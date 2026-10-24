Cuál es el destino turístico más subestimado del mundo para 2027

Bucovina se impuso en una lista de 41 alternativas a los destinos turísticos más masivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La región de Bucovina fue elegida como el destino turístico más subestimado del mundo para 2027 en una clasificación publicada por Time Out. El listado ubicó en el primer puesto a este territorio montañoso del noreste de Rumania, conocido por sus iglesias pintadas, sus comunidades rurales y el inicio de una ruta de senderismo que atraviesa el país.

La lista reunió 41 alternativas de viaje a los destinos masivos y precisó que cada una fue visitada por un editor o colaborador especializado. La selección se difundió en un contexto de búsqueda de lugares con menor afluencia, fuera de las ciudades y parques que suelen concentrar grandes volúmenes de visitantes.

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La Universidad Nacional Yuriy Fedkovych de Chernivtsi es uno de los principales conjuntos arquitectónicos del norte de Rumania. (Wikimedia Commons)

Una región con estructuras protegidas por la Unesco

Al noreste de los Cárpatos Orientales, Bucovina combina bosques antiguos, praderas y localidades de montaña. Su principal patrimonio cultural está en las ocho iglesias pintadas, cuyos muros exteriores conservan frescos con escenas bíblicas y motivos de la tradición popular rumana. El conjunto integra la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La arquitectura religiosa se vincula con actividades de la vida local. La región mantiene la tradición de decorar huevos, y el Museo Nacional de los Huevos Pintados, en Ciocănești, exhibe cientos de piezas. La selección de Time Out también señala los alojamientos familiares en pueblos, donde se ofrecen comidas caseras y productos locales, entre ellos el licor de cereza ácida.

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La iglesia principal de San Jorge es el templo central del Monasterio de Voroneț, en la región histórica de Bucovina. (Wikimedia Commons)

La Via Transilvanica conecta 400 comunidades a lo largo de Rumania

Bucovina es el punto de partida de la Via Transilvanica, un itinerario de 1.400 kilómetros que cruza Rumania en diagonal y conecta cerca de 400 comunidades. Completar el recorrido a pie demanda alrededor de dos meses, según los datos difundidos por el medio. El trayecto enlaza caminos rurales, áreas forestales y pequeños centros urbanos, con alternativas de hospedaje en distintas etapas.

Iulian Gabor, uno de los fundadores de la ruta, explicó a Time Out que el recorrido es “técnicamente, el mayor parque de esculturas al aire libre del mundo”. La definición se refiere a los marcadores de piedra tallados de forma individual que orientan a los caminantes a lo largo del trazado. Estos hitos forman parte de la infraestructura del sendero y de la propuesta turística regional.

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La lista contrapone el perfil de Bucovina con las imágenes más difundidas de Rumania, asociadas a castillos góticos y a la figura literaria de Drácula. El ranking pone el foco en un destino de menor escala, con paisajes de montaña y expresiones culturales vinculadas con las poblaciones locales.

El Monasterio de Putna es un destino habitual dentro de los circuitos culturales de Bucovina. (Wikimedia Commons)

Los destinos que se ubicaron detrás de Bucovina

El segundo lugar de la clasificación fue para Dakota del Sur, en Estados Unidos. La publicación menciona los parques Badlands y Custer State Park, donde habita la segunda manada de bisontes más grande del país. También incluye el monte Rushmore, el monumento a Crazy Horse —aún inconcluso— y la carretera Needles Highway, de unos 23 kilómetros (14 millas).

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Las ciudades de Asturias, en el norte de España, ocuparon el tercer puesto. Oviedo cuenta con más de 100 esculturas en el espacio urbano; Gijón reúne un casco antiguo y una playa; y Avilés alberga el Centro Niemeyer. La clasificación también destaca la gastronomía marinera y la sidra como parte de la oferta regional.

Los siguientes destinos completaron los cinco primeros puestos del ranking:

Península de Osa, Costa Rica: concentra más del 2 % de la biodiversidad del planeta, según el artículo. Llegar a esta zona requiere combinar un vuelo en una aeronave pequeña, un trayecto en vehículo todoterreno y un recorrido en barco por humedales selváticos.

San Martín, Perú: se ubica en el bosque nuboso de la Amazonia peruana y reúne cascadas, colibríes y perezosos. Entre sus puntos mencionados figura la cascada Salto de la Bruja, frecuentada por familias de la zona.

Fuera de las primeras cinco posiciones, la lista incluyó a Zambujeira do Mar, en Portugal; Bisbee, Arizona; Carry-le-Rouet, Francia; y Tioga Pass, California.