Costa Rica

Más de 3,400 personas fueron atendidas por quemaduras en Costa Rica durante 2026: casos aumentaron un 17% en un año

El Instituto Nacional de Seguros advirtió que los accidentes laborales y de tránsito figuran entre las principales causas de lesiones graves. La institución llamó a reforzar las medidas de prevención ante el riesgo de incendios, explosiones y accidentes eléctricos.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) reportó la atención de 3,479 pacientes con quemaduras durante 2026 en su Red de Servicios de Salud. Crédito: INS
El Instituto Nacional de Seguros (INS) reportó la atención de 3,479 pacientes con quemaduras durante 2026 en su Red de Servicios de Salud. Crédito: INS
Guardar

Las quemaduras continúan siendo una causa importante de atención médica en Costa Rica, donde el Instituto Nacional de Seguros (INS) contabilizó 3,479 pacientes atendidos durante 2026, según los registros de su Red de Servicios de Salud.

La institución dio a conocer las cifras en el marco del Día Mundial para la Prevención de las Quemaduras, que se conmemora el 26 de octubre, con el propósito de alertar sobre las consecuencias de estas lesiones y la importancia de prevenir accidentes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el INS, 2,656 pacientes fueron atendidos mediante el seguro de Riesgos del Trabajo (RT), mientras que otros 775 recibieron atención bajo la cobertura del Seguro Obligatorio Automotor (SOA).

Adicionalmente, 64 personas fueron atendidas mediante otros seguros, según el informe institucional.

Los datos reflejan la importancia de los accidentes relacionados con las actividades laborales y el tránsito dentro de las atenciones realizadas por la institución.

Casos de quemaduras aumentaron un 17% entre 2024 y 2025

El INS también informó sobre el crecimiento registrado durante los dos años anteriores.

En 2024, la Red de Servicios de Salud atendió 3,715 pacientes con quemaduras, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 4,350 casos.

Esto representa un incremento del 17% en un año, una variación que motivó a las autoridades a insistir en la prevención de accidentes que puedan provocar este tipo de lesiones.

PUBLICIDAD

Aunque muchas personas relacionan las quemaduras con incidentes domésticos, estas también pueden producirse durante actividades profesionales o accidentes de carretera.

Entre los factores de riesgo mencionados por la institución se encuentran el contacto con combustibles, sustancias químicas, electricidad, explosiones e incendios.

Dependiendo de su gravedad, las quemaduras pueden requerir atención médica inmediata, tratamientos especializados y períodos prolongados de recuperación.

Una mujer recostada en una cama de hospital con sábanas blancas, tiene vendajes cubriendo ambos brazos y piernas. Al fondo se ven equipos médicos y un monitor.
Durante 2025, el INS atendió 4.350 pacientes con quemaduras, lo que significó un incremento del 17% respecto a 2024. - crédito Visuales IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

INS advierte sobre las consecuencias de las lesiones graves

El director de la Red de Servicios de Salud del INS, Kenneth Rojas, explicó que las quemaduras representan un desafío importante para los profesionales encargados de atender a los pacientes.

“Las quemaduras representan una de las lesiones traumáticas más complejas que atendemos en la Red de Servicios de Salud del INS”, manifestó.

El especialista destacó que recibir atención médica oportunamente puede reducir las complicaciones y mejorar las posibilidades de recuperación.

También insistió en que la prevención debe mantenerse como una prioridad tanto en los hogares como en los lugares de trabajo.

“Nuestro llamado es siempre a fortalecer la cultura de prevención, tanto en los hogares como en los espacios laborales y en carretera, donde una conducta responsable puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una lesión grave”, agregó.

¿Cómo prevenir quemaduras en los centros de trabajo?

El INS recordó que los trabajadores expuestos a materiales peligrosos deben cumplir los protocolos de seguridad correspondientes.

Entre las principales recomendaciones destacan utilizar correctamente los equipos de protección personal, seguir los procedimientos establecidos para el manejo de sustancias inflamables y extremar las precauciones al trabajar con instalaciones eléctricas.

La institución también considera importante reforzar la capacitación y las medidas preventivas en actividades donde exista riesgo de contacto con productos químicos o fuentes de calor.

Un trabajador con casco amarillo y botas observa maquinaria industrial rodeada de agua y lodo frente a un cartel de SUNAFIL.
Los accidentes laborales representan una parte importante de las atenciones por quemaduras, con 2,656 pacientes cubiertos por el seguro de Riesgos del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accidentes de tránsito también pueden provocar quemaduras

En el caso de los conductores, el INS recomienda realizar revisiones periódicas de los vehículos para identificar desperfectos que puedan aumentar el riesgo de incendios.

También aconseja atender inmediatamente cualquier fuga de combustible, evitar modificaciones inseguras en los sistemas eléctricos y respetar las normas de seguridad vial.

