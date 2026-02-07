Los 10 países a los que los viajeros desean regresar, según Time Out

El informe internacional de Time Out recoge la voz de más de 8.000 viajeros sobre destinos inolvidables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deseo de volver a un destino va más allá de la simple satisfacción turística: revela una conexión emocional y una lealtad genuina hacia los lugares que logran conquistar a quienes los visitan en vacaciones.

Según un reciente análisis de Time Out, realizado a partir de más de 8.000 reseñas y votos online, se han identificado a los países que generan el mayor deseo de regreso entre los viajeros de todo el mundo.

1. Costa Rica

La biodiversidad de Costa Rica y su modelo de turismo ecológico destacan entre las preferencias globales de los viajeros (Europa Press)

Costa Rica lidera la lista como el destino al que más viajeros desean regresar. El país centroamericano es reconocido por su biodiversidad, sus parques nacionales y su enfoque en el turismo ecológico. Entre las rutas más valoradas están las que conectan la capital, San José, con el Bosque Nuboso de Monteverde, las playas de Tamarindo y el Parque Nacional Manuel Antonio.

Además, la Península de Osa destaca por su propuesta de ecoaventura y autenticidad, ofreciendo a los visitantes una experiencia única lejos de las rutas tradicionales. En San Vito, una comunidad montañosa en el sur, los viajeros encuentran el espíritu más genuino del lema nacional: “pura vida”.

2. Italia

Italia consolida su atractivo internacional gracias a su gastronomía, historia y hospitalidad reconocida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Italia se ubica en la segunda posición, consolidándose como un destino que invita a descubrir siempre algo nuevo.

Su riqueza histórica, ciudades emblemáticas, paisajes rurales y una gastronomía inigualable hacen que cada visita sea diferente. Los viajeros suelen regresar para explorar regiones menos conocidas, disfrutar de la mezcla de tradición y modernidad, y dejarse sorprender por la hospitalidad local que distingue al país mediterráneo.

3. Japón

Japón fascina a los visitantes por la combinación de tradición ancestral y modernidad tecnológica en sus ciudades y paisajes

El tercer puesto es para Japón, país que motiva a sus visitantes a ir más allá de sus grandes ciudades y a sumergirse en la diversidad de sus tradiciones, paisajes y cultura contemporánea. Desde templos ancestrales hasta festivales y avances tecnológicos, Japón ofrece motivos de sobra para planear un nuevo viaje.

La posibilidad de descubrir urbes menos conocidas y experimentar la calidez de su gente convierte cada regreso en una oportunidad distinta.

4. Reino Unido

Reino Unido sobresalen como países que invitan a repetir experiencias culturales y gastronómicas únicas (REUTERS/ Susannah Ireland/Foto de archivo)

Reino Unido figura entre los destinos preferidos por la variedad de experiencias que ofrece: historia, arte, música y paisajes que van desde ciudades vibrantes hasta zonas rurales de gran belleza. La oportunidad de explorar castillos, museos y tradiciones centenarias motiva a muchos viajeros a regresar para seguir profundizando en su riqueza cultural.

5. Portugal

Portugal dos Pequenitos, en Coimbra (Adobe Stock).

Portugal atrae a quienes buscan paisajes costeros, ciudades cargadas de historia y una inconfundible hospitalidad. Su gastronomía, la música tradicional y los escenarios de viñedos y playas convierten a este país en un destino recurrente, donde cada regreso permite descubrir nuevos rincones y sabores.

6. Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos ofrece una mezcla de innovación arquitectónica y tradiciones locales difíciles de olvidar (REUTERS/Mohammed Salem/Archivo)

Emiratos Árabes Unidos destaca por su arquitectura futurista, lujos modernos y desiertos infinitos. La fusión entre innovación y tradiciones locales ofrece experiencias únicas, desde recorridos por rascacielos hasta vivencias en mercados antiguos, haciendo que el regreso sea siempre una aventura diferente.

7. India

India atrae por su diversidad de paisajes, festividades y riqueza patrimonial, generando lealtad en los turistas (Canva)

El séptimo puesto es para India, país que fascina por la riqueza de su patrimonio, la variedad de paisajes y la intensidad de sus festividades. Cada viaje permite descubrir nuevas regiones, templos milenarios y una vida urbana vibrante que invita a volver para seguir explorando su diversidad.

8. Nueva Zelanda

Nueva Zelanda conquista con su naturaleza virgen y las oportunidades de aventura al aire libre (@queenstownnz / Instagram)

Nueva Zelanda es sinónimo de naturaleza virgen, paisajes de película y aventuras al aire libre. El país oceánico invita a regresar para recorrer sus montañas, lagos y costas salvajes, disfrutando de actividades que van desde el senderismo hasta deportes extremos.

9. Irlanda

Irlanda y su cultura tradicional, junto a la calidez de sus habitantes, fidelizan a quienes la visitan (EFE/EPA/Aidan Crawley)

Irlanda cautiva con sus paisajes verdes, pueblos pintorescos y una tradición cultural muy arraigada. La calidez de sus habitantes y la historia que se respira en cada rincón convierten cada visita en un reencuentro con la autenticidad y el encanto local.

10. Islandia

Islandia se posiciona como destino recurrente gracias a la autenticidad de sus paisajes volcánicos y fenómenos naturales (REUTERS/Stoyan Nenov)

Completa el ranking Islandia, famosa por su naturaleza única: volcanes, géiseres, glaciares y auroras boreales. El carácter remoto y la autenticidad de sus paisajes hacen de cada viaje una experiencia irrepetible, despertando en los viajeros el deseo de volver y descubrir aún más maravillas naturales.