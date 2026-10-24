Más de 46.000 reclamos y USD 582 millones en pérdidas aseguradas: Florida solicita ayuda federal tras el huracán Isaias

El gobernador Ron DeSantis solicitó una declaración federal de desastre mayor para 15 condados tras el impacto del huracán Isaias. (REUTERS/Marco Bello)

Guardar

El gobernador Ron DeSantis solicitó el 16 de octubre una declaración federal de desastre mayor tras el paso del huracán Isaias por el noroeste de Florida. La petición abarca 15 condados del Panhandle, donde el huracán generó 46.509 reclamos de seguros y pérdidas aseguradas en torno a USD 582 millones.

La ayuda federal solicitada y las indemnizaciones de las aseguradoras corresponden a mecanismos diferentes. Mientras las compañías evalúan las pérdidas contempladas en las pólizas privadas, los programas de asistencia pública pueden financiar determinados gastos de emergencia y reconstrucción, y los de asistencia individual pueden ayudar a los residentes que cumplan con los requisitos establecidos.

PUBLICIDAD

El primer balance registró 46.509 reclamos de seguros

La Oficina de Regulación de Seguros de Florida, OIR, por sus siglas en inglés, estableció un mecanismo extraordinario para recopilar información sobre los daños relacionados con el huracán Isaias. El requerimiento incluyó siniestros en viviendas, comercios, vehículos, cultivos, embarcaciones y otras categorías de seguros.

El primer balance, correspondiente al 15 de octubre, contabilizó 46.509 reclamos y pérdidas aseguradas en torno a USD 582 millones, según datos de la OIR publicados por Insurance Journal.

La estimación es preliminar y puede modificarse a medida que las compañías inspeccionen las propiedades, determinen las coberturas aplicables y procesen las denuncias recibidas. El monto tampoco representa exclusivamente los daños en viviendas, ya que comprende distintas categorías de bienes y actividades aseguradas.

PUBLICIDAD

Las pólizas para propietarios concentraron la mayor parte de los casos informados. Aproximadamente 35.000 reclamos correspondían a viviendas y acumulaban USD 558,6 millones en pérdidas estimadas. El resto se distribuía entre otras propiedades residenciales, automóviles, daños comerciales e interrupciones de actividad.

La OIR solicitó información a las aseguradoras habilitadas para operar en Florida en rubros como vivienda, propiedad comercial, automóviles particulares y comerciales, incendios, cultivos, inundación privada y líneas excedentes. El organismo estableció plazos de entrega para el 13 y el 15 de octubre con el objetivo de reunir los primeros datos posteriores al ciclón.

La Oficina de Regulación de Seguros de Florida contabilizó 46.509 reclamos con pérdidas estimadas en USD 582 millones. (Englewood Area Fire Control District via Facebook/Handout via REUTERS)

Santa Rosa y Escambia concentraron la mayoría de los reclamos

Los condados de Santa Rosa y Escambia, en el extremo occidental del Panhandle, reunieron la mayor cantidad de avisos a las aseguradoras en el primer balance. Santa Rosa registró 22.894 reclamos y Escambia contabilizó 13.677. Okaloosa sumó 4.334, mientras que Walton y Bay también figuraron entre las áreas con más casos.

PUBLICIDAD

La División de Manejo de Emergencias de Florida informó que las ráfagas alcanzaron los 187 km/h (116 mph) en sectores de Escambia y Santa Rosa.

Los efectos también alcanzaron los servicios esenciales. Según la agencia estatal, más de 439.000 cuentas de electricidad permanecían sin suministro al día siguiente de la llegada de Isaias. Los cortes afectaron hogares y negocios, mientras los equipos de emergencia realizaron tareas de despeje de rutas, rescate y evaluación de daños.

Florida solicitó asistencia pública para 15 condados

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el 16 de octubre que el estado presentó ante el presidente Donald Trump una solicitud de declaración federal de desastre mayor. La petición debe recibir la aprobación correspondiente para que puedan activarse los programas federales solicitados.

PUBLICIDAD

El pedido de asistencia pública abarca 15 condados: Bay, Calhoun, Escambia, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Jefferson, Liberty, Okaloosa, Santa Rosa, Wakulla, Walton y Washington.

Este programa puede proporcionar fondos a gobiernos estatales y locales, así como a determinadas organizaciones sin fines de lucro, para cubrir gastos elegibles relacionados con la respuesta al desastre y la recuperación de las zonas afectadas.

Entre las actividades que pueden recibir financiación figuran la remoción de escombros, las medidas de emergencia para proteger a la población y la reparación de caminos, puentes, edificios públicos, redes de servicios y otras instalaciones dañadas. La aprobación de la declaración y las evaluaciones posteriores determinarán qué gastos podrán recibir fondos y en qué condiciones.

PUBLICIDAD

La solicitud también contempla asistencia individual para residentes elegibles de Bay, Escambia, Gulf, Holmes, Okaloosa, Santa Rosa, Walton y Washington. Si se aprueba este componente, los hogares que cumplan con los criterios de FEMA podrían solicitar ayuda para alojamiento temporal, reparaciones básicas, bienes esenciales y otras necesidades relacionadas con el desastre.

La elegibilidad no es automática por vivir en uno de los condados incluidos en la petición. Los residentes deberán cumplir con los requisitos del programa y presentar la documentación que corresponda para solicitar los recursos disponibles.

Más de 439.000 usuarios sufrieron cortes en el suministro eléctrico tras las ráfagas del ciclón en Florida. (REUTERS/Marco Bello)

Las pérdidas aseguradas no representan el costo total del huracán

Los USD 582 millones del primer balance corresponden a una estimación de pérdidas aseguradas notificadas a la OIR. La cifra no equivale al costo económico total de Isaias para Florida, ya que no comprende necesariamente los daños sin cobertura, todas las pérdidas de infraestructura pública ni los gastos asumidos por los gobiernos para responder a la emergencia.

PUBLICIDAD

También es necesario distinguir entre las pólizas privadas y el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, administrado por el gobierno federal. Las pólizas convencionales de vivienda suelen excluir los daños por inundación, mientras que las coberturas específicas para ese riesgo se rigen por condiciones diferentes. Por eso, las pérdidas por inundación no deben sumarse automáticamente a los balances de seguros privados sin comprobar qué conceptos incluye cada estimación.

Las proyecciones de las empresas de modelización de riesgos ofrecen otra perspectiva sobre el impacto financiero del ciclón. Karen Clark & Company estimó pérdidas privadas aseguradas de alrededor de USD 3.000 millones en Estados Unidos, mientras que Moody’s RMS calculó un rango de entre USD 2.500 millones y USD 4.500 millones.

PUBLICIDAD

Ambas cifras corresponden a estimaciones privadas para varios estados, no al balance definitivo de reclamos presentados en Florida ni al monto de indemnizaciones efectivamente pagadas. Sus resultados pueden variar según los modelos utilizados, los territorios considerados y los tipos de pérdidas incluidos.

La evaluación de los daños y la tramitación de la asistencia continúan con la participación de las autoridades estatales, los gobiernos de los condados y las agencias federales. La decisión sobre la declaración de desastre determinará qué programas adicionales podrán utilizar las comunidades y los residentes que reúnan las condiciones exigidas.