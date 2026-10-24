El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

Mex Urtizberea le pasó factura a Mario Pergolini por rechazar dos invitaciones

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Mex Urtizberea le reclamó en vivo a Mario Pergolini sus dos ausencias en ¡FA!, el ciclo de música, tertulias y conversaciones que pasó del living de su casa a una agenda de presentaciones en Buenos Aires, Mar del Plata y Barcelona. El cruce ocurrió durante la visita del músico a Otro día perdido, donde Pergolini destacó el crecimiento del programa.

“Me gusta porque de golpe te vimos aparecer unos años atrás, abriste tu casa y hoy en día vemos que vas a estar en el Arena de Buenos Aires, después Mar del Plata, Barcelona. En eso se ha convertido el programa que empezaste en el living de tu casa”, señaló Mario Pergolini al aire de Otro Día Perdido (Eltrece).

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Urtizberea aprovechó esa observación para reprocharle que no hubiera aceptado sus invitaciones. “Es verdad y dos veces te llamé a vos para venir. No le tenía fe, dijo: ‘Esto va a ser una mie... no va a llegar a nada’. Y vengo ahora para decirte que funcionó, que está bueno, que estaría bárbaro que vengas”, le dijo Mex Urtizberea.

Pergolini rechazó esa interpretación. “No fui porque no pensé que iba a funcionar”, respondió, pero el conductor de ¡FA! lo interrumpió: “No expliques por qué”.

Mex Urtizberea cruzó a Mario Pergolini y le recordó un gesto que no olvidó

El exconductor de Caiga Quien Caiga intentó ampliar su explicación y sostuvo que había enviado un correo electrónico. “Te mandé el mail por qué, te puse, esto no va a funcionar”, afirmó. Urtizberea reaccionó con ironía: “Es la primera persona que me pasa que me dice que tengo que mandarle un mail”.

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Pergolini le preguntó entonces si solía contactar a los invitados por WhatsApp y puso como ejemplo a Milo J. “¿Qué hacés? ¿Los llamás por Whatsapp? Ay, Milo J, te mando un whatsapp”, planteó. “Sí, y contestan. Me preguntó quién va. Y me dijo que sí y le mandé toda la lista”, contestó Urtizberea.

El músico volvió sobre las cancelaciones y recordó que una de las convocatorias había sido para su programa radial. “Dos veces me suspendiste. Te invité a la radio porque me parecías que eras para la radio”, le dijo. Pergolini replicó: “Es que hacés programas con otra gente, y hay que hablarle a la otra gente”.

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Urtizberea cerró el intercambio con una propuesta directa: “Hacemos un programa solo”. Pergolini aceptó entre risas y respondió: “Okey, mier...”.

El homenaje de Otro Día Perdido para Charly García en su cumpleaños

Antes del intercambio con Mex Urtizberea, Mario Pergolini dedicó el comienzo de Otro Día Perdido a Charly García, que cumplió 75 años. “Comenzamos. Setenta y cinco años cumple hoy Charly García”, dijo el conductor al abrir la emisión.

A su lado, Agustín Rada propuso que la imagen del autor de Clics modernos figure en la moneda nacional. “Que lo pongan en el billete de veinte mil. Un detalle con el país”, planteó. Pergolini recogió la propuesta y se dirigió al presidente Javier Milei: “Hagamos un billete de veinte mil, Javi (Milei), y pongámoslo a Charly García”.

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El conductor también repasó algunos encuentros que tuvo con el músico a lo largo de los años. Recordó que, tras irse de su casa a los 19 o 20 años, pasó tres meses en una vivienda donde convivió con Luis Alberto Spinetta. “Yo me, me voy de casa a los diecinueve, veinte años. No me voy de casa, no me voy con un palo, no era Jackie Onassis. Me fui porque dije: ‘Mamá, me quiero ir, quiero ver cómo es la vida’, qué sé yo. Y, y en la casa donde estuve durante tres meses viví con Spinetta. Entonces, también, eh, me pasó de que golpeé la puerta, abrir la puerta y que sea Charly”, relató.

Mario Pergolini abrió su corazón y le dedicó emotivas palabras a Charly García

Pergolini aclaró que esas experiencias no lo ubican dentro del entorno íntimo de García, aunque contó que compartieron conciertos, cumpleaños y encuentros en Pinamar. “Pero, pero no, porque es reloco, porque cuando uno lo cuenta así. Sí, y con algunos más, y charlas y ese tipo de cosas. Ir a conciertos, que él haya venido después conmigo. Pinamar mucho tiempo nos hemos cruzado. Después la vida, la verdad que hace ya mucho que no lo veo a Char. Haber ido a cumpleaños de él. Hace poco creo que mostré una foto donde éramos todos muy chicos y, y ahí estábamos, ¿no? Pero increíblemente yo no, ni me siento ni amigo de Charly ni creo que Charly, porque yo creo que Charly, yo creo que a todos nos pertenece Charly de alguna manera, ¿no? Es un tipo que está acá desde los setenta, presente. Entonces, yo creo que todos los que estamos acá”, sostuvo.

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“Parte fundamental de todos nosotros”, completó Rada. Consultado sobre alguna frase de García que le haya quedado grabada, Pergolini respondió: “Hay una frase de Charly que te quedó. Sí, se me ocurren un montón y no se me ocurre ninguna”.

Rada retomó la idea al señalar: “Todos tenemos un, una canción de Charly clavada”. El homenaje concluyó con el saludo de Pergolini: “Feliz setenta y cinco años, Charly García. La verdad que increíble”.