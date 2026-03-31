La ocupación hotelera en Panamá alcanza récord durante Semana Santa

La ocupación hotelera en Panamá alcanzó el 85 % durante Semana Santa, según datos de la Asociación Panameña de Hoteles. (Foto de archivo)

La ocupación hotelera en Panamá durante la temporada de Semana Santa alcanzó niveles históricos, con al menos un 85 % de los alojamientos ocupados a nivel nacional, de acuerdo con la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel). Esta cifra, confirmada por la organización a EFE, refleja la alta demanda registrada en las principales zonas turísticas, donde se identificaron picos superiores al 90 % en áreas de playa y destinos con marcada actividad cultural y religiosa.

Según informó EFE, la Apatel atribuyó este dinamismo a la variedad de opciones para los visitantes, quienes encontraron en el asueto una oportunidad para explorar tanto el patrimonio histórico del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá como atractivos del interior del país. Las alternativas incluyeron rutas gastronómicas, visitas a museos y la asistencia a procesiones tradicionales, especialmente en la capital.

Ocupación hotelera supera el 85 % durante Semana Santa y marca récord de visitantes en destinos históricos y de playa

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) proyectó que más de 300.000 personas, entre nacionales y extranjeros, circularon por el Casco Antiguo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, donde se concentran templos históricos y una oferta cultural diversa. El organismo estimó una derrama económica de aproximadamente 6 millones de dólares solo en este sector, según datos recogidos por EFE.

Las principales zonas turísticas de Panamá superaron el 90 % de ocupación, marcando un récord en destinos de playa y actividades culturales. (Foto de archivo)

El impacto económico global de la Semana Santa se ubicó entre 100 y 200 millones de dólares, según cálculos de economistas y representantes del gremio turístico citados por EFE. El desplazamiento interno y la llegada de visitantes internacionales contribuyeron a este resultado, en un contexto marcado por el interés en los destinos de playa y montaña.

Un buen plan en Panamá

Para quienes visitarán Panamá durante esta temporada, la oferta de actividades permite diseñar itinerarios que combinan la modernidad de la capital, el recorrido por el histórico Canal de Panamá y la relajación en playas caribeñas. Entre los planes recomendados, destaca un circuito de 7 a 10 días que inicia en la Ciudad de Panamá con la visita a las esclusas de Miraflores, el Casco Antiguo, la Cinta Costera y la Calzada de Amador, además de opciones de compras en Albrook Mall.

Los días siguientes suelen destinarse al contacto con la naturaleza en El Valle de Antón, un cráter volcánico habitado ideal para el senderismo y el turismo rural, o el clima fresco y cafeterías de especialidad en Boquete, en la provincia de Chiriquí. El trayecto concluye con una estadía en Bocas del Toro, donde las playas de aguas cristalinas, la cultura afroantillana y actividades acuáticas como el buceo atraen a viajeros de todas partes. Alternativamente, algunos turistas optan por excursiones a las islas vírgenes del archipiélago de San Blas.

“Estos números reflejan la recuperación y el dinamismo del turismo nacional”, explicó la Apatel a EFE, al tiempo que la ATP subrayó el atractivo del país tanto para visitantes locales como extranjeros durante los días santos. La tendencia registrada en Semana Santa anticipa una temporada alta para el sector hotelero y turístico en el resto del año.