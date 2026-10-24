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Nacho Fernández convirtió el gol más insólito del año en el fútbol argentino

Un blooper de la defensa de Sarmiento de Junín originó el 1-0 de Gimnasia La Plata en el Bosque

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Ignacio Fernández aprovechó una tremenda falla en la defensa de Sarmiento de Junín para anotar el que fue hasta ahora el gol más insólito del año en el fútbol argentino. Nacho presionó al arquero Thyago Ayala luego de un pase muy comprometido de Mauricio Martínez. Fue el inicio de la victoria de Gimnasia La Plata en el Bosque, que terminó 2-0 arriba por el otro tanto de Franco Torres.

Corría el minuto 12 del primer tiempo, cuando el elenco dirigido por Ariel Pereyra se volcó al ataque con un centro pasado bajado de cabeza por Marcelo Torres, que no llegó a buen puerto. Caramelo Martínez controló casi involuntariamente y quedó de frente a su arquero, a quien le cedió el balón en una zona altamente comprometida y el golero, en su intento por alejar el peligro, no hizo más que rebotar el esférico en la humanidad de Fernández, que se quedó sin aire por el impacto de la pelota y ni siquiera pudo festejar.

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Este fue el segundo tanto consecutivo del ex River, que venía de firmar uno en la victoria ante Huracán en Parque Patricios. El equipo del Pata Pereyra contó con oportunidades para ampliar la diferencia durante el encuentro. Incluso había convertido otro tanto, aunque la revisión del VAR lo anuló por una infracción de Ignacio Miramón. La segunda conquista llegó a los 74 minutos. Franco Torres convirtió el 2-0 definitivo, con el que Gimnasia superó a Sarmiento en la tabla de la Zona B y quedó igualado en unidades con los dos líderes.

El Lobo venció 2-0 al Verde de Junín en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en la apertura de la fecha 14 del Torneo Clausura. El elenco platense alcanzó los 25 puntos, la misma cifra que los líderes Rosario Central y Argentinos Juniors. Afirmado en zona de ingreso a la Sudamericana 2027, los Triperos todavía tienen pendientes los duelos contra el descendido Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba y Belgrano en La Plata. Además, quedaron a solo 3 puntos de la punta de la Tabla Anual, que tiene a Boca y Argentinos Juniors como líderes. Sin embargo, todavía tienen que jugar todos los rivales directos y también tiene en medio a otros adversarios como Central, Independiente Rivadavia de Mendoza y Vélez.

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Por su parte, los de Facundo Sava todavía no aseguraron su clasificación a los octavos de los playoffs del Clausura, cuando les restará definir las últimas dos fechas ante Rosario Central en condición de local y contra Tigre en Victoria.

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