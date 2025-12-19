Entre ruinas, robos y leyendas: la huella eterna del Mausoleo de Halicarnaso en Turquía

El Mausoleo de Halicarnaso, construido tras una historia de poder, amor y tragedia, sigue fascinando por su monumentalidad y por los enigmas que guarda bajo las ruinas de Bodrum. (foto: Wikipedia)

Sobre la costa de Bodrum, en Turquía, donde los acantilados se elevan sobre el azul profundo del Mar Egeo, resiste la memoria de una de las mayores hazañas arquitectónicas del mundo antiguo. Allí, entre yates de lujo y hoteles de paredes blancas, yacen los escasos restos del Mausoleo de Halicarnaso, uno de los monumentos funerarios más extraordinarios y, a la vez, trágicos de la historia.

Esta maravilla, nacida de un amor incestuoso y marcada para siempre por el dolor y la ambición, sigue fascinando a viajeros y arqueólogos.

Un amor prohibido y la construcción de una leyenda

La península de Bodrum, reconocida actualmente como uno de los destinos favoritos de la élite de Estambul y del turismo internacional, fue testigo siglos atrás de la ostentación y el poder de la dinastía Hecatómnida. Aquí gobernaron Mausolo y Artemisia II, hermanos y esposos, cuyo controversial vínculo inspiró la construcción del mausoleo que, durante siglos, sería referente de arte y arquitectura funeraria.

“Es como una puerta de entrada entre Oriente y Occidente”, explicó a CNN Orhan Can, guía de Bodrum Tour, al destacar la permanente importancia estratégica de la región. Fue alrededor del año 350 a. C. en la cima de una colina, justo donde hoy se expande la moderna Bodrum, que Mausolo y Artemisia decidieron cimentar su legado.

Según relata Can, ambos “convirtieron Halicarnaso en la capital de Caria, impulsando su población e iniciando numerosos proyectos de construcción”, siendo la tumba monumental el más emblemático de todos.

Restos de columnas, frisos y esculturas dan testimonio de la antigua grandeza del mausoleo que fue considerado una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. (foto: Wikipedia)

Tras la muerte de Mausolo en 353 a. C., Artemisia supervisó personalmente las obras. La construcción del templo, ideada por los arquitectos y escultores griegos más destacados, fusionaba estilos de Grecia, Egipto y Licia. Sobre una base de más de 120 metros de circunferencia, se alzaba una pirámide coronada por un carro tirado por cuatro caballos, con estatuas monumentales de la pareja, rodeadas de frisos y unas 400 esculturas.

A la muerte de Mausolo, Artemisia organizó un fastuoso funeral con ritos y competiciones que dieron la vuelta a la fama local. De acuerdo con lo que cuenta la leyenda, “tras la muerte de Mausolo, lo incineraron”, relató Can. El mito cuenta que la desconsolada viuda “bebió las cenizas de su esposo mezcladas con vino”, un gesto que a lo largo de la historia resultó fascinante para pintores y escritores del Renacimiento. Artemisia, afligida, le sobrevivió apenas dos años.

La unión entre ambos, lejos de comprenderse solo desde lo afectivo, respondía a cánones políticos y divinos, según destaca el propio guía: “Los matrimonios entre hermanos fortalecieron la dinastía al preservar la línea de sangre en la familia. Además, reflejaban la mitología de los dioses griegos, como la unión del rey Zeus con su reina y hermana-esposa, Hera”.

Saqueos, terremotos y el largo viaje de los vestigios

El esplendor del Mausoleo de Halicarnaso duró menos de lo previsto. A partir del siglo XII, una serie de terremotos destruyeron progresivamente la estructura, originando el inicio de una dispersión que continuaría siglos después. Durante el siglo XV, muchas columnas y bloques de mármol fueron reutilizados para levantar el Castillo de Bodrum, la fortaleza gótica que domina el puerto hasta la actualidad.

Según la crónica, “su construcción fue fortificada en el siglo XV con columnas de mármol y piedra volcánica verde de las ruinas del mausoleo”.

El legado de Mausolo y Artemisia perdura entre las ruinas, donde arte clásico y relatos de intriga política se entrelazan en un escenario único del Egeo turco. (foto: Wikipedia)

Más tarde, en el siglo XIX, el arqueólogo británico Charles Newton lideró excavaciones que permitieron recuperar parte de los cimientos y fragmentos de esculturas, algunos de los cuales hoy se exhiben en el modesto museo del parque arqueológico. Sin embargo, las piezas más codiciadas terminaron en el Museo Británico de Londres.

Entre las reliquias preservadas, sobresalen dos esculturas de leones resguardando el vestíbulo principal y las imágenes de Artemisia y Mausolo, ambas de más de dos metros y medio de altura. Sobre la cabeza de Artemisia, “se conserva su peinado de tres rizos bajo una cofia ajustada”. Por su parte, “la cabeza de Mausolo, con su cabello ondulado hasta los hombros, está prácticamente intacta… sus ojos hundidos miran imperiosos y pensativos”.

Aquellas estatuas, a dos mil millas de casa y a más de 2.000 años de distancia de su origen, “miran ciegamente hacia el flujo de visitantes en un futuro que nunca podrían haber imaginado”, recoge el texto original.

“En Turquía hay muchísimas ruinas y civilizaciones”, comentó Altay Özcan, cofundador del Sendero Cariano, una ruta de más de 800 kilómetros que atraviesa playas, montañas y enclaves arqueológicos en la región. “Queríamos centrarnos en las características de Caria”, añadió.

Las ruinas del mausoleo, aunque deterioradas y dispersas, narran una historia única sobre “la vida y la muerte en una de las ciudades portuarias más prósperas de la antigüedad”; un drama tañido por el poder, el amor y la pérdida.

Un mosaico de historia y modernidad

El castillo medieval de Bodrum y los fragmentos del mausoleo conviven con el pulso moderno del puerto, reflejando la convivencia de milenios en la península. (foto: Wikipedia)

Bodrum no solo atesora los restos del mausoleo. La ciudad alberga vestigios de civilizaciones lélegas, micénicas, romanas y bizantinas; todas han dejado huella en su fisonomía y cultura. El castillo medieval de los Caballeros de San Juan, la antigua puerta de Myndos —cuyas bases han resistido casi veinticuatro siglos—, y el teatro de la época de Mausolo, con capacidad en su apogeo para 10.000 espectadores, conforman hoy un circuito imprescindible para quienes buscan “seguir la pista del tesoro”.

Entre los hallazgos modernos destaca el sarcófago de la “Princesa Caria”, considerado probablemente el de Ada, hermana menor de Mausolo y Artemisia y gobernante de Caria en dos ocasiones. Su esqueleto, joyas y corona de oro se pueden observar en el museo local, junto con una reconstrucción facial realista.

En el corazón de Bodrum, la vida bulle al ritmo de cafés, mercados y marinas repletas de barcos. Sin embargo, basta retirarse unos kilómetros hacia el interior para encontrar el sitio de Pedasa, ciudadela poco transitada por el turismo, y admirar el mismo paisaje boscoso que hace tres milenios. “Pedasa es una joya escondida”, afirma Can.

En las afueras, cerca de Gümüşlük, aún es posible caminar por un sendero sumergido que lleva a la Isla del Conejo, antiguo enclave de la ciudad micénica de Myndos. Un ejemplo de cómo, en esta región, el pasado sigue latente bajo cada piedra.