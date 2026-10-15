La pista de hielo de Rockefeller Center cumple 90 años y estrena un edificio de recepción, salones privados y servicios VIP

The Rink inició su temporada 2026-2027 el 10 de octubre y permanecerá abierta hasta el 27 de marzo de 2027.

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La pista de hielo de Rockefeller Center abrió su temporada 2026-2027 para celebrar sus 90 años con nuevos espacios privados, servicios VIP y una zona de recepción reconstruida. La atracción de Midtown Manhattan funcionará hasta el 27 de marzo de 2027, por lo que abarcará el otoño, Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo y buena parte del invierno neoyorquino.

La celebración recuerda la apertura de la pista el 25 de diciembre de 1936, cuando fue concebida como una instalación temporal para atraer visitantes a la plaza inferior del complejo. El éxito de aquella propuesta comercial la convirtió en una tradición permanente de la ciudad, asociada a la estatua dorada de Prometeo y al árbol navideño instalado cada año en la plaza.

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La pista abrió originalmente el 25 de diciembre de 1936 como una instalación temporal y terminó convirtiéndose en una de las atracciones más reconocibles de Nueva York.

La pista, situada entre West 49th y West 50th Streets, se encuentra en una plaza hundida rodeada de edificios art déco, comercios y restaurantes. Rockefeller Center informó que las actividades especiales del aniversario se incorporarán en noviembre, antes del período de mayor afluencia turística por las fiestas.

Tarifas variables y sesiones de una hora

La entrada general cuesta desde USD 22 por persona para una sesión de 60 minutos, pero el alquiler de patines se cobra por separado: cuesta USD 12. Para quienes no llevan su propio equipo, el gasto mínimo de referencia asciende a USD 34, antes de impuestos, cargos u otras variaciones según la fecha y la demanda.

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La combinación del hielo, la estatua de Prometeo y el árbol iluminado crea una de las imágenes más emblemáticas del invierno en Manhattan.

Los niños de hasta cinco años tienen entradas desde USD 12. Las tarifas aumentan durante los fines de semana y los períodos de mayor afluencia, especialmente alrededor de Navidad y Año Nuevo, por lo que el valor inicial no equivale a un precio fijo para toda la temporada.

Las reservas pueden hacerse por internet mediante la selección previa de fecha y horario. También habrá entradas de acceso inmediato, denominadas Skate Now, aunque su disponibilidad será limitada y pueden costar entre USD 25 y USD 40 más que la tarifa estándar.

Las entradas generales parten de USD 22, mientras que el alquiler de patines cuesta USD 12 adicionales y las tarifas varían según la fecha y la demanda.

La organización aconseja llegar unos 15 minutos antes de cada turno y reservar con anticipación durante fines de semana y vacaciones. Las primeras horas de la mañana y los horarios cercanos al cierre suelen concentrar menos visitantes que los momentos centrales del día.

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La pista permanecerá cerrada el 1 y el 2 de diciembre debido a los preparativos de la ceremonia de iluminación del árbol de Navidad. La misma suspensión alcanzará a los espacios privados instalados junto al hielo.

El edificio reconstruido concentrará la recepción de visitantes, entrega de patines, almacenamiento de pertenencias y servicios gastronómicos.

El nuevo edificio de recepción desde noviembre

La principal novedad será el Skate House, el nuevo edificio de recepción para patinadores que abrirá el 14 de noviembre. Hasta el 13 de ese mes, el ingreso se realizará a través de una instalación temporal ubicada bajo 30 Rockefeller Plaza, en el nivel inferior cercano a Daily Provisions.

El espacio fue reconstruido para concentrar la entrega y devolución de patines, el almacenamiento de pertenencias y la oferta gastronómica. Desde su apertura, el acceso principal se trasladará a la calle 49, entre la Quinta y la Sexta Avenida.

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VIP Skate ofrecerá acceso prioritario a la pista, alquiler de patines, bebidas calientes, refrigerios y entrada a un salón climatizado.

La propuesta de alimentos y bebidas estará vinculada al chef Greg Baxtrom, responsable del restaurante 5 Acres dentro del complejo. El edificio contará además con una sala VIP climatizada, con asientos, bebidas calientes y refrigerios.

La experiencia VIP Skate incluirá una sesión de una hora, acceso prioritario al hielo, patines sin cargo adicional, entrada al salón exclusivo y 20% de descuento en The Rink Shop. Las guías del complejo mencionan tarifas desde USD 112, mientras que la plataforma de reservas en español muestra valores desde USD 131, una diferencia explicada por la variación de precios según el momento de la reserva.

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Chalets, salones privados y celebraciones navideñas

Los Holiday Chalets volverán a funcionar entre el 6 de noviembre de 2026 y el 2 de enero de 2027. Estas estructuras privadas, instaladas junto a la pista, tendrán capacidad para seis personas e incluirán 50 minutos de uso y dos fotografías digitales.

Las reservas para estos chalets partirán de unos USD 70, aunque los valores podrán modificarse. La comida y las bebidas no estarán incluidas: cada visitante deberá cumplir un consumo gastronómico mínimo de USD 25.

Los espacios privados tendrán capacidad para seis personas y estarán disponibles entre el 6 de noviembre y el 2 de enero.

El 20 de noviembre comenzarán a operar los 90th Anniversary Lodges, salones privados de mayor tamaño creados para el aniversario. Tendrán capacidad para ocho personas, acceso independiente desde la calle 50, un brindis con champán y fotografías conmemorativas debajo del árbol de Navidad.

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Estas salas exigirán un consumo mínimo de USD 50 por persona y constituirán un servicio adicional, separado de la entrada general para patinar. Su apertura coincidirá con la llegada de las actividades festivas que rodean al árbol, cuya tradición comenzó en 1931, durante la construcción del complejo.

Los 90th Anniversary Lodges abrirán el 20 de noviembre con capacidad para ocho personas, brindis con champán y fotografías bajo el árbol navideño.

La combinación entre el árbol iluminado, la pista y los edificios art déco convirtió a la plaza en una de las imágenes más reconocibles de Manhattan. A pocos pasos se encuentran Radio City Music Hall, la Quinta Avenida, la Catedral de San Patricio y el observatorio Top of the Rock.

La estación de metro más cercana es 47–50 Streets–Rockefeller Center, por donde circulan las líneas B, D, F y M. La organización recomienda usar ropa cómoda, vestirse por capas y llevar guantes, especialmente para quienes se inician en el patinaje; los niños pequeños podrán alquilar ayudas de patinaje con forma de pingüino.

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