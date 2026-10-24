Economía

De Mar del Plata a Puerto Vallarta: se vendieron los “pingüinos saltarines” que quedaban en el Aquarium marplatense

Un juez firmó la resolución que acredita la venta de los ejemplares y su destino mexicano. El éxodo de la población del Aquarium, que quebró en marzo de 2025, había comenzado con la  venta de diez delfines a Egipto. Detalles de la quiebra

Cuatro pingüinos sobre y alrededor de una estructura de concreto en un espacio con rocas y vegetación
Los cuatro pingüinos del ex Aquarium de Mar del Plata que fueron tasados como parte del patrimonio de los propietarios (Facebook: Diario Vespertino)
Guardar

La quiebra del Aquarium de Mar del Plata, de la que Infobae había informado en agosto pasado, cuando la administradora judicial asignó precio a los cuatro pingüinos saltarines que quedaban en el lugar, se cerró esta semana con la firma del juez Eduardo Maulde a la resolución que acreditó la venta a Acuario Vallarta S.A., de Puerto Vallarta, México, que pagó USD 10.000 por cada uno de los cuatro ejemplares, también conocidos como “saltarines de las rocas” y cuyo nombre científico es Eudyptes chrysocome.

Se cerró así un capítulo de iniciado en marzo de 2025, con la quiebra de Plunimar S.A., la firma que durante más de tres décadas gestionó el Aquarium marplatense. Más de 60 animales que lo poblaban quedaron en una suerte de limbo, pues la Justicia quedó a cargo de definir su destino.

PUBLICIDAD

La sindicatura designada para administrar la quiebra y liquidar los bienes de la empresa presentó entonces un informe en el que asignó un valor concreto a cuatro de esos animales: los pingüinos saltarines, tasados en 40.000 dólares, que finalmente fueron exportados el pasado 7 de octubre. La tarea pendiente de la sindicatura es resolver la suerte de los doce empleados que aún trabajaban en el predio de nueve hectáreas y devolver el lunes 2 de noviembre a Cabo de las Corrientes S.A., la empresa propietaria.

Los pinguinos fueron supervisados por personal remanente del ex Aquarium y entregados a empleados Intermodal Logistics Service S.A., empresa de transporte y logística internacional encargada de entregarlos al comprador mexicano.

PUBLICIDAD

La quiebra del Aquarium

El Aquarium cerró en marzo de 2025 y el éxodo de animales se inició con la venta de diez delfines “nariz de botella”, de mucha más alta cotización que los pingüinos: los compradores egipcios pagaron por ellos 800.000 dólares. A eso siguió el traslado de cuatro lobos marinos, que siguen habitando la costa atlántica: su destino fue Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú. También se concretó la relocalización de 43 pingüinos magallánicos y dos pingüinos rey.

Aquarium Mar del plata
Diez delfines fueron vendidos a Egipto en 800.000 dólares

Los cuatro ejemplares de pingüino cuya venta cierra el proceso judicial habían sido evaluados por la sindicatura, encabezada por Andrea Alejandra Hoff, en $56,8 millones, cifra equivalente a USD 40.000 al entonces tipo de cambio de $1.420 referido en el documento. Esa tasación los incorporó formalmente al patrimonio a liquidar para saldar las deudas de la empresa. Pero si no aparecía un comprador, la cifra desaparecía del cálculo y no habría ingreso que recuperar.

El cierre del Aquarium fue el punto de partida de todo este proceso. En marzo de 2025, The Dolphin Company —la multinacional mexicana que controlaba Plunimar— no logró renovar el contrato de alquiler del terreno donde funcionaba el complejo desde 1993. Los propietarios del predio, ubicado junto al Faro de Punta Mogotes, decidieron destinar las tierras a otros proyectos y el parque bajó la persiana. Sin ingresos por venta de entradas y con deudas acumuladas, la empresa dejó de pagar salarios y entró en cesación de pagos en enero de 2026. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, a cargo del juez Eduardo Malde, declaró la quiebra directa el 20 de febrero de ese año.

Desde ese momento, todos los animales quedaron bajo la órbita de la Justicia. Ningún traslado ni venta puede realizarse sin autorización del juzgado.

