impulso del regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional”, señaló.

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Delcy Rodríguez celebró el regreso de Venezuela al FMI como un "paso muy importante" para el país sudamericano

El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, fue designado como gobernador de Venezuela ante el Fondo. “Aunque eso ya tiene dos o tres semanas que sucedió (...), ya hay gobernador en el Fondo Monetario Internacional. El doctor Calixto Ortega es el gobernador de Venezuela para el FMI”, declaró el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez.

Las relaciones con ambos organismos multilaterales quedaron suspendidas en marzo de 2019, luego de que el ex dictador Nicolás Maduro asumiera un nuevo mandato considerado ilegítimo por la oposición y organismos internacionales, lo que derivó en la autoproclamación del entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, respaldado por varios países.

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El 13 de mayo pasado, el Ejecutivo anunció el inicio de un proceso “formal, integral y ordenado” para la reestructuración de la deuda pública externa y de la estatal PDVSA, sin precisar el monto total.

El Ministerio de Economía indicó que el objetivo es mejorar la capacidad de financiamiento del país, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar la calidad de vida de la población. Según la ONG Transparencia Venezuela, la deuda externa del país supera los USD 170.000 millones.

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(Con información de EFE)