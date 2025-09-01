Turismo

Dónde queda la “montaña embarazada”, que se ha vuelto atractivo turístico

El sitio, símbolo de resiliencia, se ha transformado en parada obligada para viajeros y amantes de la fotografía

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
La "montaña embarazada" que hay
La "montaña embarazada" que hay en Santo Domingo, Antioquia - crédito Google Maps

A poco más de una hora y media de Medellín, en el nordeste de Antioquia, una escultura en una montaña ha llamado la atención de viajeros y curiosos: la Montaña Embarazada.

Esta figura, tallada en la roca y visible desde la vía que conecta Barbosa con Santo Domingo, se ha consolidado como uno de los atractivos emergentes más fotografiados de la región.

Su silueta, que representa a un bebé en el vientre materno, ofrece un espectáculo visual singular y se ha convertido en un símbolo de maternidad, esperanza y resiliencia para la comunidad local.

La Montaña Embarazada fue creada en 2012 por el artista Dubian Monsalve como parte de un proyecto universitario.

Desde entonces, la escultura ha trascendido su función estética y ha adquirido un profundo significado colectivo.

Monsalve explicó que la obra nació como un homenaje a la vida y a la recuperación del campo, en memoria de las comunidades que padecieron la violencia en los años 90.

Así, la montaña se transformó en un recordatorio de la capacidad de renacimiento y superación de Santo Domingo, y en un mensaje de aliento para quienes transitan por la zona.

El impacto de la escultura se ha multiplicado gracias a su difusión en redes sociales, donde su imagen se ha viralizado y ha motivado a numerosos viajeros a detenerse para fotografiarla.

La Montaña Embarazada se ha convertido en una parada frecuente, especialmente para quienes recorren la vía en moto, y su popularidad ha impulsado el turismo en Antioquia.

Más allá de su valor artístico, el sitio representa un punto de encuentro entre la memoria histórica y el deseo de proyectar una nueva imagen para la región.

Atractivos turísticos de Santo Domingo, Antioquia

Santo Domingo, conocido también como la “cuna de los escritores” por ser el lugar de nacimiento de autores como Tomás Carrasquilla, ofrece a los visitantes una variedad de atractivos culturales y naturales.

Entre ellos se destaca la iglesia Santo Domingo de Guzmán, un templo con más de dos siglos de historia que alberga en su interior el Museo de Arte Sacro.

Desde el atrio de la iglesia, los visitantes pueden disfrutar de una vista privilegiada del pueblo y llevarse un recuerdo fotográfico.

Otro punto de interés es el Túnel de la Quiebra, considerado el primer túnel construido en Colombia y una obra patrimonial que remite a la época del Ferrocarril de Antioquia.

Además, el municipio invita a explorar charcos y cascadas como los de la vereda Los Naranjos y La Chorrera, ideales para quienes buscan experiencias en contacto con la naturaleza.

Para quienes planean visitar Santo Domingo, se recomienda tener en cuenta el clima templado, con una temperatura promedio de 19℃ (66,2℉). Es aconsejable llevar ropa abrigada, aunque durante la mañana y parte de la tarde el sol suele iluminar las calles del pueblo. Elementos como protector solar, hidratación y vestimenta cómoda resultan útiles, especialmente para quienes deseen realizar caminatas tanto en la zona urbana como rural.

Aunque existen opciones para retirar dinero, se sugiere portar efectivo para evitar contratiempos durante los recorridos. El tiempo estimado para visitar los principales sitios de interés ronda las tres horas, e incluye paradas en termales, charcos ecológicos y cascadas en los alrededores.

Quienes eligen Santo Domingo y su Montaña Embarazada encuentran en este destino la oportunidad de disfrutar de paisajes serenos y de un ambiente propicio para el descanso y la conexión con la naturaleza.

Temas Relacionados

Montaña EmbarazadaSanto Domingo AntioquiaDubian MonsalveTurismo en AntioquiaTomás CarrasquillaViajes-ColombiaColombia-Noticias

Últimas Noticias

Montañas y cascadas: el panorama del municipio donde no descansa el sol en Antioquia

La combinación de caficultura, rutas culturales y biodiversidad ha impulsado nuevas experiencias para quienes buscan aventura y descanso en el occidente colombiano

Montañas y cascadas: el panorama

La isla paradisiaca que impone reglas estrictas a los turistas que no cumplan con las normas establecidas

Autoridades locales intensifican controles y aplican multas económicas a quienes incumplan normas, en respuesta a la presión social y la necesidad de salvaguardar el entorno natural y cultural de la isla

La isla paradisiaca que impone

Explore el paraíso oculto del Valle del Cauca que es ideal para desconectarse de la rutina a menos de una hora de Cali

Este paraje revela una combinación única de tranquilidad, aventura y conciencia ambiental, ideal para quienes buscan renovar energías lejos del bullicio urbano

Explore el paraíso oculto del

Las claves detrás del boom turístico en Bogotá y el perfil de quienes la visitan

El atractivo cultural, la variedad de experiencias y la conectividad renovada han posicionado a la ciudad como referente en la región

Las claves detrás del boom

Cómo es la experiencia de alojarse en un barco antiguo que sobrevivió a la Segunda Guerra y a ataques piratas

Doulos Phos es un navío de más de 100 años que resurge como hotel en la isla de Bintan, fusionando historia marítima con una experiencia para amantes de la aventura

Cómo es la experiencia de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tienen 15 y 16 años

Tienen 15 y 16 años y los acusan de integrar la “Banda del Millón: uno era buscado por un homicidio

Arrancó el Electro Fans con descuentos de hasta 70% en electrodomésticos y hasta 12 cuotas

La bióloga que se convirtió en la voz del océano: “Queremos acercar la ciencia a la gente”

El Gobierno aseguró que se normaliza el sistema de chapas patente y hay disponibilidad para autos nuevos en todas las provincias

Dólar hoy: suben las distintas cotizaciones de la divisa en un día feriado para el mercado de referencia

INFOBAE AMÉRICA
Venecia premió a Kim Novak,

Venecia premió a Kim Novak, la legendaria heroína de Hitchcock que se escondió de los reflectores

Aduana de Ecuador advirtió sobre estafa en línea con cobros ilegales por registro aduanero

Científicos logran seguir la “contaminación” de los rayos en tiempo real con un satélite de la NASA

El presidente del Frente Amplio uruguayo dijo que las elecciones de 2024 en Venezuela no fueron claras

Tras la liberación de opositores en Bolivia, el titular del TSJ habla de independencia judicial: “Nunca más perseguidos”

TELESHOW
El mensaje de Mauro Icardi

El mensaje de Mauro Icardi en turco que encendió las redes: ¿indirecta para Wanda Nara?

El entusiasmo de Chano Charpentier por su nuevo disco: “Me siento un compositor mucho mejor que antes”

El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la televisión: cuándo planea volver y con qué programa

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de un viaje romántico a Los Ángeles: amor, paseos y atardecer en Santa Mónica