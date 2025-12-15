Rovaniemi, el pueblo del Ártico donde la Navidad nunca termina

Rovaniemi, en el norte de Finlandia, es reconocido mundialmente como el hogar oficial de Papá Noel y destino navideño por excelencia (foto: REUTERS)

En los confines del norte de Finlandia, a pocos kilómetros del Círculo Ártico, se encuentra Rovaniemi, conocido internacionalmente como el hogar oficial de Papá Noel.

Este pequeño pueblo de Laponia se ha convertido en un destino de culto para viajeros de todo el mundo, especialmente durante el invierno, cuando las luces y tradiciones navideñas adquieren una intensidad única.

Un pueblo donde la Navidad nunca termina

El Santa Claus Village mantiene el espíritu navideño vivo durante todo el año, atrayendo turistas de todas partes del mundo (foto: REUTERS)

En Rovaniemi, la Navidad es más que una celebración de temporada: representa una forma de vida. La principal atracción es el Santa Claus Village, un complejo dedicado íntegramente al espíritu festivo, donde las vibraciones navideñas se mantienen presentes durante los 365 días del año.

Los visitantes pueden recorrer las calles cubiertas de nieve, enviar postales desde el emblemático Correo de los Elfos y, lo más esperado, conocer al mismísimo Papá Noel en persona.

Según datos del sector turístico, “los visitantes -en su mayoría británicos- representaron casi un tercio de todos los turistas internacionales en Laponia en diciembre de 2024”, lo que demuestra el atractivo global de la región.

En declaraciones recopiladas por Secret LDN, varios turistas coinciden en resaltar el ambiente mágico: “La alegría festiva nunca se detiene porque es el hogar oficial de Papá Noel”, señaló un visitante.

El pueblo también ofrece experiencias únicas como los conciertos Candlelight, espectáculos musicales a la luz de las velas dentro de SantaPark, la caverna ártica escondida donde un cuarteto de cuerda interpreta melodías de Vivaldi, Queen o Coldplay entre miles de velas.

El espectáculo natural: auroras boreales y fauna ártica

Las auroras boreales iluminan el cielo de Rovaniemi unas 200 noches al año, convirtiendo la ciudad en un punto clave para observar este fenómeno natural (foto: REUTERS)

Quienes llegan a Rovaniemi se ven atraídos también por uno de los fenómenos naturales más impresionantes: la aurora boreal. En esta zona de Laponia, se puede observar este espectáculo luminoso aproximadamente 200 noches al año, gracias a la ubicación privilegiada del pueblo y a la ausencia de contaminación lumínica.

“A diferencia de Londres, Laponia tiene cielos inmaculados… permite disfrutar de unas vistas inmejorables del mayor espectáculo de luz de la naturaleza”, explicó un guía local para Secret LDN.

Además del cielo, la vida en la tierra ofrece un atractivo igual de fascinante. La región alberga especies árticas como zorros, alces y búhos nivales, aunque sus estrellas indiscutidas son los renos y huskies, protagonistas de safaris en trineo por los bosques nevados.

El Ranua Wildlife Park, una reserva natural cercana, permite conocer más de 40 especies en hábitats naturales, entre ellos el único oso polar vivo de Finlandia, consolidando a la zona como referente para los interesados en la biodiversidad ártica.

Para los amantes de la aventura, el entorno ofrece experiencias como safaris en motos de nieve, paseos en esquís por los paisajes helados y carreras de karts sobre hielo. Los visitantes pueden alternar la emoción con momentos de relax en los tradicionales balnearios finlandeses, combinando sesiones de sauna y baños en aguas heladas.

Auroras boreales, renos y huskies son el sello distintivo de la experiencia ártica en Rovaniemi.

Tradición, cultura y vida cotidiana

El ambiente mágico de Rovaniemi combina tradiciones navideñas, paisajes nevados y actividades para toda la familia durante todo el año (foto: REUTERS)

La identidad de Rovaniemi va más allá de la imagen de cuentos de hadas. Su riqueza cultural está profundamente ligada a las leyendas nórdicas y a la historia del pueblo sami, los indígenas de la región. El Museo Arktikum, el Centro de Ciencias Pilke y la Casa de la Cultura Korundi permiten a los visitantes adentrarse en el folclore, la astrología y el arte local. Tal como explica un portavoz del museo: “Las antiguas historias transmitidas por las familias explican por qué es la ciudad oficial de Papá Noel”.

La vida urbana en el corazón del pueblo se concentra en la Plaza de Lordi, nombrada en honor al grupo de rock ganador de Eurovisión en 2006.

Aquí, restaurantes, bares y cafeterías convivien con tiendas boutique donde se venden artesanías, joyas y productos elaborados por artistas locales. Contrasta la animación de estas calles con la paz que ofrecen los paisajes nevados que rodean la ciudad.