Turismo

Un nuevo tren de lujo recorrerá Tailandia

El nuevo Blue Jasmine redefine el turismo ferroviario en el país asiático, ofreciendo una experiencia exclusiva con rutas culturales, gastronomía gourmet y alojamiento premium para viajeros que buscan lujo y autenticidad

Por Nazareno Rosen

Guardar
El Blue Jasmine redefine el
El Blue Jasmine redefine el turismo de lujo en Tailandia con un tren boutique entre Bangkok y Chiang Mai (DTH Travel)

Este noviembre, Tailandia vivirá una auténtica revolución en el turismo de lujo sobre rieles con la llegada del Blue Jasmine, un tren que combina la sofisticación de un hotel boutique con la magia de los paisajes tailandeses y una propuesta cultural profundamente cuidada. El proyecto, operado por DTH Travel en colaboración con los Ferrocarriles Estatales de Tailandia, representa mucho más que el simple desplazamiento entre dos puntos: ofrece una experiencia integral para quienes buscan descubrir y disfrutar Tailandia desde una perspectiva exclusiva, cómoda e inmersiva.

A diferencia del tradicional tren nocturno entre Bangkok y Chiang Mai, el Blue Jasmine se distingue por una cuidada restauración de diez vagones de los años 60 —antiguamente utilizados como tren-cama de larga distancia en Japón— ahora convertidos en un lujoso convoy capaz de alojar sólo a 37 pasajeros. Este enfoque limitado y personalizado asegura un ambiente íntimo, donde la privacidad, la calma y la atención al detalle predominan en cada momento del viaje.

El tren Blue Jasmine ofrece
El tren Blue Jasmine ofrece una experiencia exclusiva de nueve días con solo 37 pasajeros y atención personalizada (DTH Travel)

El concepto central del Blue Jasmine se apoya en la filosofía del “viaje lento”, es decir, priorizar la experiencia del trayecto tanto como el destino final. Sus vagones presentan interiores de lujo discreto, ventanales panorámicos envolventes, salones pensados para la contemplación del paisaje y una decoración que combina la elegancia contemporánea con guiños a la tradición tailandesa. El objetivo es transformar el propio recorrido ferroviario en el principal atractivo, invitando a los viajeros a relajarse y sumergirse en la belleza cambiante del país.

El itinerario del Blue Jasmine cubre nueve días de trayecto, partiendo desde la vibrante Bangkok y atravesando cinco provincias emblemáticas. La ruta incluye paradas estratégicas diseñadas para mostrar a los pasajeros lo mejor del patrimonio cultural, natural y humano tailandés. Entre los destinos más destacados figuran Ayutthaya, ciudad de templos antiguos y lagos de lotos reconocidos por la UNESCO; Uthai Thani, donde los huéspedes participan en ceremonias budistas y visitan espectaculares templos como el Templo de Cristal y el Templo Dorado; y Chiang Mai, punto álgido del itinerario donde los viajeros pueden interactuar con elefantes en un refugio ético y participar en cenas gourmet en la cima de la montaña, acompañadas de música clásica en vivo.

El itinerario del Blue Jasmine
El itinerario del Blue Jasmine recorre cinco provincias y destaca el patrimonio cultural y natural tailandés (DTH Travel)

En Sukhothai, otro enclave Patrimonio de la Humanidad, el viaje se enriquece con talleres de alfarería y orfebrería, donde los visitantes pueden sumergirse en la célebre tradición local de la elaboración de ornamentos en oro. Todas las actividades han sido cuidadosamente seleccionadas para brindar una experiencia auténtica, lejos de los circuitos turísticos convencionales y con un fuerte vínculo con la vida y costumbres de cada región.

En cuanto al alojamiento y restauración, el Blue Jasmine establece nuevos estándares para el turismo ferroviario en el sudeste asiático. Los pasajeros pueden elegir entre tres categorías de camarotes: clásico, premium y suite premium, los cuales varían en tamaño, grado de privacidad y detalles de lujo, como baños en suite y servicios de mayordomo personal en la opción más exclusiva. A bordo, los viajeros disfrutan de salones panorámicos, vagones comedor gourmet y zonas de relax donde se sirven cócteles artesanales y platos internacionales elaborados por chefs de alto nivel con ingredientes locales frescos. La experiencia a bordo se complementa con acceso a Wi-Fi, cenas privadas, balcones y pernoctaciones alternas en hoteles históricos cuidadosamente seleccionados a lo largo del trayecto.

