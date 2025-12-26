Los 3 destinos soñados para visitar en 2026, según una selección de National Geographic

La combinación de eventos internacionales, innovación y tradiciones convierte a estos tres destinos en los imperdibles del año que está por venir (Freepik)

El 2026 se perfila como un año “clave” para los viajeros que buscan experiencias únicas en destinos que fusionan historia, naturaleza y cultura. De acuerdo con la selección anual de National Geographic, tres lugares se destacan por sus propuestas renovadas, eventos internacionales y su capacidad para sorprender tanto a turistas primerizos como a exploradores experimentados.

Desde la majestuosidad de los Alpes italianos hasta la vitalidad de Sudamérica y la transformación sostenible de una ciudad europea, la lista invita a redescubrir el mundo de la mano de expertos y locales apasionados. A continuación, una guía detallada sobre los sitios que marcarán el pulso de los viajes en el próximo año.

Los 3 mejores destinos para empezar visitando en el 2026

Las Dolomitas, Italia

Las Dolomitas serán el epicentro de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

En febrero y marzo de 2026, toda la atención global se centrará en Milán y la exclusiva estación de esquí de Cortina d’Ampezzo por la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno. Esta edición será la más extensa geográficamente hasta la fecha, con ceremonias y competencias repartidas en 8.500 kilómetros cuadrados de montañas en el norte de Italia. El verdadero protagonista será el macizo de las Dolomitas, célebre por sus relieves esculpidos, paredes colosales y crestas afiladas que ofrecen vistas panorámicas inigualables.

Quienes deseen seguir los pasos de los atletas podrán descubrir Dolomiti Superski, el centro de esquí más grande del mundo, que conecta 12 resorts y 29.652 acres de terreno con un solo pase. El atractivo de la región no se limita al invierno: durante el verano, los prados se cubren de campanillas moradas y amapolas amarillas, y los atardeceres prolongan el espectáculo del alpenglow. Muchos teleféricos permanecen activos, brindando acceso a paisajes de ensueño sin importar la temporada.

La oferta gastronómica también brilla con luz propia. Entre los restaurantes más destacados se encuentran Atelier Moessmer, ubicado en una antigua fábrica textil del siglo XIX, y Grual, que propone un recorrido culinario desde el fondo del valle hasta la cima de la montaña, reinterpretando los sabores locales en cada plato. Además, la zona se prepara para recibir a los visitantes con hoteles renovados que priorizan el diseño boutique y el lujo. El Aman Rosa Alpina sobresale por sus habitaciones revestidas en madera y piedra natural, con ventanales que enmarcan el impresionante entorno alpino.

Para quienes buscan una inmersión cultural, el Museum Ladin Ciastel de Tor en el pueblo de San Martino ofrece una ventana a la historia y la identidad ladina, un elemento fundamental de la región. Así, las Dolomitas se consolidan como un destino donde la naturaleza, el deporte y la alta cocina se entrelazan para ofrecer una experiencia inolvidable.

Río de Janeiro, Brasil

Río de Janeiro celebrará la reapertura de museos emblemáticos y renovará su circuito cultural y artístico en 2026 (REUTERS/Pilar Olivares)

La ciudad de Río de Janeiro ha sido fuente de inspiración y encanto durante más de un siglo, gracias a sus playas icónicas, su vibrante vida social y sus paisajes inconfundibles. No obstante, el año 2026 traerá consigo razones adicionales para visitarla. El Museo Nacional de Brasil proyecta una reapertura parcial ese año, tras el devastador incendio de 2018, con la vista puesta en una reinauguración total para 2028. Además, el Museo Nacional de Bellas Artes planea reabrir sus puertas hacia finales de 2026, y actualmente exhibe la obra del fotógrafo Vicente de Mello.

En el ámbito hotelero, el legendario Copacabana Palace estrenará suites ampliadas y un nuevo spa, mientras que se espera una nueva edición del festival Todo Mundo no Rio en la playa de Copacabana, posiblemente con figuras internacionales como Beyoncé o Rihanna encabezando el espectáculo ante millones de personas.

Las experiencias clásicas también se reinventan. Un nuevo sendero de trekking conduce hasta la estatua del Cristo Redentor, el monumento más famoso de Brasil, y el tradicional teleférico del Pão de Açúcar ahora ofrece paseos al amanecer con música en vivo y desayuno en la cima. Además, Río se afianza como destino gastronómico de excelencia: Lasai en Humaitá ostenta dos estrellas Michelin, mientras que Mee y Cipriani, ambos dentro del Copacabana Palace, cuentan con una cada uno.

Otros espacios imperdibles son Território Aprazível en Santa Teresa, con vistas panorámicas, y Kinjo Nikkei, que fusiona la cocina peruana y japonesa en Copacabana.

La ciudad invita a recorrer su renovado circuito artístico y cultural, con propuestas que reflejan su espíritu resiliente y su creatividad desbordante. El regreso del Museo Nacional de Bellas Artes será un hito para quienes deseen apreciar el arte brasileño en pleno auge.

Guimarães, Portugal

Guimarães, reconocida como la cuna de Portugal, apuesta por la sostenibilidad y la preservación de su legado histórico (Municipalidad de Guimarães)

Reconocida por ser la cuna de Portugal y el lugar de nacimiento de su primer rey, Guimarães combina su legado medieval con una visión de futuro centrada en la sostenibilidad. Elegida Capital Verde Europea 2026 por la Comisión Europea, la ciudad ha ampliado sus ciclovías, sumado espacios verdes y reducido la contaminación, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática antes de 2030.

El centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, conserva murallas almenadas y un castillo del siglo X, uno de los mejor preservados del país. El Palacio de los Duques de Braganza impresiona por sus chimeneas de ladrillo rojo y su simetría fortificada, mientras que la Torre da Alfândega vigila el castillo desde el corazón del casco antiguo.

La oferta hotelera se distingue por la Pousada Mosteiro Guimarães, un monasterio del siglo XII transformado en hotel de lujo que conjuga hospitalidad e historia. Para los amantes de la gastronomía, Cor de Tangerina ofrece cocina vegetariana y vegana creativa, mientras que A Cozinha reinterpreta los sabores del norte portugués en un menú refinado. Las tabernas locales invitan a degustar petiscos y el tradicional vinho verde, originario de la región de Minho. Entre los dulces típicos, los pastelitos llamados jesuitas evocan la herencia católica de la ciudad.

Uno de los eventos destacados de 2026 será la feria histórica y cultural Afonsina, que durante cuatro días transforma Guimarães en un escenario de celebraciones temáticas y actividades para toda la familia.