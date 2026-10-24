Más de 3,400 personas fueron atendidas por quemaduras en Costa Rica durante 2026: casos aumentaron un 17% en un año

El Instituto Nacional de Seguros (INS) reportó la atención de 3,479 pacientes con quemaduras durante 2026 en su Red de Servicios de Salud. Crédito: INS

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Las quemaduras continúan siendo una causa importante de atención médica en Costa Rica, donde el Instituto Nacional de Seguros (INS) contabilizó 3,479 pacientes atendidos durante 2026, según los registros de su Red de Servicios de Salud.

La institución dio a conocer las cifras en el marco del Día Mundial para la Prevención de las Quemaduras, que se conmemora el 26 de octubre, con el propósito de alertar sobre las consecuencias de estas lesiones y la importancia de prevenir accidentes.

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De acuerdo con el INS, 2,656 pacientes fueron atendidos mediante el seguro de Riesgos del Trabajo (RT), mientras que otros 775 recibieron atención bajo la cobertura del Seguro Obligatorio Automotor (SOA).

Adicionalmente, 64 personas fueron atendidas mediante otros seguros, según el informe institucional.

Los datos reflejan la importancia de los accidentes relacionados con las actividades laborales y el tránsito dentro de las atenciones realizadas por la institución.

Casos de quemaduras aumentaron un 17% entre 2024 y 2025

El INS también informó sobre el crecimiento registrado durante los dos años anteriores.

En 2024, la Red de Servicios de Salud atendió 3,715 pacientes con quemaduras, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 4,350 casos.

Esto representa un incremento del 17% en un año, una variación que motivó a las autoridades a insistir en la prevención de accidentes que puedan provocar este tipo de lesiones.

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Aunque muchas personas relacionan las quemaduras con incidentes domésticos, estas también pueden producirse durante actividades profesionales o accidentes de carretera.

Entre los factores de riesgo mencionados por la institución se encuentran el contacto con combustibles, sustancias químicas, electricidad, explosiones e incendios.

Dependiendo de su gravedad, las quemaduras pueden requerir atención médica inmediata, tratamientos especializados y períodos prolongados de recuperación.

Durante 2025, el INS atendió 4.350 pacientes con quemaduras, lo que significó un incremento del 17% respecto a 2024. - crédito Visuales IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

INS advierte sobre las consecuencias de las lesiones graves

El director de la Red de Servicios de Salud del INS, Kenneth Rojas, explicó que las quemaduras representan un desafío importante para los profesionales encargados de atender a los pacientes.

“Las quemaduras representan una de las lesiones traumáticas más complejas que atendemos en la Red de Servicios de Salud del INS”, manifestó.

El especialista destacó que recibir atención médica oportunamente puede reducir las complicaciones y mejorar las posibilidades de recuperación.

También insistió en que la prevención debe mantenerse como una prioridad tanto en los hogares como en los lugares de trabajo.

“Nuestro llamado es siempre a fortalecer la cultura de prevención, tanto en los hogares como en los espacios laborales y en carretera, donde una conducta responsable puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una lesión grave”, agregó.

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¿Cómo prevenir quemaduras en los centros de trabajo?

El INS recordó que los trabajadores expuestos a materiales peligrosos deben cumplir los protocolos de seguridad correspondientes.

Entre las principales recomendaciones destacan utilizar correctamente los equipos de protección personal, seguir los procedimientos establecidos para el manejo de sustancias inflamables y extremar las precauciones al trabajar con instalaciones eléctricas.

La institución también considera importante reforzar la capacitación y las medidas preventivas en actividades donde exista riesgo de contacto con productos químicos o fuentes de calor.

Los accidentes laborales representan una parte importante de las atenciones por quemaduras, con 2,656 pacientes cubiertos por el seguro de Riesgos del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accidentes de tránsito también pueden provocar quemaduras

En el caso de los conductores, el INS recomienda realizar revisiones periódicas de los vehículos para identificar desperfectos que puedan aumentar el riesgo de incendios.

También aconseja atender inmediatamente cualquier fuga de combustible, evitar modificaciones inseguras en los sistemas eléctricos y respetar las normas de seguridad vial.

Las autoridades recordaron que los incendios posteriores a una colisión pueden provocar lesiones de consideración, especialmente cuando existen materiales inflamables involucrados.