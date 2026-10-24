El coronel Rebu advierte que la búsqueda salvadoreña de cuatro militares desaparecidos en Haití tiene escasas posibilidades de éxito

AME9043. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 23/10/2026.- Integrantes de la Policía Nacional de Haití patrullan este viernes, tras la llegada de un contingente militar de El Salvador para ayudar en la búsqueda de cuatro soldados de ese país desaparecidos tras una emboscada, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St Élois

Guardar

El coronel retirado Himmler Rebu advirtió el 23 de octubre que el contingente de El Salvador enviado a Haití para buscar a cuatro militares desaparecidos tras una emboscada tiene escasas posibilidades de éxito, porque las fuerzas extranjeras desconocen el terreno y no pueden resolver el conflicto mediante la guerra. “Fuerzas extranjeras no pueden tener resultados en Haití tal como ellos han planteado la cosa. Ellos deben salir de la idea de la guerra para resolver este problema”, dijo el exjefe militar en una entrevista telefónica con EFE.

El grupo salvadoreño llegó el jueves a Puerto Príncipe, después de que el presidente Nayib Bukele anunciara su envío. Se incorporó a la búsqueda de cuatro técnicos aeronáuticos que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas y que desaparecieron durante un ataque ocurrido el domingo.

PUBLICIDAD

La emboscada se produjo en Santo, una localidad de la comuna de Croix-des-Bouquets. Las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital haitiana, son señaladas como responsables del ataque contra el vehículo en el que viajaban los soldados.

Rebu, antiguo comandante de una unidad de fuerzas especiales del Ejército haitiano, sostuvo que el paso de más de 72 horas sin información sobre los desaparecidos reduce las perspectivas de encontrarlos. “No van a tener resultados”, sentenció, antes de afirmar que quienes participan en la operación deben comprender que “no los pueden rescatar”, publicó EFE

AME9041. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 23/10/2026.- Integrantes de la Policía Nacional de Haití patrullan este viernes, tras la llegada de un contingente militar de El Salvador para ayudar en la búsqueda de cuatro soldados de ese país desaparecidos tras una emboscada, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St Élois

Las intervenciones internacionales y la violencia persistente

Haití ha recibido varias operaciones militares multinacionales promovidas por la Organización de las Naciones Unidas para preservar la paz y restaurar la democracia. Entre ellas estuvo la intervención de 1994, liderada por Estados Unidos, que restituyó en el poder al entonces presidente Jean-Bertrand Aristide.

PUBLICIDAD

También funcionó entre 2004 y 2017 la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, conocida como Minustah. Pese a esas experiencias, el país, con 12 millones de habitantes, continúa afectado por la violencia de las bandas.

El exmilitar atribuyó el fracaso de aquellas operaciones a la falta de comprensión de las condiciones locales. “Han fracasado porque no han respetado la idiosincrasia haitiana en el conflicto, porque no han respetado las reglas ligadas a la cultura haitiana, a la historia haitiana”, afirmó Rebu.

El coronel retirado lideró en abril de 1989 un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Prosper Avril. Su diagnóstico actual apunta a una red de intereses políticos y económicos que, según dijo, alimenta la violencia y bloquea la estabilización del país.

PUBLICIDAD

Las elecciones del 13 de diciembre bajo incertidumbre

Las pandillas están integradas en su mayoría por jóvenes que reciben armas y municiones de una élite económica y política interesada en obtener ganancias mediante actividades legales e ilegales, afirmó Rebu. A su juicio, esos sectores no desean que Haití alcance la estabilidad.

AME9042. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 23/10/2026.- Integrantes de la Policía Nacional de Haití patrullan este viernes, tras la llegada de un contingente militar de El Salvador para ayudar en la búsqueda de cuatro soldados de ese país desaparecidos tras una emboscada, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St Élois

“Es una manipulación internacional que estamos viviendo; unos haitianos están matando a otros, prendiendo fuego a los bienes de otros sin tener un problema de base entre ellos. Es una manipulación internacional para desestabilizar a Haití, ese es trasfondo de la cuestión”, agregó a EFE.

La situación de seguridad también condiciona el proceso electoral. Tras varios aplazamientos, a mediados de año se estableció el 13 de diciembre como fecha para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, aunque la Comisión Electoral Provisional informó que trabaja en una modificación del calendario de votación.

PUBLICIDAD

“No van a elegir nuevo presidente. La gente que está en el poder no está interesada en organizar elecciones porque eso les permitirá quedarse en el poder, ellos lo piensan así. En las condiciones actuales no se pueden realizar elecciones y si estas condiciones no cambian, nunca se van a poder realizar elecciones”, concluyó Rebu.