Las autoridades recordaron que los incendios posteriores a una colisión pueden provocar lesiones de consideración, especialmente cuando existen materiales inflamables involucrados.

Temas Relacionados

Costa RicaquemadurasINSaccidentes laboralesaccidentes de tránsito

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oficialismo recomienda no reelegir por ocho años más a magistrada Patricia Solano: cuestiona su gestión frente a la inseguridad en Costa Rica

Cuatro diputados del Partido Pueblo Soberano votaron contra la continuidad de la presidenta de la Sala Tercera, mientras que Liberación Nacional y el Frente Amplio respaldaron su permanencia. La decisión final corresponderá al Congreso.

Oficialismo recomienda no reelegir por ocho años más a magistrada Patricia Solano: cuestiona su gestión frente a la inseguridad en Costa Rica

Costarricense acepta haber abusado sexualmente de su hijastra durante 12 años y es condenado a 36 años de cárcel

El acusado reconoció delitos de violación, abuso sexual y actos sexuales remunerados contra la víctima, quien tenía ocho años cuando comenzaron las agresiones. El Tribunal Penal de Desamparados deberá confirmar la sentencia

Costarricense acepta haber abusado sexualmente de su hijastra durante 12 años y es condenado a 36 años de cárcel

Detienen en Costa Rica a exreina de belleza vinculada con “Pecho de Rata” tras regresar de Suiza por el caso Riverside

Chonta Mullins, de 30 años, fue interceptada por agentes de Interpol en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La modelo es investigada por presunta legitimación de capitales dentro de la organización criminal atribuida al narcotraficante extraditado a Estados Unidos

Detienen en Costa Rica a exreina de belleza vinculada con “Pecho de Rata” tras regresar de Suiza por el caso Riverside

Aguas termales de Costa Rica podrían aliviar síntomas de osteoartritis y enfermedades de la piel, según especialista

Las fuentes naturales de La Fortuna, alimentadas por la actividad volcánica del Arenal, contienen minerales que podrían contribuir al bienestar físico. Expertos destacan su uso como terapia complementaria para determinadas afecciones.

Aguas termales de Costa Rica podrían aliviar síntomas de osteoartritis y enfermedades de la piel, según especialista

Costa Rica podría quedarse sin sistema de alerta de tsunamis a partir de enero de 2027 por falta de presupuesto

La Universidad Nacional advirtió que la falta de incremento en el financiamiento de las universidades públicas amenaza la continuidad del monitoreo de las costas del Pacífico y el Caribe. El servicio ha evaluado más de 900 eventos potencialmente peligrosos desde 2014.

Costa Rica podría quedarse sin sistema de alerta de tsunamis a partir de enero de 2027 por falta de presupuesto

TECNO

Japón creará un equipo de hackers con inteligencia artificial para combatir la creciente ola de ciberataques

Japón creará un equipo de hackers con inteligencia artificial para combatir la creciente ola de ciberataques

Apple busca solucionar un problema de Safari en el iPhone Duo: los controles ocupan demasiado espacio

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy sábado 24 de octubre

Reino Unido creará un laboratorio de bioseguridad con IA financiado con OpenAI y Anthropic

Los robots pato de Nvidia que duermen y juegan, tuvieron 20.000 pedidos de preventa en un día

ENTRETENIMIENTO

El actor de ‘Beaking Bad’ que se ha ‘colado’ en ‘Clayface’: su papel iba a ser mucho más que un cameo

El actor de ‘Beaking Bad’ que se ha ‘colado’ en ‘Clayface’: su papel iba a ser mucho más que un cameo

“¡Hey, Arnold!”: cómo nació la serie animada que marcó a una generación

En marcha una nueva película de ‘Alien’ que estará producida por Ridley Scott y conectada con ‘Prometheus’ y ‘Covenant’

Jack Lowden y Margaret Qualley serían el próximo 007 y la nueva chica Bond, según las casas de apuestas

Ellen Burstyn, la madre de Regan en ‘El exorcista’, rechaza más secuelas de la saga: “Ya basta”

MUNDO

Milán bajo custodia militar: 500 uniformados vigilan la ciudad y los comercios se blindan ante posibles nuevas protestas

Milán bajo custodia militar: 500 uniformados vigilan la ciudad y los comercios se blindan ante posibles nuevas protestas

Vladimir Putin recibirá el 25 de octubre al presidente iraní Masud Pezeshkian en Moscú

Las fuerzas saudíes afirmaron haber interceptado dos misiles disparados por los rebeldes hutíes de Yemen

El dictador norcoreano Kim Jong-un visitó China a través de un puente recién inaugurado en Dandong

EN VIVO | Protestas en Francia: la Policía detuvo a 135 personas e incautó armas que portaban los manifestantes