Los cuatro pingüinos saltarrocas son los únicos animales del predio a los que la sindicatura les asignó un valor económico
Los cuatro pingüinos saltarrocas son los únicos animales del predio a los que la sindicatura les asignó un valor económico

Los diez delfines nariz de botella fueron trasladados a un acuario en Hurghada, Egipto. Viajaron en cajas especiales con agua y veterinarios a bordo durante todo el trayecto. Ese dinero se usó para pagar sueldos y sostener el cuidado del resto de los animales. Antes de la quiebra, The Dolphin Company había intentado también colocar ejemplares en instituciones de México, China y San Pablo, pero ninguna de esas negociaciones prosperó: las regulaciones internacionales sobre comercio de fauna marina bloquearon las operaciones.

Temas Relacionados

Mar del PlataPingüinosQuiebraaquarium mar del platajusticiaanimalesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ezeiza operará con restricciones durante 18 días: qué pasará con los vuelos y qué deben saber los pasajeros

El aeropuerto operará con una única pista de 1.850 metros, lo que restringirá varias operaciones. Algunas compañías ajustaron frecuencias o sumaron escalas técnicas para seguir volando

Ezeiza operará con restricciones durante 18 días: qué pasará con los vuelos y qué deben saber los pasajeros

Es argentino, vive en Europa hace siete años y mostró cuánto gastó en un mes de visita en Buenos Aires

El creador de contenido detalló los precios del alquiler, los alimentos, el transporte y el ocio durante una estadía en CABA

Es argentino, vive en Europa hace siete años y mostró cuánto gastó en un mes de visita en Buenos Aires

¿Qué va a pasar con el dólar en 2027?: los movimientos del peso que pueden poner a prueba la “bazuca” del Gobierno

La comparación entre la liquidez susceptible de buscar divisas y los recursos oficiales coloca el foco sobre las reservas, los swaps con China y Estados Unidos y el calendario electoral

¿Qué va a pasar con el dólar en 2027?: los movimientos del peso que pueden poner a prueba la “bazuca” del Gobierno

La inflación se resiste a bajar del 2%: qué espera el mercado para el resto del año y cuáles son los riesgos para el año que viene

Las consultoras prevén que el ritmo de aumento de los precios se mantendrá cerca de los niveles actuales hasta diciembre. La evolución del dólar, los costos energéticos y el escenario electoral aparecen entre los principales factores que condicionarán mayor desaceleración

La inflación se resiste a bajar del 2%: qué espera el mercado para el resto del año y cuáles son los riesgos para el año que viene

El billete de $200 cumple diez años: qué se podía comprar cuando salió y para qué alcanza hoy

Cuando entró en circulación, un solo billete alcanzaba para once litros de nafta, 19 kilos de harina o casi dos kilos de asado

El billete de $200 cumple diez años: qué se podía comprar cuando salió y para qué alcanza hoy

DEPORTES

Las revelaciones de Serna: cuando casi lesiona a Latorre, el día que Bianchi echó a Macri del vestuario y su “fuerte discusión” por los premios con Izquierdoz

Las revelaciones de Serna: cuando casi lesiona a Latorre, el día que Bianchi echó a Macri del vestuario y su “fuerte discusión” por los premios con Izquierdoz

Nacho Fernández convirtió el gol más insólito del año en el fútbol argentino

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos: hora y TV

Diego Dabove se fue de Tigre: el Clausura ya tuvo ocho cambios de técnico y suman 27 en la temporada

El extraño caso de Albon en Estados Unidos: excedió los límites de pista en casi todas las vueltas y quedó a 40 segundos del más rápido

TELESHOW

Murió a los 75 años Carlos Riganti, baterista de Alas y referente del rock progresivo

Murió a los 75 años Carlos Riganti, baterista de Alas y referente del rock progresivo

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

INFOBAE AMÉRICA

El coronel Rebu advierte que la búsqueda salvadoreña de cuatro militares desaparecidos en Haití tiene escasas posibilidades de éxito

El coronel Rebu advierte que la búsqueda salvadoreña de cuatro militares desaparecidos en Haití tiene escasas posibilidades de éxito

Más de 46.000 reclamos y USD 582 millones en pérdidas aseguradas: Florida solicita ayuda federal tras el huracán Isaias

Cuál es el destino turístico más subestimado del mundo para 2027

Miss Universo Nicaragua impulsa “Beyond the Silence” para sanar a víctimas de violencia armada tras la pérdida de su padre

Guatemala tendrá al menos 16 frentes fríos entre noviembre y marzo de 2027, según el servicio meteorológico y sismológico nacional