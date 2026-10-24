Neuquén: atropelló a un jubilado, lo mató, huyó y sus allegados agredieron a un comerciante que quiso ayudar

Así fue parte de la secuencia (Crédito: Diario Neuquino)

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La ciudad de Neuquén fue escenario de una secuencia que indigna: un motociclista atropelló a un jubilado, huyó y sus allegados agredieron a un comerciante que quiso ayudar y evitar la fuga. La víctima, identificada como Armando Nicolás Quirulef, murió dos días después. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

Según el diario LM Neuquén, a más de dos semanas del hecho el responsable continúa sin ser identificado. Todo ocurrió el lunes 5 de octubre, alrededor de las 0.35, en la intersección de las calles Catriel y Ruca Choroy. Según las cámaras de seguridad relevadas por el medio, Quirulef había esperado a que pasaran dos motos y un auto antes de cruzar cuando otra moto que circulaba a velocidad lo embistió desde la derecha.

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De acuerdo con el video, tras el impacto, ambos cayeron al suelo y la moto quedó encajada debajo de un auto estacionado. El conductor se levantó, se quitó el casco y dejó la moto en el lugar, mientras Quirulef permanecía tendido e inmóvil. Las imágenes muestran que los dos jóvenes que habían pasado previamente en otra moto regresaron minutos después, pero ninguno se acercó a asistir a la víctima: en cambio, intentaron retirar el vehículo accidentado.

El dueño del comercio de la esquina, que se comunicaba por teléfono para pedir ayuda, trató de impedir que se llevaran la moto. “El hombre del negocio les decía que esperaran, que había que asistir a mi papá, que estaba tirado y que no se podían retirar la moto sin esperar la llegada de la Policía”, relató Micaela, hija de la víctima, en diálogo con el medio neuquino.

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La situación se agravó cuando, según la reconstrucción familiar basada en las grabaciones, llegó un Fiat Uno blanco del que descendieron un hombre y una mujer que hicieron gestos a uno de los motociclistas para que se retirara. Poco después, los jóvenes tomaron sus cascos y se fueron, y la moto involucrada en el hecho desapareció de la escena sin que la Policía llegara a identificarla.

Quienes no se acercaron a ayudar a Armando sí reaccionaron minutos más tarde: se trató un grupo de unas diez personas, identificadas por la familia como allegados del motociclista, quienes llegaron al lugar y comenzaron a increpar al comerciante después de que este advirtiera que había cámaras de seguridad que podían registrar lo ocurrido. El hombre terminó refugiado dentro de su local mientras le rompían los vidrios e intentaban forzar la puerta.

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Qué reclama la familia

La Policía llegó a la escena alrededor de las 00.53, 18 minutos después del accidente, según el registro de las cámaras señalado por el medio neuquino. Hasta ese momento, Armando seguía tendido en el suelo rodeado por un grupo de jóvenes, y los efectivos conversaron con las personas presentes en la esquina. La ambulancia arribó aproximadamente dos minutos después y permaneció más de diez minutos en el lugar antes de trasladar a la víctima.

La familia cuestionó que ninguno de los implicados haya sido demorado ni identificado esa noche, pese a que el episodio incluyó agresiones y daños materiales frente a los propios efectivos. “¿Por qué no tomaron fotos, no intervinieron, no detuvieron a alguien? La Policía no toma testigos, no hace nada. No entendemos por qué no se supo más nada de esto”, expresaron los familiares.

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Quirulef murió dos días después de ser atropellado porque, según la denuncia judicial, el conductor y sus acompañantes se retiraron sin asistirlo ni esperar a la Policía, que tampoco identificó a los que estaban en lugar, pese a llegar mientras ocurrían las agresiones contra el comerciante que intentó frenarlos.

Beatriz, sobrina de la víctima, contó que la familia no se enteró de lo sucedido esa misma noche. “Mi prima me dice: ‘¿Sabés que no llega mi papá?’. A la mañana fuimos a buscarlo a lo de su amigo Juan, pero no estaba. Entonces se nos ocurrió ir a la Comisaría Tercera y preguntar por él”, relató. Allí les informaron que Armando había sido trasladado al hospital Castro Rendón. La familia llegó alrededor de las 15.30 y allí un médico les explicó que había ingresado en código rojo, inconsciente y con un fuerte golpe en la cabeza.

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El hecho ocurrió el 5 de octubre pasado

Horas más tarde, volvieron a la comisaría para obtener más información. “Nos dijeron que con una denuncia nos iban a dar una respuesta. Pero ¿qué íbamos a denunciar si no sabemos qué había pasado?”, cuestionó Beatriz. La familia debió apelar a sus propios medios: en una verdulería de la zona se enteraron de que, enfrente, le estaban colocando vidrios nuevos al comerciante, quien les entregó las grabaciones de sus cámaras y se ofreció como testigo.

Qué dice la causa judicial y el estado de la investigación

De acuerdo con el medio neuquino, la licencia de inhumación - emitida el 8 de octubre por el Ministerio de Seguridad- establece que Quirulef murió el 7 de octubre a las 11.30, con diagnóstico de “muerte encefálica”.

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La causa quedó caratulada como homicidio culposo en siniestro vial, según el certificado que la familia recibió al acudir a la fiscalía ese mismo día. El expediente está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, de la Unidad Fiscal de Homicidios, quien confirmó a LM Neuquén que la investigación se encuentra en curso.

El abogado Joaquín Imas, que colabora con la familia, accedió al legajo y se comunicó con la fiscalía, donde se confirmó la intervención de la Comisaría Tercera y de un móvil policial. Según explicó, el conductor de la moto todavía no ha sido identificado y la fiscalía trabaja sobre las imágenes de seguridad para reconocer a los participantes del episodio, además de determinar el paradero de la moto retirada del lugar.

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“No se llegó a identificar al autor, pero se determinó que las personas eran allegadas a uno de los motociclistas y agredieron al héroe que intenta que no se lleven la moto del lugar”, señaló Imas, quien agregó que “la policía interviene en medio de un intento de linchamiento, hay una persona en el suelo”. El letrado precisó que, pese a los incidentes registrados frente al comercio, no se demoró a ninguna de las personas que agredieron al comerciante.

Para Micaela, la secuencia completa resulta inexplicable. “Primero lo choca y sus dos amigos en moto, que ya habían pasado, vuelven y lo dejan ahí tirado. Nadie lo asiste. El único que sale a ayudarlo es el dueño del negocio de la esquina, que incluso llama a la Policía”, sostuvo. Sobre la actitud del conductor tras el impacto, cuestionó: “Si fue un accidente, cómo no se quedó a preguntarle cómo estaba, a pedir auxilio, lo dejan tirado 20 minutos hasta que viene la ambulancia que llamó el comerciantes, en vez de pedir perdón se fueron”.

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A más de dos semanas del hecho, la familia insiste en que las grabaciones del comerciante y su testimonio como testigo resultan determinantes para reconstruir lo sucedido. “Hace 15 días que mataron a mi padre y no tenemos información”, manifestaron. “Los policías también deben explicaciones de por qué no identificaron a nadie ni se los llevaron demorados”, agregaron.