Política

“Ladrón y mentiroso”: Milei respondió los dichos de Lula sobre su Gobierno durante el debate con Bolsonaro

En un posteo en X se refirió al último cara a cara televisado previo al balotaje brasileño de mañana, en el que el líder del Partido de los Trabajadores cuestionó a Flávio Bolsonaro por proponer una agenda similar a la Argentina

Javier Milei acusó a Luiz Inácio Lula da Silva de difundir datos falsos sobre la Argentina (REUTERS/Jean Carniel)
Javier Milei acusó a Luiz Inácio Lula da Silva de difundir datos falsos sobre la Argentina (REUTERS/Jean Carniel)
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El presidente Javier Milei llamó “ladrón y mentiroso” a su par de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva en un posteo en X, en respuesta a las declaraciones del presidente brasileño sobre la pobreza y el supuesto consumo de carne de burro en Argentina durante el debate con Flávio Bolsonaro este viernes 23 de octubre de 2026.

Lula había dicho durante el debate en TV Globo, el último antes de la segunda vuelta presidencial brasileña: “En Argentina, la pobreza llegó al 40%. El pueblo está comiendo carne de burro. Usted dijo que quiere un modelo igual al de Milei”, dirigiéndose a Bolsonaro.

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Milei respondió al repostear en X un mensaje del economista Antonio Aracre, quien transcribió las declaraciones de Lula y añadió un cuadro de consumo de carne. En su propio texto, el presidente argentino acusó al entorno del mandatario brasileño de fabricar datos para atacar a sus adversarios políticos, según el posteo en X.

“LULA LADRÓN Y MENTIROSO. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!”, expresó el presidente argentino.

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Captura de una publicación en la red social X de Javier Milei que cita datos sobre el consumo de carne bovina en varios países de Sudamérica
El presidente argentino respondió en X a las declaraciones de su par brasileño

Los datos sobre consumo de carne compartidos por Aracre

Aracre acompañó su publicación, que a su vez difundió Milei, con un cuadro que atribuye a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), según el cual Argentina registra un consumo anual de carne bovina de 46,9 kilos per cápita, frente a 35,4 kilos en Brasil. El economista también incluyó cifras para Uruguay, Paraguay y Chile.

La elección brasileña y la tensión entre Milei y Lula

Bolsonaro y Lula volverán a enfentarse mañana en la segunda vuelta electoral. En la primera votación, el pasado 4 de octubre, el candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo 47,03% de los votos, frente al 45,16% del actual jefe de Estado, quien busca un cuarto mandato no consecutivo. De esta forma, ninguno alcanzó la mayoría necesaria para evitar el balotaje, cuyo resultado se presenta abierto según las encuestas.

El mandatario argentino respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral (AP Foto/Bruna Prado)
El mandatario argentino respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral (AP Foto/Bruna Prado)

Milei sigue el proceso electoral con atención y ha expresado un contundente respaldo público a Bolsonaro a lo largo de la campaña, en contraste con la relación distante que mantiene con Lula.

El nuevo posteo de Milei añade un nuevo episodio a las críticas del presidente argentino contra el mandatario brasileño, a quien esta semana también acusó de autoritarismo y de posibles maniobras sobre el resultado electoral, y volvió a llamarlo “zurdo ladrón”.

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