Guatemala tendrá al menos 16 frentes fríos entre noviembre y marzo de 2027, según el servicio meteorológico y sismológico nacional

El Insivumeh pronostica el ingreso de 16 frentes fríos en Guatemala entre noviembre y marzo. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

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Guatemala espera 16 frentes fríos entre noviembre y marzo de 2027, con un primer ingreso previsto para la primera semana del mes que reducirá las temperaturas en las zonas altas y podría sostener las lluvias en el norte y el Caribe. La temporada marcará una transición desigual hacia la época seca, de acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, Insivumeh.

Diciembre de 2026 y enero de 2027 concentrarían la mayor cantidad de sistemas, con cuatro frentes en cada mes. Noviembre tendría dos ingresos, mientras que febrero y marzo sumarían tres cada uno; abril cerraría la temporada sin nuevos eventos de este tipo.

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La disminución de las precipitaciones comenzaría durante la última semana de octubre en las regiones central, oriental, occidental, del Pacífico y en parte de la Bocacosta. El pronosticador del Insivumeh, Cleofas Culajay, anticipó que el cambio será más perceptible en las áreas de mayor elevación.

La situación será distinta en el norte, la Franja Transversal del Norte y el Caribe, donde los frentes fríos pueden favorecer lluvias durante noviembre.

La temporada de huracanes finaliza oficialmente el 30 de noviembre, por lo que aún existe la posibilidad de precipitaciones ocasionales asociadas con sistemas de ese período en el sur y el centro del país.

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El Insivumeh pronostica el ingreso de 16 frentes fríos en Guatemala entre noviembre y marzo. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Diciembre y enero, los meses de mayor frecuencia

Los frentes fríos generan vientos del norte de intensidad moderada a fuerte. Se forman cuando masas de aire frío atraviesan las planicies de la península de Yucatán y ascienden al encontrarse con las montañas del norte guatemalteco.

Ese ascenso provoca la condensación de humedad, sobre todo en las laderas opuestas al viento. El proceso puede ocasionar lluvias estacionales en el norte, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, además de episodios aislados en la Bocacosta y el suroccidente.

Enero podría registrar las temperaturas más bajas del año en Occidente y el Altiplano Central, con posibilidad de heladas en los sectores de mayor elevación. Las autoridades recomendaron proteger a niños y adultos mayores, ya que las bajas temperaturas pueden afectar el sistema respiratorio y favorecer enfermedades.

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La perspectiva climática de octubre prevé una probabilidad de 100% de establecimiento de la fase de El Niño, fenómeno históricamente asociado con una menor cantidad de lluvia. Esa condición puede modificar el patrón de precipitaciones entre regiones, aunque el inicio de la época fría se mantendría dentro de los parámetros habituales.

El Insivumeh pronostica el ingreso de 16 frentes fríos en Guatemala entre noviembre y marzo. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Lluvias, neblina y riesgos en la cadena volcánica

La primera semana de octubre, Guatemala presencio la onda del este número 42, la cual generó nubosidad y lluvias en buena parte del territorio, y actividad eléctrica. Occidente y el oeste de Petén registraron poca nubosidad, mientras que en el resto del país predominaron los cielos parcialmente nublados.

La neblina afectó a los departamentos de Chiquimula, Quetzaltenango, Huehuetenango y Guatemala. Los mayores acumulados de lluvia se concentrarían en las regiones Norte, Bocacosta, Occidente, Franja Transversal del Norte y Altiplano Central, donde también podrían ocurrir tormentas locales graves en sectores montañosos o volcánicos.

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Las precipitaciones elevan el riesgo de lahares, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos de masa y daños en la red vial. Un lahar es una corriente de agua, lodo, rocas y otros materiales volcánicos que desciende por las laderas de un volcán durante lluvias intensas y puede afectar caminos, comunidades y cauces cercanos.

En octubre, las temperaturas medias oscilarían entre 12 °C (53,6 °F) y 29 °C (84,2 °F), según la región, mientras que las mínimas podrían ubicarse entre 7 °C (44,6 °F) y 17 °C (62,6 °F). Con la temporada ya establecida, las medias en Occidente y el Altiplano Central se situarían entre 12 °C (53,6 °F) y 22 °C (71,6 °F).

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