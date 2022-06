Hace 10 años: esto pasaba el 17 de junio

El video original de la golpiza a Rodney King en 1991, cuando lo detuvo la policía de Los Angeles.

Aquel domingo helado y lluvioso, Día del Padre, Máximo Kirchner recibió el alta luego de una operación de urgencia en una rodilla y dejó el Hospital Austral, de Pilar, camino a la quinta de Olivos con las instrucciones y los medicamentos para completar el tratamiento. La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, estaba de viaje, pero antes de salir había dejado a cargo de su hijo al jefe de la Unidad Médica Presidencial, Luis Buonomo.

Las noticias principales llegaron, sin embargo, del mundo: las elecciones en Grecia, Francia y Egipto y la muerte de Rodney King, quien en los noventa se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo. Era 1991 cuando King, algo ebrio, manejaba su taxi en Los Angeles y la policía comenzó a perseguirlo. No existía Black Lives Matter ni los libros sobre antirracismo se colaban entre los best sellers, pero en la comunidad afroamericana nadie se engañaba sobre la violencia policial. King tuvo miedo de detenerse y la persecución irritó a los oficiales, que cuando lo alcanzaron lo redujeron con una pistola eléctrica y comenzaron a golpearlo y patearlo brutalmente.

El episodio duró lo suficiente como para que un vecino buscase su videocámara y lo registrara. Al día siguiente se emitía en todos los informativos de los Estados Unidos y del mundo. King estaba en el hospital, con nueve heridas en la cabeza, numerosas contusiones en al cuerpo y algunas fracturas.

La exoneración de tres de los cuatro agresores de Rodney King (el cuarto sólo fue culpado por "uso excesivo de la fuerza") causó disturbios en Los Angeles en 1992. (Ted Soqui/Corbis via Getty Images)

Un año más tarde el juicio a los cuatro policías terminó con tres exoneraciones y una condena por “uso excesivo de la fuerza”, en lugar de ataque agravado, a pesar de la documentación sobre lo sucedido. Antes de que llegara la noche una manifestación masiva se convirtió en los disturbios más graves de la historia de Los Angeles: durante seis días hubo incendios y batallas en las que murieron 63 personas y casi 2.400 terminaron heridas, hasta que intervinieron la Guardia Nacional de California, el Ejército y los Marines.

Aquel domingo de 2012 King estaba muy intoxicado y se ahogó accidentalmente en la piscina de su casa. Dos meses antes había publicado sus memorias, The Riot Within: My Journey from Rebellion to Redemption.

“Hoy los griegos eligieron quedarse en Europa”, dijo Antonis Samaras, candidato del partido conservador Nueva Democracia y ganador de las elecciones en Grecia. “Esta es una victoria para toda Europa”, agregó el político que centró su campaña en mantener el euro y cumplir con los ajustes. Con el 29,7% de los 11 millones de votos, superó a Syriza, la fuerza de izquierda que llevaba a Alexis Tsipras y obtuvo el 26,9% con un discurso contra los compromisos derivados del salvataje de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El partido Pasok, socialista, logró el 12,2%; el nacionalista Griegos Independientes, el 7,5% y el neonazi Amanecer Dorado sorprendió al lograr 6,9% de los votos y dejar atrás a la centroizquierda de Dimar (6%) y los comunistas (4,4%).

Mariano Rajoy, presidente de España, otro de los países en crisis, celebró el resultado de las elecciones en Grecia.

Como Samaras no consiguió la mayoría absoluta en el Parlamento, convocó a una coalición que salvara al país: “Les pido a todos los partidos que tienen el mismo objetivo mantener a Grecia en Europa que se nos unan para formar un gobierno sólido”. Luego de dos años de crisis, la desocupación había llegado a récords de más del 20% y la cuarta parte de la población había caído en la pobreza, mientras el PBI era de -6,5 por ciento.