Los camarotes del Blue Jasmine
Los camarotes del Blue Jasmine incluyen opciones clásicas, premium y suite con servicios de lujo y mayordomo (DTH Travel)

La propuesta gastronómica y de hospitalidad se extiende más allá del tren: a lo largo de la ruta, los viajeros disfrutan de picnics en la montaña, almuerzos junto a estanques de loto y visitas exclusivas a mercados de productos típicos, siempre en un ambiente relajado y alejado de las multitudes. El objetivo es que cada comida y cada descanso contribuyan a reforzar la sensación de viaje pausado, suntuoso y personalizado.

El lanzamiento del Blue Jasmine responde a una nueva estrategia nacional que busca atraer a turistas de alto poder adquisitivo dispuestos a gastar más, quedarse más tiempo y dispersar el beneficio económico en regiones poco exploradas por el turismo tradicional. La iniciativa se inscribe en el marco de la estrategia “Nueva Tailandia”, orientada a minimizar el impacto ambiental y social del turismo de masas distribuyendo visitantes hacia ciudades medianas y áreas rurales. De este modo, el proyecto no solo representa una nueva opción de lujo sino una apuesta por el turismo sostenible y el desarrollo comunitario.

La propuesta gastronómica del Blue
La propuesta gastronómica del Blue Jasmine combina cocina internacional y tailandesa con ingredientes locales frescos (DTH Travel)

El viaje inaugural del Blue Jasmine tendrá lugar del 16 al 24 de noviembre de 2025. El tren cuenta con plazas limitadas y precios que parten desde 195.000 baht por persona (unos 4.436 libras esterlinas) en cabina clásica de ocupación doble, y llegan a 310.000 baht (alrededor de 7.052 libras) por pasajero en la suite premium, que incluye comodidades superiores y servicio de mayordomo. La exclusividad y atención específica a cada pasajero son rasgos distintivos del proyecto, que aspira a posicionarse como una de las rutas ferroviarias de lujo imprescindibles del sudeste asiático.

El debut de Blue Jasmine promete inaugurar una nueva era para el turismo de alta gama en Tailandia, fusionando elegancia, cultura y sostenibilidad para un público global cada vez más exigente y sofisticado.

Temas Relacionados

BangkokTailandiaMundoTren de lujoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Explore el paraíso oculto del Valle del Cauca que es ideal para desconectarse de la rutina a menos de una hora de Cali

Este paraje revela una combinación única de tranquilidad, aventura y conciencia ambiental, ideal para quienes buscan renovar energías lejos del bullicio urbano

Explore el paraíso oculto del

Las claves detrás del boom turístico en Bogotá y el perfil de quienes la visitan

El atractivo cultural, la variedad de experiencias y la conectividad renovada han posicionado a la ciudad como referente en la región

Las claves detrás del boom

Cómo es la experiencia de alojarse en un barco antiguo que sobrevivió a la Segunda Guerra y a ataques piratas

Doulos Phos es un navío de más de 100 años que resurge como hotel en la isla de Bintan, fusionando historia marítima con una experiencia para amantes de la aventura

Cómo es la experiencia de

El destino ideal para descubrir el corazón cafetero del Valle del Cauca

La región sorprende con actividades de aventura, rutas ecológicas y celebraciones que reflejan la esencia rural y cultural de la zona

El destino ideal para descubrir

Nepal ofrece permisos gratuitos para escalar 97 nuevas cumbres y desafía la saturación del Everest

El gobierno busca atraer turismo internacional abriendo cumbres de difícil acceso y sin costo para expediciones durante las próximas dos temporadas

Nepal ofrece permisos gratuitos para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple choque y vuelco en

Triple choque y vuelco en la autopista Dellepiane: dos personas resultaron heridas

Plantas aromáticas para el hogar: 12 especies que perfuman y purifican los ambientes

Allanaron más de 40 domicilios en un operativo internacional contra la explotación sexual de menores

A días de las elecciones, Kicillof se aleja del ruido de la interna tras el reclamo de Máximo Kirchner

La Justicia investiga el cuadro robado por nazis que apareció en Argentina: allanan a una empresaria en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA
Lula da Silva reveló que

Lula da Silva reveló que Estados Unidos sancionó al ministro de Justicia de Brasil

Canadá prolonga su misión en Letonia y refuerza el flanco oriental de la OTAN

Pete Townshend, Roger Daltrey y el futuro de The Who: “No queremos convertirnos en una caricatura”

Un casting, una oportunidad perdida y un rol que cambió para siempre el destino de Pedro Pascal y Edward Norton

Jeanine Áñez le agradeció a María Corina Machado por su “permanente preocupación” por los presos políticos en Bolivia

TELESHOW
Quién es el trapero español

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi

Jimena Barón volvió a entrenar en una cinta y lanzó un desafío frente una carrera: “¿Será que llego?"

“Le alegraste la vida a esta familia”: los saludos de Marcelo Tinelli, Cande y Soledad Aquino por el cumpleaños de Mica