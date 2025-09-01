Dónde queda la “montaña embarazada”, que se ha vuelto atractivo turístico

La "montaña embarazada" que hay en Santo Domingo, Antioquia - crédito Google Maps

A poco más de una hora y media de Medellín, en el nordeste de Antioquia, una escultura en una montaña ha llamado la atención de viajeros y curiosos: la Montaña Embarazada.

Esta figura, tallada en la roca y visible desde la vía que conecta Barbosa con Santo Domingo, se ha consolidado como uno de los atractivos emergentes más fotografiados de la región.

Su silueta, que representa a un bebé en el vientre materno, ofrece un espectáculo visual singular y se ha convertido en un símbolo de maternidad, esperanza y resiliencia para la comunidad local.

La Montaña Embarazada fue creada en 2012 por el artista Dubian Monsalve como parte de un proyecto universitario.

Desde entonces, la escultura ha trascendido su función estética y ha adquirido un profundo significado colectivo.

Monsalve explicó que la obra nació como un homenaje a la vida y a la recuperación del campo, en memoria de las comunidades que padecieron la violencia en los años 90.

Así, la montaña se transformó en un recordatorio de la capacidad de renacimiento y superación de Santo Domingo, y en un mensaje de aliento para quienes transitan por la zona.

El impacto de la escultura se ha multiplicado gracias a su difusión en redes sociales, donde su imagen se ha viralizado y ha motivado a numerosos viajeros a detenerse para fotografiarla.

La Montaña Embarazada se ha convertido en una parada frecuente, especialmente para quienes recorren la vía en moto, y su popularidad ha impulsado el turismo en Antioquia.

Más allá de su valor artístico, el sitio representa un punto de encuentro entre la memoria histórica y el deseo de proyectar una nueva imagen para la región.

Atractivos turísticos de Santo Domingo, Antioquia

Santo Domingo, conocido también como la “cuna de los escritores” por ser el lugar de nacimiento de autores como Tomás Carrasquilla, ofrece a los visitantes una variedad de atractivos culturales y naturales.

Entre ellos se destaca la iglesia Santo Domingo de Guzmán, un templo con más de dos siglos de historia que alberga en su interior el Museo de Arte Sacro.

Desde el atrio de la iglesia, los visitantes pueden disfrutar de una vista privilegiada del pueblo y llevarse un recuerdo fotográfico.

Otro punto de interés es el Túnel de la Quiebra, considerado el primer túnel construido en Colombia y una obra patrimonial que remite a la época del Ferrocarril de Antioquia.

Además, el municipio invita a explorar charcos y cascadas como los de la vereda Los Naranjos y La Chorrera, ideales para quienes buscan experiencias en contacto con la naturaleza.

Para quienes planean visitar Santo Domingo, se recomienda tener en cuenta el clima templado, con una temperatura promedio de 19℃ (66,2℉). Es aconsejable llevar ropa abrigada, aunque durante la mañana y parte de la tarde el sol suele iluminar las calles del pueblo. Elementos como protector solar, hidratación y vestimenta cómoda resultan útiles, especialmente para quienes deseen realizar caminatas tanto en la zona urbana como rural.

Aunque existen opciones para retirar dinero, se sugiere portar efectivo para evitar contratiempos durante los recorridos. El tiempo estimado para visitar los principales sitios de interés ronda las tres horas, e incluye paradas en termales, charcos ecológicos y cascadas en los alrededores.

Quienes eligen Santo Domingo y su Montaña Embarazada encuentran en este destino la oportunidad de disfrutar de paisajes serenos y de un ambiente propicio para el descanso y la conexión con la naturaleza.