Tanto el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Junker, como la canciller alemana, Angela Merkel, habían participado indirectamente en la campaña al advertir sobre el efecto devastador que tendría en toda Europa la salida de Grecia del euro. España, que acababa de recibir su propio rescate financiero y aun no se reacomodaba, fue el país más feliz por el resultado.

En Francia la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias, que fue la cuarta votación en el país en dos meses, el Partido Socialista del presidente François Hollande ganó como se preveía y consiguió una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional por primera vez en más de medio siglo.

Igualmente anticipable fue el conflicto en la segunda vuelta de las elecciones en Egipto, que desde la primera elección y la condena al derrocado Hosni Mubarak había sufrido la disolución del Parlamento. El candidato de Hermanos Musulmanes, Mohammed Morsi, había ganado por 51,7% a Ahmed Shafiq, el último primer ministro de Mubarak, quien obtuvo 48.27%, pero los resultados no eran claros y la junta militar a cargo del poder durante la transición se negaba a reconocerlos.

En la segunda vuelta en Egipto, el candidato de Hermanos Musulmanes, Mohammed Morsi, le ganó a Ahmed Shafiq, el último primer ministro de Hosni Mubarak. (AP)

En ese clima, el vocero de Shafiq, Ahmed Sarhan, acusó a la fuerza de los religiosos islamistas de “fraude masivo”, mientras cientos de manifestantes pro Morsi se reunían en la plaza Tahrir para celebrar o protestar, según hiciera falta. Bajo una gran tensión, la Comisión Electoral seguía contando votos.

Al noreste, en Siria, los casi 300 observadores internacionales de la ONU decidían abandonar su tarea e irse. El alto el fuego que habían ido a vigilar en abril no había sido respetado ni cinco minutos y se sumaron así 3.353 muertos los más de 11.000 acumulados desde que comenzaron las protestas contra Bashar Al-Assad. También sus vidas estaban en peligro: “Debido al aumento de la violencia en estos últimos 10 días, la misión de los observadores suspende sus actividades”, anunciaron en un comunicado.

Los ingleses miraban fascinados a David Nalbandián en la final del abierto de Queen’s hasta que la confusión detuvo el partido. Un juez de línea gritaba, Nalbandián parecía intentar ayudarlo y el otro jugador, Marin Cilic, se asomaba a ver qué sucedía. “Se cometen errores”, dijo Chris Kermode, director del torneo y el único que parecía haber entendido la secuencia completa. “Nalbandian no tenía la intención de hacer eso”.

El tenista argentino había pegado una patada a una publicidad bajo la silla del juez, luego de quedar cerca tras una jugada mala; el cartel se rompió y le provocó un corte en la pierna a Andrew McDougall. “Siento lo que he hecho. Algunas veces la frustración en la cancha es difícil de controlar”, se disculpó Nalbandián, quien quedó descalificado, lo cual convirtió a Cilic en el ganador. “Es el peor momento de mi carrera”, agregó.

“Es el peor momento de mi carrera”, dijo David Nalbandian luego de los incidenters que causaron su descalificación en Queen's Club.

Al día siguiente Scotland Yard iniciaría una investigación por “presunta agresión” tras la denuncia de McDougall. La ATP también se ocuparía del caso, y agregaría una multa de €10.000 a los €44.975 que Nalbandián había ganado y perdido junto a 150 puntos.

Dos series de éxito mundial comenzaban su cuarta temporada, Breaking Bad y Damages, pero debieron competir con los resultados del fútbol: Boca se alejó del triunfo triple y San Lorenzo quedó al borde del descenso.

Boca perdió 3 a 0 contra Arsenal, lo cual terminó con su aspiración a ganar el Clausura. San Lorenzo empató 0 a 0 con Independiente y, como Rafaela le ganó 4 a 2 a Racing, el álgebra de los puntos lo puso muy abajo, tanto que podría caerse de la Primera A. Mientras el torneo dejaba su misteriosa definición para la última fecha, Los Pumitas perdían en las semifinales del Mundial Sub 20 de Rugby: Sudáfrica, el anfitrión, derrotó a los argentinos 35 a 3.

