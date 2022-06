Alberto Fernández y Cristina Kirchner siguen distanciados pese a la salida de Matías Kulfas

Alberto Fernández y Cristina Kirchner se siguen manteniendo distanciados (Franco Fafasuli)

La respuesta de Alberto Fernández ante la consulta sobre si su gobierno empieza una nueva etapa y si hay un acercamiento con Cristina Kirchner fue escueta, pero terminante. “Con la Vicepresidenta sabemos bien lo que cada uno piensa y lo que debemos cumplir con la responsabilidad institucional”, sostuvo ayer en el Patio de las Palmeras frente un grupo de periodistas acreditados a la Casa Rosada. Parco y serio.

No hay acercamiento concreto entre el Presidente y la Vicepresidenta . No hay tregua y no hay un acuerdo sobre cómo rencausar la gestión bajo la unificación de un criterio político. Lo que hay son señales claras del Jefe de Estado de evitar profundizar la interna que atraviesa el Frente de Todos. Sabe que un gobierno partido complicará al máximo el final de su gestión.

Desde el último jueves a esta parte hubo una seguidilla de gestos hacia el kirchnerismo, pero que no implican que la relación entre el Fernández y la Vicepresidenta se haya modificado. Debajo de esos gestos existen caminos diferentes. Sobre todo en materia económica . Empezando por la decisión del Presidente de sostener y confiar en Martín Guzmán, a quien Cristina Kirchner no quiere al frente del Ministerio de Economía.

Una de las diferencias importantes que tienen Alberto Fernández y Cristina Kirchner es la continuidad en el Ministerio de Economía de Martín Guzmán (Luciano González)

¿Qué gestos? El jueves el Presidente recibió a la mayoría de los gobernadores y presentó un proyecto de ley, que tenía el aval de la Vicepresidenta, para ampliar la Corte Suprema a 25 integrantes. El viernes, en Tecnópolis, no respondió ninguna de las indirectas que le disparó su compañera de fórmula y se mostró amigable con ella después de tres meses sin hablarse.

El sábado decidió echar a Matías Kulfas del ministerio de Producción luego de que la Vicepresidenta se quejara en las redes sociales por un off the record que salió de la cartera que dirigía, mientas que el lunes presentó el proyecto de ley que impulsa un impuesto a la renta inesperada de las empresas durante la guerra en Ucrania. Un tema que bien podría tener el sello del kirchnerismo.

Por último, en la tarde de ayer respaldó las críticas de Cristina Kirchner al presidente de Supermercados La Anónima, Federico Braun, que dijo que la forma de afrontar el problema de la inflación de su empresa es remarcar los precios todos los días. Es lógico. No podía no hacerlo.

Las señales, que en el mundo de la política son leídas como un acercamiento al kirchnerismo y, puntualmente, a la Vicepresidenta, son decisiones o acciones concretas de Fernández que en su entorno niegan que tengan que ver con contentar los gustos y pedidos de Cristina Kirchner.

Matías Kulfas se despidió del Gobierno con fuertes críticas al kirchnerismo y la Vicepresidenta (Luciano Gonzáles)

Hay puntos de la gestión donde ambos tienen coincidencias. La ampliación de la Corte Suprema es uno de esos, al igual que el tributo a la renta inesperada, presentación que el Presidente utilizó para respaldar a Martín Guzmán en dos oportunidades.

Fernández tiene muy en claro cuál es su objetivo. Quiere llegar al final del mandato en diciembre del 2023, lograr que la economía tenga una recuperación que este año es imposible divisar, sobre todo por el gran impacto inflacionario y, si ese escenario se concreta tal como lo proyecta, aspirar a una reelección.

Para poder concretarlo debe sostener la coalición unida. Aunque sea por un hilo y sin tener en claro cuanto puede durar sin quebrarse definitivamente. Pero no hará ningún movimiento que pueda empujar la alianza al abismo. Lo indispensable es el equilibrio. Así lo ve él, pero no el kirchnerismo.

Un importante funcionario del Gobierno, con acceso al despacho presidencial, explicó coómo cree que se generó el equilibrio en los últimos días. “Cristina le ganó condicionándolo para que saque a Kulfas y él empató eligiendo a Scioli como reemplazo”, analizó.

La llegada de Scioli al Gabinete no pasó inadvertida en la coalición. El ex gobernador siempre fue mirado de reojo en el kirchnerismo y esa situación no se ha modificado. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no apoyó su desembarco en la estructura ministerial. El tigrense y Scioli llevan mucho tiempo presos de una relación distante y fría.

En el peronismo sacaron cuentas rápidas y advierten que el ex embajador en Brasil llegó a su nuevo cargo con la etiqueta de presidenciable . ¿Por qué lo eligió Alberto Fernández si él quiere reelegir? Porque el ex mandatario bonaerense puede ser una opción si los números de las encuestas no lo acompañan en el primer trimestre del próximo año. Las especulaciones electorales ya atraviesan a toda la coalición.

El último encuentro de Cristina Kirchner y Alberto Fernández fue la celebración por los 100 años de YPF (Franco Fafasuli)

Hace algunos días que la idea de Fernández de gobernar sin Cristina Kirchner, como gesto de autonomía, dejó de circular por los pasillos de la Casa Rosada. Tiene que ver con la voluntad del Presidente y sus más íntimos de no echar leña al fuego respecto al conflicto existente con la Vicepresidenta. No lo niegan, pero evitan darle entidad. En los hechos, el Presidente sigue aplicando ese sistema. No se deja condicionar por el kirchnerismo.

”Alberto nunca tomó una decisión importante sin que Cristina supiera o a través de él o de alguno de sus ministros”, aseguró un funcionario cercano al Jefe de Estado. Fernández pregona la unidad como sostén principal de su gestión. Si la coalición se rompe, no hay futuro para su Gobierno y, mucho menos, para el peronismo en el poder después del 2023 .

Un dirigente social muy cercano al Jefe de Estado aseguró en las últimas horas que es “muy importante” que en el tiempo que viene prime “la sensatez y la responsabilidad” para que el Gobierno pueda sacar adelante la gestión, hundida en el barro del internismo permanente. Un mensaje para el campamento K.

En otras palabras, la única forma de lograr una pequeña mejoría en los resultados de la gestión está atada a la necesidad de que se termine la lucha de poder. Parece una utopía. El kirchnerismo sigue cuestionando el plan económico y a Guzmán, mientras que Sergio Massa mantiene algunas diferencias respecto a la gestión del ministro.

Sin embargo, Fernández mantiene el respaldo a Martín Guzmán. Lo sostiene y asegura que no hay plazos. De todas formas, el ministro sabe que la baja de la inflación debe ser importante en los próximos meses porque sino su futuro estará afuera del Gobierno.

